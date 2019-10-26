Суббота, 26 Октябрь, 22:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64
€ 71,12
Обь
73см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяНовый год-2020
Вопрос дня



Что известно о страшном ДТП на алтайской трассе, в котором погибли восемь человек

, ИА "Амител"
Полная информация об аварии на трассе Барнаул – Рубцовск к этому часу
Фото: vk.com/incident22

Фото: vk.com/incident22


Восемь человек погибли в страшном ДТП в Алтайском крае 26 октября. Среди погибших один ребенок. Еще восемь человек получили ранения. В одном автомобиле ехала семья, в другом – фольклорный ансамбль. Amic.ru разбирался, что известно об аварии, погибших и пострадавших к этому часу.

1

Что произошло?

26 октября в 7:50 на 74-м километре дороги Барнаул – Рубцовск (А-322) в Топчихинском районе Алтайского края лоб в лоб столкнулись автомобиль Nissan Presage и микроавтобус Fiat Ducato. Минивэн ехал из краевой столицы в Шипуново, а микроавтобус – из Алейска в Барнаул.

По предварительным данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения, где в тот момент ехал автобус. По сообщению Ространснадзора, на момент аварии было темно, асфальт был мокрый. 

Сотрудники ГИБДД ищут возможных свидетелей ДТП, чтобы выяснить, по какой причине автомобиль Nissan выехал на "встречку". 

2
Сколько человек пострадало и погибло?

По последним официальным данным, в ДТП погибли восемь человек. Еще восемь – пострадали. Шесть человек погибли на месте аварии, ребенок скончался в машине скорой помощи, а одна женщина – в Калманской ЦРБ, сообщили в краевом Минздраве.

Известно, что четверо погибших находились в легковом автомобиле, еще четверо – пассажиры микроавтобуса.

По данным Минздрава региона, четырех человек в тяжелом состоянии доставили Топчихинскую больницу. В медучреждение уже прибыли врачи Краевого центра медицины катастроф. Одна пострадавшая находится в Калманской ЦРБ. В это медучреждение также выехали врачи Краевого центра медицины катастроф, чтобы эвакуировать пациентку в Барнаул. Еще троих пострадавших в ДТП доставили попутным транспортом в Алейскую центральную районную больницу.

Позже заместитель председателя краевого правительства Игорь Степаненко сообщил, что в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи Барнаула вертолетом и спецтехникой эвакуировали четырех пострадавших.

В настоящий момент пятеро из восьми получивших травмы находятся в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести.

3
Что известно об участниках ДТП?

В автомобиле Nissan находились четыре жителя Шипуновского района, родственники. Хозяин машины сидел на пассажирском сиденье, а за рулем был его брат 1992 года рождения, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ведомстве также отметили, что водитель минивэна два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Это было в 2017 и в 2018 годах.

По предварительным данным, еще в машине ехали женщина 1952 года рождения и восьмилетняя девочка. Все, кто находился в салоне, погибли.

В микроавтобусе Fiat ехал фольклорный ансамбль "Сударушки", состоящий из девяти человек, водитель и сотрудница местной администрации.

Утром на "таблетке" они выехали из села Кабаково в Алейск. В городе пересели на микроавтобус, который коллективу предоставил районный комитет по культуре (транспорт принадлежит МУК "Организационно-методический центр администрации Алейского района"). 

"Сударушки" должны были выступить на концерте в ДК Барнаула в 16:00. Но до города не доехали. Из девяти пожилых женщин, старшей из которых было 80 лет, в аварии погибли трое. Об этом amic.ru рассказала Анна Сухова, которая 11 лет возглавляла сельский Дом культуры. ТАСС сообщает, что четвертой погибшей стала сотрудница районного комитета по культуре, которая сопровождала коллектив.

4
Что будет дальше?

После ДТП Следственное управление Следственного комитета по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по двум статьям. Для расследования создали следственно-оперативную группу,  уголовное дело передали в отдел по расследованию особо важных дел.

Также краевая прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения и законодательства по перевозке пассажиров. После получения результатов примут меры прокурорского реагирования.

Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика. По предварительным данным, автобус осуществлял служебную перевозку пассажиров, однако лицензия у него отсутствует.

По поручению губернатора родственникам погибших и пострадавших в ДТП оказывают психологическую и социальную помощь. Психологи из краевых кризисных центров будут с ними в течение необходимого времени, особенно в дни траурных мероприятий.

Семьям погибших в аварии и пострадавшим окажут материальную помощь. 

