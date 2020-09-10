Мэрия Барнаула из-за "ковидных" ограничений отказалась от большинства мероприятий на День города, который состоится 19 сентября. Рассказываем, будет ли салют в честь 290-летия краевой столицы, когда и где его смотреть?
А салют будет?
Да. Но только один – над акваторией Оби. Изначально организаторы праздника планировали, что фейерверк можно будет посмотреть во всех районах Барнаула. Но из-за пандемии решили, что хватит одного. Зато большого. Ожидается, что салют будет более масштабным, чем в прошлые годы. Залпы запустят с барж. Увидеть салют можно будет в Нагорном парке, на набережной и в районе Речного вокзала. Там самый лучший обзор.
И во сколько смотреть салют?
В 21:00. Сразу после окончания небольшой праздничной программы.
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А что кроме салюта еще будет?
Основу праздника составят выставки ремесел и прикладного искусства. Свои программы также представят выставочные залы, музеи и парки. Выступление пилотажной группы "Стрижи" тоже состоится. А вот от звезды организаторы отказались. Также не будет традиционного для Дня города турнира "Великий бой на великом Алтае".
Полная афиша мероприятий появится в ближайшие дни.
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