Что известно о страшном ДТП на алтайской трассе, в котором погибли восемь человек

Восемь человек погибли в страшном ДТП в Алтайском крае 26 октября. Среди погибших один ребенок. Еще восемь человек получили ранения. В одном автомобиле ехала семья, в другом – фольклорный ансамбль. Amic.ru разбирался, что известно об аварии, погибших и пострадавших к этому часу.
Что произошло?
26 октября в 7:50 на 74-м километре дороги Барнаул – Рубцовск (А-322) в Топчихинском районе Алтайского края лоб в лоб столкнулись автомобиль Nissan Presage и микроавтобус Fiat Ducato. Минивэн ехал из краевой столицы в Шипуново, а микроавтобус – из Алейска в Барнаул.
По предварительным данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения, где в тот момент ехал автобус. По сообщению Ространснадзора, на момент аварии было темно, асфальт был мокрый.
Сотрудники ГИБДД ищут возможных свидетелей ДТП, чтобы выяснить, по какой причине автомобиль Nissan выехал на "встречку".
По последним официальным данным, в ДТП погибли восемь человек. Еще восемь – пострадали. Шесть человек погибли на месте аварии, ребенок скончался в машине скорой помощи, а одна женщина – в Калманской ЦРБ, сообщили в краевом Минздраве.
Известно, что четверо погибших находились в легковом автомобиле, еще четверо – пассажиры микроавтобуса.
По данным Минздрава региона, четырех человек в тяжелом состоянии доставили Топчихинскую больницу. В медучреждение уже прибыли врачи Краевого центра медицины катастроф. Одна пострадавшая находится в Калманской ЦРБ. В это медучреждение также выехали врачи Краевого центра медицины катастроф, чтобы эвакуировать пациентку в Барнаул. Еще троих пострадавших в ДТП доставили попутным транспортом в Алейскую центральную районную больницу.
Позже заместитель председателя краевого правительства Игорь Степаненко сообщил, что в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи Барнаула вертолетом и спецтехникой эвакуировали четырех пострадавших.
В настоящий момент пятеро из восьми получивших травмы находятся в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести.
В автомобиле Nissan находились четыре жителя Шипуновского района, родственники. Хозяин машины сидел на пассажирском сиденье, а за рулем был его брат 1992 года рождения, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ведомстве также отметили, что водитель минивэна два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Это было в 2017 и в 2018 годах.
По предварительным данным, еще в машине ехали женщина 1952 года рождения и восьмилетняя девочка. Все, кто находился в салоне, погибли.
В микроавтобусе Fiat ехал фольклорный ансамбль "Сударушки", состоящий из девяти человек, водитель и сотрудница местной администрации.
Утром на "таблетке" они выехали из села Кабаково в Алейск. В городе пересели на микроавтобус, который коллективу предоставил районный комитет по культуре (транспорт принадлежит МУК "Организационно-методический центр администрации Алейского района").
"Сударушки" должны были выступить на концерте в ДК Барнаула в 16:00. Но до города не доехали. Из девяти пожилых женщин, старшей из которых было 80 лет, в аварии погибли трое. Об этом amic.ru рассказала Анна Сухова, которая 11 лет возглавляла сельский Дом культуры. ТАСС сообщает, что четвертой погибшей стала сотрудница районного комитета по культуре, которая сопровождала коллектив.
После ДТП Следственное управление Следственного комитета по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по двум статьям. Для расследования создали следственно-оперативную группу, уголовное дело передали в отдел по расследованию особо важных дел.
Также краевая прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения и законодательства по перевозке пассажиров. После получения результатов примут меры прокурорского реагирования.
Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика. По предварительным данным, автобус осуществлял служебную перевозку пассажиров, однако лицензия у него отсутствует.
По поручению губернатора родственникам погибших и пострадавших в ДТП оказывают психологическую и социальную помощь. Психологи из краевых кризисных центров будут с ними в течение необходимого времени, особенно в дни траурных мероприятий.
Семьям погибших в аварии и пострадавшим окажут материальную помощь.
Также стало известно, что расходы по организации похорон на себя берут органы местного самоуправления и социальной защиты региона.
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