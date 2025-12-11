В Барнауле водитель маршрутки ушел на обед, высадив пассажиров до их остановок
Пассажиры вышли на мороз, рассчитывая, что следующий автобус подъедет сразу
11 декабря 2025, 20:00, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на работу маршрутки № 58, из-за чего ей пришлось десять минут мерзнуть на остановке. Своей историей она поделилась в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул".
По словам горожанки, утром 11 декабря она села в маршрутку № 58 на остановке "Стоматологическая поликлиника № 3" около 09:40. Женщине нужно было доехать до "Потока", однако на "Солнечной Поляне" водитель объявил, что уходит на обед, и попросил пассажиров пересесть на другой автобус. Деньги за проезд он не взял. В салоне в тот момент находились пять-шесть человек.
Пассажиры вышли на мороз, рассчитывая, что следующий автобус подъедет сразу. Вместо этого, по словам женщины, они простояли около десяти минут. Когда один из автобусов № 58 выехал со стоянки, он просто проехал мимо, несмотря на активные жесты людей на остановке.
В итоге горожанка уехала на подошедшем 18-м маршруте, успев сильно замерзнуть.
Она обратилась к перевозчику с вопросом: как быть пассажирам, если водитель уходит на обед посреди маршрута? Особенно зимой, когда на улице мороз, а среди пассажиров могут быть дети или пожилые люди. Женщина также напомнила, что в салонах 58-х маршруток размещены таблички с номерами телефонов для перевода оплаты – что, как она утверждает, нарушает законодательство.
«Прошу контролирующие органы обратить внимание на маршрут № 58», – подытожила пассажирка.
Ранее в Барнауле водитель маршрутки прищемил голову ребенку дверьми. Во время поездки водитель вел себя агрессивно, использовал нецензурную лексику в общении с пассажирами.
20:10:04 11-12-2025
Барнаул - едва ли не единственный город, где водители автобусов уверены, что оказывают пассажирам одолжение, а не платную, и совсем не копеечную услугу
21:52:26 11-12-2025
Чучмек (20:10:04 11-12-2025) Барнаул - едва ли не единственный город, где водители автобу...
В маршрутках наделали себе городулек, на место спереди никого не пускают. Кофеек, музычка, даже кинчик на планшете. Накрайняк непрекращающаяся болтовня по телефону на протяжении всего маршрута. Реально, нигде больше такого не видел. У водил больших автобусов тоже дурацкая привычка открывать только одну дверь. Причем в любое время года.
20:22:35 11-12-2025
Так это обычная практика у них
20:26:32 11-12-2025
Уровень "интеллекта" у водил зашкаливает. В натуре.
20:47:24 11-12-2025
Вообще-то маршрут кольцевой и водитель должен отдыхать, и ходит он каждые 2-3 минуты, не надо наговаривать, а вот отсутствие валидаторов на маршруте навевает на мысль о уходе от налогов.
06:05:07 12-12-2025
Гость (20:47:24 11-12-2025) Вообще-то маршрут кольцевой и водитель должен отдыхать, и хо... Маршрут кольцевой, вот водила и сделал одну длительную остановку, для пожрать/посс**ь и т.п. занятий. Т.б. денег не взял. А насчет каждые 2-3 вы преувеличили.
20:49:40 11-12-2025
"пришлось десять минут мерзнуть на остановке" Это было жестоко. :-)))
А когда рабочие в 23.30 вышли с завода и 1 час ждали такси чтобы уехать домой в -30, это нормально.
И отчего-то никто не писал жалобы в СМИ и не постил в Телеге.
05:37:26 12-12-2025
Шинник (20:49:40 11-12-2025) "пришлось десять минут мерзнуть на остановке" Это было жесто... Так они "накатили" ) а так согласен.
И давно было, но я в СМИ не писал. Денег с собой было на 1 поездку. Ехал на трамвае. Мороз -30. За проезд заплатил. Трамвай решил сойти с маршрута, вроде из-за поломки. Суть не помню, но поехал он в депо и этот билет не действовал бы на следующей трамвай. Деньги не вернули, сказали звоните, вот телефон на стенде. Это не решение водителя как в новости. А официально от лица руководства распоряжение на такой случай.
21:04:56 11-12-2025
Денег с бабёшки не взял, что опять не так ?
21:38:54 11-12-2025
Гость (21:04:56 11-12-2025) Денег с бабёшки не взял, что опять не так ?... Не понимаешь, что не так?
Вот ты вызвал сантехника, он пришел воду перекрыл вентиль открутил и уехал на обед потом позвонил и сказал зови следующего.
И при этом называть тебя будет мужичешка
00:35:10 12-12-2025
Гость (21:38:54 11-12-2025) Не понимаешь, что не так?Вот ты вызвал сантехника, он пр... Он ничего ей не перекрыл, сравнение не уместное, он ее бесплатно прокатил несколько остановок
09:09:05 12-12-2025
Гость (00:35:10 12-12-2025) Он ничего ей не перекрыл, сравнение не уместное, он ее беспл... приведу другой пример: пришел ты к стоматологу, он тебе рассверлил зуб, денег не взял и ушел обедать. так доходчиво? нет? тогда подумай о хирурге, проголодавшемся во время полостной операции. хочешь к такому попасть?
09:50:02 12-12-2025
Элен без ребят (09:09:05 12-12-2025) приведу другой пример: пришел ты к стоматологу, он тебе расс... Бред полный, сравнения абсолютно несравнимые. Бабку провезли несколько остановок, деньги не взяли, никакого ущерба она не понесла. 10 минут ждала - да неужели, это обычное так то время ожидания на остановке. Из пальца высосали проблему.
