Медовый Спас – 2019. Как его отмечают и что нельзя делать в этот день

Медовый Спас отмечают православные 14 августа. Что это за праздник, что принято делать в этот день и какие приметы, связанные с ним, дошли до наших дней, читайте в постоянной рубрике Amic.ru "Вопрос-ответ".

1 Что такое Медовый Спас? Спас – это сокращенная форма слова Спаситель, поэтому под словом Спас подразумевается Иисус Христос. Спасами называют летние праздники, посвященные Христу.



Возникновение этого праздника объясняется тем, что в Константинополе в августе стояла невыносимая жара, которая способствовала распространению многих заболеваний. Так установился обычай выносить из храма святой Софии частичку креста, на котором был распят Иисус, и освящать воду, чтобы прогнать все болезни.



Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице также связано со знамениями от икон, которые предвосхитили победу великого князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами, а византийского императора Мануила – над сарацинами в 1164 году.



В народе праздник получил название Медовый Спас, поскольку соты в ульях к середине августа были заполнены и пасечники приступали к сбору меда. В храмах происходило его освящение в благодарность Богу за новый урожай. Считается, что этот мед обладает большой силой. Он дает здоровье, способен избавить от тяжелых болезней.

2 Когда празднуют Медовый Спас? Ежегодно Медовый Спас празднуют 14 августа, по старому стилю он выпадал на 1 августа. В этот же день начинается самый короткий пост – Успенский.

3 Почему он стал Мокрым и Маковым? Медовый Спас также именуют Мокрым, поскольку в этот день происходит освящение воды. Кроме того, в этот день начинали собирать урожай мака, поэтому этот Спас называют еще маковым, или Маковеем.

4 Что нельзя делать в Медовый Спас Медовый Спас – это же и первый день Успенского поста, который по строгости равен Великому посту, но длится всего две недели. А поэтому с сегодняшнего дня тем, кто постится, запрещено употреблять в пищу мясо.



Также не принято в этот день убираться и в целом работать по дому.

4 Какие приметы связаны с Медовым Спасом?

С этим православным праздником связано очень много примет. Одна из них гласит, что только с 14 августа можно начинать сеять озимые культуры. Если это сделать раньше, то они не взойдут.



В Первый Спас люди обязательно купались, так как вода обладает в этот день целебными свойствами. Вместе с тем Медовый Спас считается началом осени, так как с этого дня начинает выпадать холодная роса, вода в реке остывает, каждый день становится холоднее и купания после 14 августа были запрещены.



Также существует поверье, что мак для выпечки в Первый Спас обладает целебными свойствами, если собирать его именно 14 августа. Им также раньше обсыпали домашний скот, чтобы уберечь его от дурного глаза.



Впервые текст опубликован 1.07.2016