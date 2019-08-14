Среда, 14 Август, 10:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,6
€ 73,41
Обь
160см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Вопрос дня



Медовый Спас – 2019. Как его отмечают и что нельзя делать в этот день

, ИА "Амител"
Именно после Медового Спаса разрешалось есть мед и сеять озимые

Медовый Спас отмечают православные 14 августа. Что это за праздник, что принято делать в этот день и какие приметы, связанные с ним, дошли до наших дней, читайте в постоянной рубрике Amic.ru "Вопрос-ответ".

1
Что такое Медовый Спас?
Спас – это сокращенная форма слова Спаситель, поэтому под словом Спас подразумевается Иисус Христос. Спасами называют летние праздники, посвященные Христу.

Возникновение этого праздника объясняется тем, что в Константинополе в августе стояла невыносимая жара, которая способствовала распространению многих заболеваний. Так установился обычай выносить из храма святой Софии частичку креста, на котором был распят Иисус, и освящать воду, чтобы прогнать все болезни.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице также связано со знамениями от икон, которые предвосхитили победу великого князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами, а византийского императора Мануила – над сарацинами в 1164 году.

В народе праздник получил название Медовый Спас, поскольку соты в ульях к середине августа были заполнены и пасечники приступали к сбору меда. В храмах происходило его освящение в благодарность Богу за новый урожай. Считается, что этот мед обладает большой силой. Он дает здоровье, способен избавить от тяжелых болезней.
2
Когда празднуют Медовый Спас?
Ежегодно Медовый Спас празднуют 14 августа, по старому стилю он выпадал на 1 августа. В этот же день начинается самый короткий пост – Успенский.
3
Почему он стал Мокрым и Маковым?
Медовый Спас также именуют Мокрым, поскольку в этот день происходит освящение воды. Кроме того, в этот день начинали собирать урожай мака, поэтому этот Спас называют еще маковым, или Маковеем.
4
Что нельзя делать в Медовый Спас
Медовый Спас – это же и первый день Успенского поста, который по строгости равен Великому посту, но длится всего две недели. А поэтому с сегодняшнего дня тем, кто постится, запрещено употреблять в пищу мясо.

Также не принято в этот день убираться и в целом работать по дому.

 

4
Какие приметы связаны с Медовым Спасом?

С этим православным праздником связано очень много примет. Одна из них гласит, что только с 14 августа можно начинать сеять озимые культуры. Если это сделать раньше, то они не взойдут.

В Первый Спас люди обязательно купались, так как вода обладает в этот день целебными свойствами. Вместе с тем Медовый Спас считается началом осени, так как с этого дня начинает выпадать холодная роса, вода в реке остывает, каждый день становится холоднее и купания после 14 августа были запрещены.

Также существует поверье, что мак для выпечки в Первый Спас обладает целебными свойствами, если собирать его именно 14 августа. Им также раньше обсыпали домашний скот, чтобы уберечь его от дурного глаза.


Впервые текст опубликован 1.07.2016

Материалы по теме

 


Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
10:32
Конкурс растет: в АГМУ подведены итоги приема на бюджетную форму обучения 0
10:23
Поросль клена обрезают в Барнауле после жалоб на бомжей 0
10:02
"Экспорт – это совсем несложно": интервью с главой Российского экспортного центра 0
09:52
Дым от лесных пожаров в Сибири скоро накроет Гренландию 2
09:31
Какие анализы сдавать в качестве ежегодной профилактики, если вы живете в Сибири 0
09:17
Республике Алтай выделят 1,5 млрд рублей на строительство детсадов 0
08:49
Мошенники опустошают счета через приложение. Как защититься 1
08:15
Алтайского бизнесмена обвиняют в неуплате 6 млн рублей налогов 7
08:02
Камень в лобовое: эксперт о том, что делать, если автостекло треснуло или разбилось 3
07:41
Медовый Спас – 2019. Как его отмечают и что нельзя делать в этот день 0
07:26
Поставщики срывают аукционы на закупку лекарств в Алтайском крае 15
07:02
Не мед, не гречка, не сыр. Международную детскую деревню назвали новым брендом Алтая 0
06:25
10 партий и полторы сотни самовыдвиженцев примут участие в местных выборах на Алтае 6
22:50
Сибиряк, оскорбивший Путина из-за маленькой зарплаты, был оштрафован на 30 тысяч 17
22:12
Уголь вытек из вагонов: жидкое твердое топливо привезли на ТЭЦ курорта Яровое 1
21:51
"У нас принято доедать": Бузова оправдалась за то, что назвала себя блокадницей 2
21:01
Компенсацию из-за ошибочного призыва в армию получит уволившийся с работы россиянин 0
20:40
Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу с министром на борту 3
20:02
Несколько жилых домов были оцеплены полицией в Барнауле 1
19:39
Вечер, август, Барнаул: фотопрогулка по улицам столицы 0
19:29
Госпрограмму на 11,7 млрд рублей по обеспечению населения ЖКУ утвердили на Алтае 0
18:59
Томенко объяснил, почему на Алтай стало летать больше самолетов, но цены не падают 6
18:16
Песков осудил и оправдал жестокость полиции на митингах в Москве 17
17:42
Виктор Томенко встретился с участниками медиаэкспедиции и выпустил в Обь сазанов 0
17:07
Алтайтурцентр заказал за миллион серию видео "Времена года в Алтайском крае" 1
16:54
Как загадать желание на падающую звезду 0
16:09
"Дело Андреевой": премьера фильма об алтайской спортсменке состоится 17 августа 4
15:23
Барнаульская семья может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад 18
15:12
Профсоюзы предложили ввести четырехдневную рабочую неделю 14
14:48
Дворец спорта обновляет фасад и теперь напоминает большую синюю коробку 24
14:40
Экс-президента Киргизии обвиняют в убийстве и массовых беспорядках 2
14:28
"Лексус" помял бампер маршрутке и перевернулся возле пешеходного перехода в Барнауле 4
14:18
Алтайские эсеры опасаются уничтожения построенной ими спортплощадки в Заринске 0
14:06
Ловись, рыбка. Что разрешает и что запрещает новый закон о рыбалке 6
13:51
Сибирские грибники признаны самими удачливыми в России 6
13:39
Барнаульская шахматистка заняла шестое место на юношеском первенстве Европы 0
13:15
"Война все расставила по своим местам": ветеран ВОВ отметила 100-летний юбилей 1
13:06
Схема движения на двух проблемных перекрестках изменится в Барнауле 8
13:02
Центробанк выпустил монеты с "Бременскими музыкантами" 0
12:52
"Иного пути нет": власти рассказали о судьбе алтайского ТВ после перехода на "цифру" 12
12:51
Работу камер фиксации нарушений ПДД проверят в Барнауле по просьбе Путина 10
12:29
Водитель выехал на железнодорожные пути и попал под поезд на Алтае 1
12:22
Названы самые востребованные профессии в 2019 году 5
11:58
"А Нальчик?" за 499 рублей: сайт "Победы" атаковали во время акции 5
11:34
Барнаульский таможенник брал взятки за ускоренное оформление автомобилей из Киргизии 5
11:08
"Грубое крещение" в Гатчине прокомментировали в РПЦ 15
10:39
Загадай желание. Звездное небо августа в объективе Amic.ru 0
10:32
АлтГТУ приглашает получить экономическое образование 16
10:15
До +34°C: в Алтайский край возвращается аномальная жара 0
09:58
Ушибы головы и груди. Избитую полицейским на митинге девушку увезли в больницу 89

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.