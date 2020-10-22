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Вопрос дня



Я контактировал с зараженным. Что делать?

, ИА "Амител"
Куда обращаться и как открыть больничный
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

В редакцию amic.ru обратились люди, которые контактировали с зараженными, но так и не смогли дозвониться до врача, открыть больничный или получить постановление о самоизоляции. Как быть, если узнали, что общались с заболевшим – читайте в материале amic.ru

1
Кто относится к числу контактных?

К кругу контактных лиц зараженного в первую очередь относятся члены семьи, которые проживают совместно с заболевшим.

Также к ним могут быть причислены коллеги по работе, которые сидят в одном кабинете и находятся в близком контакте с инфицированным.

"А остальные коллеги должны соблюдать противоэпидемические меры, которые предписаны для всех организаций. Это три базовых принципа: социальное дистанцирование, масочный режим и чистые руки. Это поможет избежать заражения", – поясняла ранее на пресс-конференции Ульяна Калинина, замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Однако, как добавили в Роспотребнадзоре, в каждом случае разбираются отдельно. К примеру, к контактным могут отнести человека, за которым заболевший коронавирусной инфекцией ухаживал (хоть постоянно не проживал с ним в квартире, но ежедневно тесно контактировал). 

2
Кто определяет контактных?
Этим занимаются специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. Они проводят эпидрасследование: связываются с больным, узнают, с кем он контактировал, и составляют список контактных.
3
Нужно ли контактным уходить на самоизоляцию?
Да. На основании эпидрасследования Роспотребнадзор выдает контактным постановления о самоизоляции на 14 календарных дней со дня контакта с больным COVID-19. Как уточнили в барнаульских поликлиниках, датой контакта считается день, когда зараженный получил положительный результат. Именно с этого числа человек должен уйти на самоизоляцию.
4
А со мной должны связаться?

Да. Во время изоляции за контактным поликлиники устанавливают медицинское наблюдение на две недели. Но только не ждите, что с вами свяжутся в ближайшие дни или часы.

"Сейчас из-за дефицита кадров мы не можем гарантировать, что вам позвонят в первый день заявки. Но обязательно свяжутся накануне или в день забора анализа у контактных", – пояснила Елена Василюк, заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности городской поликлиники № 3.

5
Я отношусь к контактным. Но мне так и не сделали тест на COVID-19.

Если вы контактный, то вам сделают тест на коронавирус. Но не сразу, а на 8-10 день после контакта с больным, пояснили в Роспотребнадзоре. Мазки берут сотрудники поликлиники. Однако для того чтобы вам сделали анализ, необходимо получить постановление (узнать его номер), так как без него лаборатория не берет анализы. А документ не всегда приходит быстро.

6
Я не получил постановления. Что делать?

Постановления доставляются по почте, электронной почте или на дом. Однако в какие сроки должен прийти этот документ, непонятно. Как признают в Роспотребнадзоре, сейчас существует проблема с доставкой постановлений – их доставляют долго.

Если вам нужно побыстрее получить постановление, то свяжитесь с управлением Роспотребнадзора. Дозвониться, по словам читателей, туда сейчас практически невозможно. Поэтому в ведомстве рекомендуют писать на электронную почту mail@22.rospotrebnadzor.ru или направлять обращение через сайт. Однако и в этом случае будьте готовы, что вам ответят нескоро.

В сообщении запросите прислать постановление на электронную почту. Обязательно укажите ФИО больного, с которым вы контактировали, дату получения больным положительного анализа, свои данные и номер телефона. В ответном письме вам должны выслать номер постановления.

7
Я контактировал с зараженным. Но со мной никто не связался. Как быть?

Нужно обратиться в Роспотребнадзор.

Сообщить о том, что контактировали с зараженным, можно. Однако это не значит, что вам поверят на слово и сразу же выдадут постановление.

Для начала сотрудники Роспотребнадзора перепроверят эту информацию: с кем именно из инфицированных вы контактировали, был ли у него лабораторно подтвержденный анализ и кто относится к числу его контактных.

8
Может контактный оформить больничный?

Да. Лист о нетрудоспособности контактным оформляют. Но для этого необходимо постановление.

"Так как не сразу получают постановление Роспотребнадзора, то переживают, что не смогут оформить листок нетрудоспособности. Но беспокоиться не нужно: больничный будет открыт с той даты, когда был контакт с больным", – пояснила начальник сектора по работе с обращениями граждан Минздрава Алтайского края Ольга Семина.

