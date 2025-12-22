Маршрутка сгорела посреди проспекта Ленина в Барнауле. Видео
Никто из пассажиров не пострадал
22 декабря 2025, 12:10, ИА Амител
Маршрутка сгорела в Барнауле в понедельник утром, 22 декабря, на проспекте Ленина возле ТЦ "Пионер", сообщает "В курсе 22".
В алтайском МЧС сообщили, что до прибытия пожарных десять пассажиров самостоятельно вышли из автобуса, Пострадавших нет.
Сгорел автобус маршрута № 54. По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность.
12:34:41 22-12-2025
Но это же опасно
13:45:13 22-12-2025
Гость (12:34:41 22-12-2025) Но это же опасно... Жить вообще вредно!
Говорят... от этого умирают!...
22:04:03 22-12-2025
Гость (13:45:13 22-12-2025) Жить вообще вредно! Говорят... от этого умирают!... ... Ездить на общественном транспорте гораздо опаснее, чем на собственном авто! Но это не точно, это исключительно моё умозаключение. Хотя, водителей общественного транспорта г. Барнаула водятлами называть (есть, конечно, и нормальные) не вижу чем-то неправильным. ))
11:12:41 23-12-2025
Гость (13:45:13 22-12-2025) Жить вообще вредно! Говорят... от этого умирают!... ... Вообще-то на земле 100% смертность.
12:57:11 22-12-2025
Маршрутка на газовом топливе?
13:27:35 22-12-2025
техническая неисправность -- интересно поконкретней
18:27:44 22-12-2025
утилизировалась...