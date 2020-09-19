Как уехать домой после салюта в День города 2020 и где будет стоять транспорт

В День города, 19 сентября, в Барнауле продлят работу общественного транспорта, сообщили в городской администрации. Поэтому жители краевой столицы смогут спокойно уехать домой с Речного вокзала после завершения праздничных мероприятий.

Программа 290-летия краевой столицы завершится в 21:00 праздничным салютом. В этом году его запустят только с одной точки – над акваторией Оби. После фейерверка общественный транспорт будет ждать барнаульцев в нескольких точках.

Автобусы выстроят:

по проспекту Ленина в районе площади Баварина;

на остановке "Спартак-2";

на площади Спартака.

Как отметили в администрации, дополнительные трамвайные маршруты организуют:

на проспекте Социалистическом в районе площади Свободы;

на проспекте Красноармейском в районе пл. Спартака.

Напомним, 19 сентября столица Алтайского края отмечает свое 290-летие. В Барнауле с утра до самого вечера будут работать несколько праздничных площадок. С программой праздника можно ознакомиться здесь.