Все по-другому. Алтайские врачи рассказали, чем COVID-19 у детей отличается от взрослых

В Алтайском крае коронавирусная инфекция у детей встречается в 12 раз реже, чем у взрослых, и протекает по-другому. Чаще всего несовершеннолетние переносят COVID-19 легко. Хотя в последнее время врачи сталкиваются с тяжелыми формами течения болезни, при которых страдают не только легкие, но и нервная система. Об этом во время пресс-конференции 2 ноября рассказала главный внештатный специалист краевого Минздрава по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова.

Болеют даже новорожденные

За время пандемии в Алтайском крае зарегистрировали свыше 1450 случаев заражения коронавирусной инфекцией у детей. По словам Филипповой, среди них больше всего подростков.

"Это связано с изоляцией. Дети первого года жизни контактируют только с родителями, шанс заразиться у них меньше, чем у детей, которые посещают школы или дошкольные учреждения", – пояснила Галина Филиппова.

Однако COVID-19 встречается и у новорожденных. Хотя за весь период таких случаев было немного, и болезнь протекала преимущественно в легкой форме. "Если раньше считали, что маленькие дети не болеют коронавирусом, то теперь есть пятимесячный ребенок, который с клиникой и пневмонией", – добавила Ирина Потапова, главный врач детской городской поликлиники № 9.

Специалисты отмечают, что основной источник заражения у детей – внутри семьи. "Весной мы считали, что взрослые заражаются от детей. А сейчас ситуация изменилась: заболевают взрослые, а следом уже дети, которые близко с ними контактируют", – отметила Потапова.

Тяжелые формы

У детей в сравнении со взрослыми болезнь протекает легче: бессимптомно или с першением в горле и незначительно повышенной температурой, которая проходит через один-два дня.

"Но тем не менее, начиная с сентября, мы отмечаем наличие тяжелых форм среди детского населения. В процентном отношении их, конечно, будет гораздо меньше, чем среди взрослых (где-то 1%). Но тем не менее тяжелые формы встречаются у подростков, а также у детей с сахарным диабетом, ожирением или хроническими заболеваниями в виде гематологических проблем, пороков сердца", – пояснила Филиппова.

С тяжелым течением болезни детям так же, как и взрослым, может потребоваться искусственная вентиляция легких. "У детей, которые имеют какое-то фоновое заболевание, пневмонию мы начали замечать на третий день болезни. Причем это уже пневмония с поражением легких КТ-2 и КТ-3 (*см. значение ниже), – говорит Галина Филлипова. – Все зависит от реактивности организма. При гиперреакции не очень благоприятно будет складываться дальнейшее развитие заболевания".

По данным на 2 ноября, в госпиталях, в частности в детском инфекционном госпитале на базе 11-й горбольницы, находятся 27 детей, трое из них с тяжелыми формами лежат в реанимационном отделении. А в детской поликлинике № 9 – одной из самых крупных в Барнауле – под наблюдением врачей находится 341 ребенок, положительные результаты тестов – у 147 детей, из них 8 имеют клинические проявления заболевания.

Особенное течение болезни у детей

Врачи отмечают: если в начале пандемии у детей практически не было никакой клиники (либо встречались единичные случаи), то теперь симптомы проявляются чаще. И не всегда они такие, как у взрослых.

Как правило, дети недолго температурят. У них чаще, чем у взрослых, при COVID-19 поражается желудочно-кишечный тракт – может появиться диарея.

Заболевание длится в течение 7-10 дней. И инкубационный период этой инфекции – от 5 до 11 дней (максимально было 14 дней).

По словам Потаповой, несовершеннолетние при коронавирусе тоже могут терять обоняние и вкус. "Маленькие дети на это не жалуются, а просто отказываются от еды и говорят, что им невкусно. А вот подростки уже могут дифференцировать свои ощущения", – пояснила Потапова.

Чаще, чем у взрослых, у детей с COVID-19 отмечают кожные проявления и зуд. На теле возникает сыпь в виде выпуклых пятен, недолго держится и обычно после приема антигистаминных препаратов пропадает.

Также появился новый симптом – это "ковидные пальцы". "Родители говорят, что пальчики у ребенка отечные и изменили цвет. В последнее время мы стали обращать на это внимание, и в литературе есть такой термин – "ковидные пальцы", – говорит Потапова.