То есть открыть больничный сейчас могут задним числом.

9
Я почувствовал себя плохо. Что делать?
При появлении симптомов заболевания контактный должен обратиться в поликлинику по месту жительства и вызвать врача, сообщив об имеющемся статусе контактного, пояснили в Роспотребнадзоре.
10
Куда можно задать вопросы по COVID-19?

Есть несколько номеров, где вас могут проконсультировать по коронавирусу.

В Минздраве действуют три телефона для обращения:

  • 8 800 350 35 25;
  • (3852) 62 77 66;
  • (3852) 62 36 48.

Консультацию инфекциониста можно получить в Алтайском краевом врачебном дистанционно-консультативном центре по вопросам инфекционной заболеваемости: 8 800 250 24 37.

В управлении Роспотребнадзора работает горячая линия Единого консультационного центра: 8 880 555 49 43. Также можно позвонить на телефоны горячей линии управления: (3852) 66 54 27, (3852) 24 99 59.

В Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае можно обращаться по вопросам получения постановления на самоизоляцию и уточнения статуса контактного на номера горячей линии:

  • управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 66-54-27. 
  • ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае": 50-68-23, 50-68-25.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

22.10.2020 15:47
- гость -

Кто определяет контактных?
Этим занимаются специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. Они проводят эпидрасследование: связываются с больным, узнают, с кем он контактировал, и составляют список контактных.

Что за бред? Уже у каждого барнаульца есть знакомые ковидники с кем он контактировал.

22.10.2020 15:48
- гость -

весь текст статьи вода... прошёл лично, всем всё равно, что ты и кто ты.

22.10.2020 15:49
- гость -

Надо же как интересно. А у нас в коллективе есть подтвержденные короны. Тестов остальным, даже сидящим в одном кабинете никто не делал. И на самоизоляцию даже тех, кто в одном кабинете - никто не отправлял. Как ходили так и ходят на работу.

22.10.2020 15:50
- гость -

Что делать, что делать?! Не нагружать медицину! Либо повезет либо не повезет.

22.10.2020 15:51
Гость

все брехня....муж 09.10.2020 получил положительный результат, 12.10.2020 написали на эл.почту роспортебнадзора все данные. 19.10.2020 мужу закрыли больничный без всяких тестов врач в пк. И я тоже вышла на работу, ребенок в садик, сами сидели ответственно 2 недели дома. До сих пор нам никто не звонил)).

22.10.2020 15:53
- гость -

Не нагружать медицину!

Медицина же для людей, типа Томенко, который без маски публично ходил, а потом в отдельной палате под пристальным присмотром врачей лежал, а не для быдла.

22.10.2020 15:56
A1isa

короче пока всех не перезаразите, никто больничный не даст и так по цепочке

22.10.2020 15:57
гость

Ни кто контактным не выписывает больничные листы,в пол-ке говорят,если нет симптомов,ходите на работу. Таких моментов много,когда,просидев две недели листок нетрудоспособности не был оформлен. люди из поликлиники уходили плача.

22.10.2020 15:59
П.Морозов

Вам просто описали как должно быть.

22.10.2020 16:05
- гость -

Теоретическая часть для отчёта, как всё здорово в нашем Ауле.

22.10.2020 16:14
Санёк

Никто ни кого не опрашивает и постановления не вручает! Могу дать интервью, если редакция заинтересуется

22.10.2020 16:14
- гость -

Если вы контактный, то вам сделают тест на коронавирус. Но не сразу, а на 8-10 день после контакта с больным,

м-да
Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток.

Наибольшую опасность для окружающих представляет человек в последние два дня инкубационного периода и первые дни болезни.

22.10.2020 16:17
- гость -

Таких моментов много,когда,просидев две недели листок нетрудоспособности не был оформлен. люди из поликлиники уходили плача.

деньги фмс надо экономить...

22.10.2020 16:29
- гость -

описали как должно быть. в нормальном государстве. да

22.10.2020 16:38
Mestnyi122

У меня был ковид положительным месяц назад, до сих пор протокола нет. Да и у семьи никто так и не взял тест, хотя звонили эпидемиологи!

22.10.2020 16:38
- гость -

Что делать? Посидите дома если можете, если не можете сбейте температуру и шуруйте на работу.

22.10.2020 16:42
- гость -

Интересно, контактному можно открыть больничный задним числом, а с положительным результатом мазка - "юридически не имеют права". Откроют, когда сам дозвонишься до врача. 3 дня потеряно.

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