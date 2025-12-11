В Барнауле водитель маршрутки ушел на обед, высадив пассажиров до их остановок

Пассажиры вышли на мороз, рассчитывая, что следующий автобус подъедет сразу

11 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Маршрутка в Барнауле / Фото: amic.ru

Жительница Барнаула пожаловалась на работу маршрутки № 58, из-за чего ей пришлось десять минут мерзнуть на остановке. Своей историей она поделилась в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул".

По словам горожанки, утром 11 декабря она села в маршрутку № 58 на остановке "Стоматологическая поликлиника № 3" около 09:40. Женщине нужно было доехать до "Потока", однако на "Солнечной Поляне" водитель объявил, что уходит на обед, и попросил пассажиров пересесть на другой автобус. Деньги за проезд он не взял. В салоне в тот момент находились пять-шесть человек.

Пассажиры вышли на мороз, рассчитывая, что следующий автобус подъедет сразу. Вместо этого, по словам женщины, они простояли около десяти минут. Когда один из автобусов № 58 выехал со стоянки, он просто проехал мимо, несмотря на активные жесты людей на остановке.

В итоге горожанка уехала на подошедшем 18-м маршруте, успев сильно замерзнуть.

Она обратилась к перевозчику с вопросом: как быть пассажирам, если водитель уходит на обед посреди маршрута? Особенно зимой, когда на улице мороз, а среди пассажиров могут быть дети или пожилые люди. Женщина также напомнила, что в салонах 58-х маршруток размещены таблички с номерами телефонов для перевода оплаты – что, как она утверждает, нарушает законодательство.

«Прошу контролирующие органы обратить внимание на маршрут № 58», – подытожила пассажирка.

