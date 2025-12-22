НОВОСТИПроисшествия

Маршрутка сгорела посреди проспекта Ленина в Барнауле. Видео

Никто из пассажиров не пострадал

22 декабря 2025, 12:10, ИА Амител

Маршрутка сгорела в Барнауле в понедельник утром, 22 декабря, на проспекте Ленина возле ТЦ "Пионер", сообщает "В курсе 22".

В алтайском МЧС сообщили, что до прибытия пожарных десять пассажиров самостоятельно вышли из автобуса, Пострадавших нет.

Сгорел автобус маршрута № 54. По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность.

Барнаул Пожары общественный транспорт

Комментарии 7

Гость

12:34:41 22-12-2025

Но это же опасно

Гость

13:45:13 22-12-2025

Гость (12:34:41 22-12-2025) Но это же опасно... Жить вообще вредно!
Говорят... от этого умирают!...

Гость

22:04:03 22-12-2025

Гость (13:45:13 22-12-2025) Жить вообще вредно! Говорят... от этого умирают!... ... Ездить на общественном транспорте гораздо опаснее, чем на собственном авто! Но это не точно, это исключительно моё умозаключение. Хотя, водителей общественного транспорта г. Барнаула водятлами называть (есть, конечно, и нормальные) не вижу чем-то неправильным. ))

Гость

11:12:41 23-12-2025

Гость (13:45:13 22-12-2025) Жить вообще вредно! Говорят... от этого умирают!... ... Вообще-то на земле 100% смертность.

Гость

12:57:11 22-12-2025

Маршрутка на газовом топливе?

Гость

13:27:35 22-12-2025

техническая неисправность -- интересно поконкретней

Гость

18:27:44 22-12-2025

утилизировалась...

