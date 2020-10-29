Нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине?

И до скольких лет детям можно не носить маски?

До пяти лет.

Как уточнили в ВОЗ, рекомендация основана на общей заинтересованности ребенка и умении правильно использовать медицинскую маску без помощи взрослых. Ведь в этом возрасте малыши еще не понимают, как, зачем и где нужно носить маску (а самое главное – как правильно это делать).

Однако есть исключение. Медицинскую маску ребенок все же должен надеть, если контактирует с зараженным. К примеру, если кто-то в семье заболел COVID-19. В таком случае родители должны находиться рядом с ребенком и следить, чтобы он правильно использовал маску.