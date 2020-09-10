Мэрия Барнаула из-за "ковидных" ограничений отказалась от большинства мероприятий на День города, который состоится 19 сентября. Рассказываем, будет ли салют в честь 290-летия краевой столицы, когда и где его смотреть?

1 А салют будет? Да. Но только один – над акваторией Оби. Изначально организаторы праздника планировали, что фейерверк можно будет посмотреть во всех районах Барнаула. Но из-за пандемии решили, что хватит одного. Зато большого. Ожидается, что салют будет более масштабным, чем в прошлые годы. Залпы запустят с барж. Увидеть салют можно будет в Нагорном парке, на набережной и в районе Речного вокзала. Там самый лучший обзор.

2 И во сколько смотреть салют? В 21:00. Сразу после окончания небольшой праздничной программы.