Были случаи, когда родители сообщали, что у ребенка с COVID-19 язык отекал так, что с трудом помещался в ротовую полость, и никаких других симптомов не было. Врачи предполагали, что это могла быть реакция на какие-то пищевые продукты. Но на следующий день это исчезало, отечность оставалась только по краям языка, а посередине был налет. Как отметила Потапова, пока непонятно, как этот интерпретировать – совпадение или нет, но такое наблюдалось неоднократно у детей с положительным результатом теста на COVID-19.

Как понять, что ребенок болен COVID?

Во-первых, нужно обратить внимание, был ли у ребенка близкий контакт с зараженным (в семье или в классе).

При легком проявлении COVID-19 температура может быть на уровне субфебрильной – 37,3, к пятому дню может повыситься.

Появляется диарея (у детей поражение ЖКТ встречается чаще, чем у взрослых).

Может наблюдаться высыпание на коже, зуд.

Возникает заложенность носа, боль в горле (может горло заболеть, а на следующий день температура подняться).

На пятый-седьмой день болезни ребенок может сказать, что у него пропали обоняние и вкус.

При средне-тяжелых формах наблюдается достаточно высокая температура, с третьего дня может появиться кашель.

Страдают не только легкие

Вирус поражает не только легкие, но и нервную систему. По словам Филипповой, в Алтайском крае зарегистрировали один случай с поражением центральной нервной системы у 16-летнего подростка с COVID-19.

"Мы думали, что одни из первых фиксируем такую патологию. Но тем не менее уже четыре случая были зарегистрированы среди детей в России. Изначально мы об этом знали только по литературным данным, наши коллеги регистрировали это в Китае и Корее. А теперь имеем свой опыт работы с такими пациентами", – говорит Галина Филиппова.

Специалист добавила, что в среднем по статистике поражение центральной нервной системы встречается в 30% случаев от всех заражений. К последствиям от COVID-19 относят ковидный энцефалит, поражение не только центральной, но периферической нервной системы (как легкие, так и тяжелые формы). То, что люди теряют обоняние и вкус, – это как раз одно из проявлений поражений периферической нервной системы.

Антитела есть

У несовершеннолетних после выздоровления также вырабатываются антитела. Причем даже после бессимптомной формы заболевания они имеют неплохие титры защитных антител, добавила Филиппова.

А вот у взрослых немного по-другому. Они могут переболеть легко, титры антител будут минимальны (то есть защиты хватит ненадолго).

Причем врачи отмечают, что некоторые взрослые, которые переболели коронавирусом весной, заразились повторно осенью. Такие случаи пока единичны. Ранее сообщалось, что по второму разу коронавирусной инфекцией стали болеть медицинские работники.

Среди детей повторных случаев заражения пока не было. По мнению специалистов, это "особенность иммунного ответа".

Профилактика COVID-19

Проветривание, влажная уборка два раза в день, частое мытье рук, обработка антисептиком – основные меры профилактики против COVID-19.

Если дома заболел взрослый, то он обязан носить маску, и по возможности – если есть другая комната – изолироваться, чтобы не заражать ребенка.

В качестве постконтактной профилактики можно использовать назальные интерфероны – мазь или растворы – в течение 14 дней.

Если не хотите, чтобы ребенок заболел, то проследите, чтобы у него было полноценное питание, соблюдался питьевой режим, он выполнял все санитарно-эпидемиологические меры (маска, мытье рук, социальная дистанция), а в квартире ежедневно проветривали и проводили влажную уборку.

Также не стоит заниматься самолечением. К примеру, при первичном незначительном повышении температуры давать антибиотики. Так вы только навредите ребенку.

Что делать, если у ребенка симптомы COVID-19?

Если предполагаете, что ребенок заражен COVID-19 (у него появились характерные симптомы), то вызовите педиатра на дом. Расскажите о состоянии ребенка, отметьте, что он мог контактировать с заболевшим. По словам медиков, проблем с вызовом врача на дом ребенку сейчас нет (несколько дней ждать его не придется).

Дети с легкой формой лечатся дома, а вот при средне-тяжелом и тяжелом состояниях заболевания их кладут в больницу. По словам Филипповой, примерно 10% детей лечатся в стационаре. По клиническому выздоровлению их выписывают (даже до получения отрицательного результата теста). Тогда поликлиника по месту жительства устанавливает за ними меднаблюдение на дому.

*Специалисты из Центра диагностики и телемедицины разработали шкалу оценки патологических изменений в легких. Она содержит пять категорий от КТ-0 до КТ-4, где КТ-0 ставилась при полностью здоровых легких, а КТ-4 означала критические изменения в легочной ткани и более чем 75% ее поражение, пишет Газета.ru.