5
Объявят ли день траура?
Да, день траура по погибшим в аварии решено объявить 28 октября. Но не во всем Алтайском крае, а только в Алейском районе.

Также стало известно, что расходы по организации похорон на себя берут органы местного самоуправления и социальной защиты региона.
Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Восемь погибших в ДТП на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
22:07
Популярная телевикторина "нулевых" "Слабое звено" вернется на ТВ 0
21:49
Спецслужбы США вызывали Эминема на допрос из-за оскорблений Трампа 0
21:28
Конор Макгрегор заявил, что хочет жить и тренироваться в России 0
20:35
Котел на городской ТЭЦ запустили в Яровом после крупной аварии 0
20:02
"Джокер" стал самым кассовым фильмом с рейтингом 18+ 0
19:39
Что известно о страшном ДТП на алтайской трассе, в котором погибли восемь человек 0
19:09
Жительница Барнаула рассказала о водителе, который не выпускал ребенка из автобуса 7
18:48
Прохожие спасли девочку от педофила в Приморье 1
18:01
Власти Алтайского края могут оказать материальную поддержку жертвам резонансного ДТП 3
17:54
Способ начисления транспортного налога изменится в России 1
17:16
Фотографии с места массового убийства в воинской части Забайкалья появились в Сети 22
16:38
Мария Бутина вернулась в Россию 16
16:06
Прокуратура организовала проверку по факту страшного ДТП на алтайской трассе 2
15:50
"Если не помнить, то жизнь на Земле бессмысленна". В Барнауле открыли Аллею Героев 10
15:41
Смертельное ДТП в Рубцовске. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом 9
15:01
Медицинский вертолет эвакуировал в Барнаул двоих тяжело пострадавших в страшном ДТП 7
14:37
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли восемь человек 0
14:14
"Это жизнерадостные женщины": каким был коллектив, попавший в страшную аварию 1
13:59
Момент ночного ДТП в Барнауле, виновник которого сбежал, попал на видео 0
13:25
Опубликовано видео с места ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек 5
13:15
Важная птица: спецслужбы снимали полуголого барнаульца с дерева 2
12:40
Минздрав рассказал о пострадавших в жутком ДТП на Алтае с восемью погибшими 0
12:22
Ремонтные работы на ТЭЦ в городе Яровом ведутся круглосуточно 3
11:52
Восемь человек погибли в страшном ДТП в Алтайском крае 23
11:13
СМИ вспомнили самые громкие скандалы на "Поле чудес" 5
10:46
Диетолог рассказал об опасных свойствах томатного сока 1
10:17
Медведев призвал проработать штрафы за малое превышение скорости 11
09:40
Пьяные школьницы ограбили ребенка и нападали на людей во Владимире 0
09:20
Виновник жесткой аварии сбежал с места происшествия в Барнауле 12
08:47
50-летняя японская инстаграм-модель покорила интернет 2
08:31
Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым 8
07:35
Осенние каникулы – 2019: куда сходить с детьми в Барнауле 0
07:13
Барнаульцев мазали медом и разминали в четыре руки на чемпионате Сибири по массажу 0
07:08
День Иверской иконы Божьей Матери: как его отмечать, чтобы исполнились желания 4
07:02
Напротив ТРЦ "Арена" построят гостиницу с вертолетной площадкой на крыше 7
06:49
Основные симптомы алкоголизма назвали медики 1
06:17
На войну в "частном" порядке. Что представляют собой "неофициальные" российские ЧВК 9
06:07
Потепление до +12°C ждет Алтайский край на выходных 1
23:58
Прохожие поймали педофила при попытке надругаться над ребенком 7
23:31
Ученые научили крыс водить машину. Видео 2
22:57
Что случилось в военной части Забайкальского края, где солдат застрелил сослуживцев 13
22:37
Марию Бутину освободили из тюрьмы в США 9
22:05
Глава Ярового доложил о ситуации в городе после остановки ТЭЦ 8
21:35
Названа причина стрельбы в воинской части в Забайкалье 3
20:59
Госдума закрепила право селянок на сокращенную рабочую неделю 6
20:33
На запуск первого котла на ТЭЦ в Яровом потребуется двое суток 0
19:58
Легковушка протаранила грузовик и слетела с трассы в Алтайском крае 0
19:31
Военный застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье 11
18:55
Банк России третий раз подряд снизил ключевую ставку 0
18:26
ГИБДД Алтайского края предупреждает водителей об опасности 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.