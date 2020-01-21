Когда наступит китайский Новый год в 2020 году и как его отмечать

1 января мы встретили 2020-й год, который по восточному календарю пройдет под покровительством Белой Металлической Крысы. Однако на самом деле этот год еще не наступил, так как в китайской культуре этот праздник отмечают гораздо позже. Рассказываем, когда наступит китайский Новый год, какие традиции есть у этого праздника и как нужно его отметить, чтобы удача сопутствовала весь год.
В Поднебесной существует множество красивых легенд, объясняющих, почему каждый год посвящен какому-либо животному. Самая знаменитая из них о том, как Будда призвал к себе зверей. И каждому, кто приходил, отдал один год. Первой пришла крыса, потом бык и так далее. Всего пришло 12 животных.
Сегодня историки считают, что китайский календарь придумали монахи, которые с помощью образов животных и стихий постарались создать простой и понятный способ летоисчисления.
Дело в том, что если в Европе и на Руси принято считать большие промежутки времени веками, то в Китае – 60-летиями.
Монахи включили в календарь 12 животных, которые были либо тесно связаны с повседневной жизнью Древнего Китая, либо, по поверьям, приносили удачу. Например, бык, лошадь, коза, петух, свинья и собака – шесть животных, которых традиционно держали в китайском домашнем хозяйстве. Остальные шесть – крыса, тигр, кролик, дракон, змея и обезьяна – животные, которых очень любят в китайской культуре.
Каждое животное из этого списка по очереди воплощается с одной из пяти цветных стихий: Белый (Металл), Черный (Вода), Синий (Дерево), Красный (Огонь), Желтый (Земля).
Животные сменяют друг друга каждый год, а цвета-стихии – один раз в два года. За счет этого в итоге и образуется 60-летний цикл китайского календаря.
С празднованием китайского Нового года связано древнее поверье о страшном чудовище по имени Нянь (в переводе с китайского – "год"). Китайцы верили, что это чудище появляется в первый день праздника и съедает урожай, скот и даже людей.
Чтобы защититься от монстра, местные жители украшают дома красивыми узорами из красной бумаги и картинками с пожеланиями счастья и долголетия. При входе в дом размещают еду – чем больше, тем лучше. Ведь по преданию, если блюд у двери много, то зверь может насытиться, а потому становится добрее и не нападает на людей.
Под Новый год на улице зажигают красные фонари, так как считалось, что Нянь боится этого цвета, а значит, близко не подойдет. Кроме того, красный цвет – символ удачи. Кстати, современные европейские традиции запускать на Новый год петарды и фейерверки тоже связаны с попыткой оградить себя от злого и голодного чудища.
Перед праздником в доме проводят генеральную уборку. Считается, что так семья очищает жизнь от горя и освобождает место для счастья и новых надежд.
Как и у нас, в Китае накануне Нового года принято собираться за праздничным столом всей семьей. Хозяйки стараются приготовить много вкусных блюд. Но на столе в этот день обязательно должна быть рыба – это символ изобилия и удачи.
Утром в первый день Нового года дети поздравляют родителей, а в ответ получают от них подарки. Чаще всего это деньги в красных конвертах. Считается, что такой подарок отпугивает злого духа Суй, который прилетает к детям по ночам. После этого все отправляются поздравлять родственников и близких. По традиции праздничные гулянья продолжаются 15 дней. А официальные выходные в Китае длятся неделю. В 2020 году – с 24 по 30 января.
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