Я контактировал с зараженным. Что делать?

В редакцию amic.ru обратились люди, которые контактировали с зараженными, но так и не смогли дозвониться до врача, открыть больничный или получить постановление о самоизоляции. Как быть, если узнали, что общались с заболевшим – читайте в материале amic.ru
К кругу контактных лиц зараженного в первую очередь относятся члены семьи, которые проживают совместно с заболевшим.
Также к ним могут быть причислены коллеги по работе, которые сидят в одном кабинете и находятся в близком контакте с инфицированным.
"А остальные коллеги должны соблюдать противоэпидемические меры, которые предписаны для всех организаций. Это три базовых принципа: социальное дистанцирование, масочный режим и чистые руки. Это поможет избежать заражения", – поясняла ранее на пресс-конференции Ульяна Калинина, замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Однако, как добавили в Роспотребнадзоре, в каждом случае разбираются отдельно. К примеру, к контактным могут отнести человека, за которым заболевший коронавирусной инфекцией ухаживал (хоть постоянно не проживал с ним в квартире, но ежедневно тесно контактировал).
Да. Во время изоляции за контактным поликлиники устанавливают медицинское наблюдение на две недели. Но только не ждите, что с вами свяжутся в ближайшие дни или часы.
"Сейчас из-за дефицита кадров мы не можем гарантировать, что вам позвонят в первый день заявки. Но обязательно свяжутся накануне или в день забора анализа у контактных", – пояснила Елена Василюк, заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности городской поликлиники № 3.
Если вы контактный, то вам сделают тест на коронавирус. Но не сразу, а на 8-10 день после контакта с больным, пояснили в Роспотребнадзоре. Мазки берут сотрудники поликлиники. Однако для того чтобы вам сделали анализ, необходимо получить постановление (узнать его номер), так как без него лаборатория не берет анализы. А документ не всегда приходит быстро.
Постановления доставляются по почте, электронной почте или на дом. Однако в какие сроки должен прийти этот документ, непонятно. Как признают в Роспотребнадзоре, сейчас существует проблема с доставкой постановлений – их доставляют долго.
Если вам нужно побыстрее получить постановление, то свяжитесь с управлением Роспотребнадзора. Дозвониться, по словам читателей, туда сейчас практически невозможно. Поэтому в ведомстве рекомендуют писать на электронную почту mail@22.rospotrebnadzor.ru или направлять обращение через сайт. Однако и в этом случае будьте готовы, что вам ответят нескоро.
В сообщении запросите прислать постановление на электронную почту. Обязательно укажите ФИО больного, с которым вы контактировали, дату получения больным положительного анализа, свои данные и номер телефона. В ответном письме вам должны выслать номер постановления.
Нужно обратиться в Роспотребнадзор.
Сообщить о том, что контактировали с зараженным, можно. Однако это не значит, что вам поверят на слово и сразу же выдадут постановление.
Для начала сотрудники Роспотребнадзора перепроверят эту информацию: с кем именно из инфицированных вы контактировали, был ли у него лабораторно подтвержденный анализ и кто относится к числу его контактных.
Да. Лист о нетрудоспособности контактным оформляют. Но для этого необходимо постановление.
"Так как не сразу получают постановление Роспотребнадзора, то переживают, что не смогут оформить листок нетрудоспособности. Но беспокоиться не нужно: больничный будет открыт с той даты, когда был контакт с больным", – пояснила начальник сектора по работе с обращениями граждан Минздрава Алтайского края Ольга Семина.
То есть открыть больничный сейчас могут задним числом.
Есть несколько номеров, где вас могут проконсультировать по коронавирусу.
В Минздраве действуют три телефона для обращения:
- 8 800 350 35 25;
- (3852) 62 77 66;
- (3852) 62 36 48.
Консультацию инфекциониста можно получить в Алтайском краевом врачебном дистанционно-консультативном центре по вопросам инфекционной заболеваемости: 8 800 250 24 37.
В управлении Роспотребнадзора работает горячая линия Единого консультационного центра: 8 880 555 49 43. Также можно позвонить на телефоны горячей линии управления: (3852) 66 54 27, (3852) 24 99 59.
В Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае можно обращаться по вопросам получения постановления на самоизоляцию и уточнения статуса контактного на номера горячей линии:
- управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 66-54-27.
- ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае": 50-68-23, 50-68-25.
Комментарии
Кто определяет контактных?
Этим занимаются специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. Они проводят эпидрасследование: связываются с больным, узнают, с кем он контактировал, и составляют список контактных.
Что за бред? Уже у каждого барнаульца есть знакомые ковидники с кем он контактировал.
весь текст статьи вода... прошёл лично, всем всё равно, что ты и кто ты.
Надо же как интересно. А у нас в коллективе есть подтвержденные короны. Тестов остальным, даже сидящим в одном кабинете никто не делал. И на самоизоляцию даже тех, кто в одном кабинете - никто не отправлял. Как ходили так и ходят на работу.
Что делать, что делать?! Не нагружать медицину! Либо повезет либо не повезет.
все брехня....муж 09.10.2020 получил положительный результат, 12.10.2020 написали на эл.почту роспортебнадзора все данные. 19.10.2020 мужу закрыли больничный без всяких тестов врач в пк. И я тоже вышла на работу, ребенок в садик, сами сидели ответственно 2 недели дома. До сих пор нам никто не звонил)).
Не нагружать медицину!
Медицина же для людей, типа Томенко, который без маски публично ходил, а потом в отдельной палате под пристальным присмотром врачей лежал, а не для быдла.
короче пока всех не перезаразите, никто больничный не даст и так по цепочке
Ни кто контактным не выписывает больничные листы,в пол-ке говорят,если нет симптомов,ходите на работу. Таких моментов много,когда,просидев две недели листок нетрудоспособности не был оформлен. люди из поликлиники уходили плача.
Вам просто описали как должно быть.
Теоретическая часть для отчёта, как всё здорово в нашем Ауле.
Никто ни кого не опрашивает и постановления не вручает! Могу дать интервью, если редакция заинтересуется
Если вы контактный, то вам сделают тест на коронавирус. Но не сразу, а на 8-10 день после контакта с больным,
м-да
Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток.
Наибольшую опасность для окружающих представляет человек в последние два дня инкубационного периода и первые дни болезни.
Таких моментов много,когда,просидев две недели листок нетрудоспособности не был оформлен. люди из поликлиники уходили плача.
деньги фмс надо экономить...
описали как должно быть. в нормальном государстве. да
У меня был ковид положительным месяц назад, до сих пор протокола нет. Да и у семьи никто так и не взял тест, хотя звонили эпидемиологи!
Что делать? Посидите дома если можете, если не можете сбейте температуру и шуруйте на работу.
Интересно, контактному можно открыть больничный задним числом, а с положительным результатом мазка - "юридически не имеют права". Откроют, когда сам дозвонишься до врача. 3 дня потеряно.