12:03:07 12-12-2025
Элен без ребят (09:09:05 12-12-2025) приведу другой пример: пришел ты к стоматологу, он тебе расс... Она села в окружную проехать, чтобы не мёрзнуть на остановке, водитель довез ее до конечной и высадил, так как у него конечная и обед, что не понятно в этой статье, зачем ты приводишь глупые примеры, включи логику, водитель не может остановиться на любой остановке и пойти обедать у него круг, если он пошёл обедать значит он приехал на конечную, на конечной все пассажиры выходят, если некоторые не дружат с головой,то это их проблемы.
22:21:11 11-12-2025
Третий вечер маршрут 70 уходит с маршрута на остановке Пушкина.
22:44:11 11-12-2025
Незнакомка (22:21:11 11-12-2025) Третий вечер маршрут 70 уходит с маршрута на остановке Пуш... Вот бы нам организацию которая будет контролировать работу общественного транспорта. Можно назвать типа комитет по транспорту или типа того. Может предложить губернатору или мэру
09:12:33 12-12-2025
Гость (22:44:11 11-12-2025) Вот бы нам организацию которая будет контролировать работу о... не поверите, но у нас такая контора есть, расположена где- то в конце цивилизации на П. тракте. обращения и жалобы по телефону не принимают, нужно лично к ним прикорячится из центра, по пробкам, чтобы рассказать про курящего в салоне водителя, например, или про игнор остановки водятлами. ну такое.
06:00:28 12-12-2025
Незнакомка (22:21:11 11-12-2025) Третий вечер маршрут 70 уходит с маршрута на остановке Пуш... Вы же хотели елочку на пл. Свободы? Получайте в полный рост.
09:13:32 12-12-2025
Гость (06:00:28 12-12-2025) Вы же хотели елочку на пл. Свободы? Получайте в полный рост.... не, мы хотели ёлочку на Сахарова, ага.
09:55:18 12-12-2025
Гость (06:00:28 12-12-2025) Вы же хотели елочку на пл. Свободы? Получайте в полный рост.... Точно, причем пятачок под елочку выгородили совсем небольшой, между двух дорог получается с достаточно интенсивным движением. Зачем так глупо было делать - вообще непонятно. Рядом здоровенная пешеходная улица, елок можно 20 штук было поставить и там всякие лавки/кафешки для посетителей, удобно потусоваться и кофийку выпить или перекусить. Дак нет же, мы городим елку в самом неудобном месте еще и с перекрытием движения. Занавес, слов нет цензурных ....
09:59:16 12-12-2025
Гость (06:00:28 12-12-2025) Вы же хотели елочку на пл. Свободы? Получайте в полный рост.... Ой, а кто минусует? Втыкатели елочки?
22:44:38 11-12-2025
Летом такое ж происходит, жалоб не бывает, ибо тепло. Но водителю иногда нужно выйти в туалет. А туалет расположен там же, где и кафешка. То есть -обед, в т.ч. покурить. Я попадала в эти ситуации, водитель всегда договаривался с идущим по маршруту следующим водителем, и мы, эти несколько человек, как и пишет женщина, выходили и пересаживались. Денег также не брали. Никто не возражал. В данной ситуации нет криминала, по-моему.
00:32:40 12-12-2025
За десять минут женщина обморозилась, люди уже совсем ополоумели из-за всякой фигни жалобы строчат, с какого перепугу женщина решила, что ее права нарушили, только у нее есть права, а у водителя нет права на обед, я думаю если бы она была водителем тогда она считала бы, что у нее есть право на обед.
00:33:51 12-12-2025
Крендель на 257-м доехал до Ленты, высадил пассажиров, ссылаясь на поломку, отказался возвращать деньги, даже на проезд по городу, сказав, выпучив шары: "я же вас до города довёз"...
07:27:41 12-12-2025
Эта хабалка и её защищающие в свой обед с клиентами работаете? Маршрут кольцевой - водитель доехал до конечной, где у него перерыв согласно трудовому кодексу. Денег не взял. Кому-то меховая шапка в помещении жмёт
08:33:33 12-12-2025
Гость (07:27:41 12-12-2025) Эта хабалка и её защищающие в свой обед с клиентами работает... Реально не понимаете в чём суть?
Да пусть хоть три часа обедает, всем по барабану. Но не в момент когда пассажиры сидят в салоне. То что у них таким образом организован график ни кого не волнует и не должно.
Вот вы на кассе стоите в очереди, а кассир развернулся и ушел обедать. Ему ведь хочется кушать
09:04:28 12-12-2025
Гость (08:33:33 12-12-2025) ..Вот вы на кассе стоите в очереди, а кассир развернулся и ушел обедать. Ему ведь хочется кушать. Не раз такое было, и я не истерил, просто переходил на другую кассу и все!
В 58 езжу редко, но когда, особенно вечером, они часто сходят с маршрута на Солнечной Поляне, но перед этим они всегда предупреждают входящих что едут только до Сол.Поляны. Бесит только то что делают они это начиная с 19:00 пятницы:(
11:59:33 12-12-2025
Гость (08:33:33 12-12-2025) Реально не понимаете в чём суть?Да пусть хоть три часа о... А в какой момент? Может по домам всех ещё развезти? Совсем ополоумели.
09:23:26 12-12-2025
Гость (07:27:41 12-12-2025) Эта хабалка и её защищающие в свой обед с клиентами работает... так пусть водитель предупреждает пассажиров заранее, что едет до конечной и вопросов не возникнет.
16:07:52 12-12-2025
Элен без ребят (09:23:26 12-12-2025) так пусть водитель предупреждает пассажиров заранее, что еде... не поверишь, водитель всегда едет до конечной