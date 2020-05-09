Трансляция шествия "Бессмертного полка – онлайн": где и когда смотреть

9 мая 2020 года началось шествие "Бессмертного полка – онлайн". 2,5 млн участников Великой Отечественной войны встали в единый строй и пройдут в бессмертном марше по всей стране. Когда и где смотреть трансляцию – читайте в материале amic.ru.

1 Когда начнется шествие? Оно уже началось в 2:00 по московскому времени. "Бессмертный полк" пройдет с востока на запад, присоединяя к себе новые регионы. Как это происходит – можете посмотреть во встроенном видео шествия ниже.

2 Сколько оно продлится? Больше одного дня. Дело в том, что технические возможности не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в Сети продлится не один день – а столько, сколько потребуется, чтобы все участники виртуального полка прошли в строю.

3 Участников так много... Как я увижу своего деда? Об этом вам должны были сообщить индивидуально. После регистрации 8-9 мая вам на электронную почту должно прийти письмо с указанием времени показа. Поэтому вы не пропустите момент, когда на экране покажут именно вашего героя.