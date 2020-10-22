Я контактировал с зараженным. Что делать?

Кто относится к числу контактных?

К кругу контактных лиц зараженного в первую очередь относятся члены семьи, которые проживают совместно с заболевшим.

Также к ним могут быть причислены коллеги по работе, которые сидят в одном кабинете и находятся в близком контакте с инфицированным.

"А остальные коллеги должны соблюдать противоэпидемические меры, которые предписаны для всех организаций. Это три базовых принципа: социальное дистанцирование, масочный режим и чистые руки. Это поможет избежать заражения", – поясняла ранее на пресс-конференции Ульяна Калинина, замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Однако, как добавили в Роспотребнадзоре, в каждом случае разбираются отдельно. К примеру, к контактным могут отнести человека, за которым заболевший коронавирусной инфекцией ухаживал (хоть постоянно не проживал с ним в квартире, но ежедневно тесно контактировал).