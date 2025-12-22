Маршрутка сгорела посреди проспекта Ленина в Барнауле. Видео

Никто из пассажиров не пострадал

22 декабря 2025, 12:10, ИА Амител

Маршрутка сгорела в Барнауле в понедельник утром, 22 декабря, на проспекте Ленина возле ТЦ "Пионер", сообщает "В курсе 22".

В алтайском МЧС сообщили, что до прибытия пожарных десять пассажиров самостоятельно вышли из автобуса, Пострадавших нет.

Сгорел автобус маршрута № 54. По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность.