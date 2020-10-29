Нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине?

Во время пандемии, наверное, уже каждый житель Алтайского края, собираясь на работу или за покупками, запомнил, что нужно взять с собой маску. Без нее не пустят в магазин и в общественный транспорт, да еще и оштрафовать могут. А что же дети? В автобусе – без масок, в торговых центрах – без масок. Хотя некоторые магазины все же требует надевать средства защиты даже на самых маленьких посетителей. Нужно ли детям носить маски на самом деле – читайте в материале amic.ru.
До пяти лет.
Как уточнили в ВОЗ, рекомендация основана на общей заинтересованности ребенка и умении правильно использовать медицинскую маску без помощи взрослых. Ведь в этом возрасте малыши еще не понимают, как, зачем и где нужно носить маску (а самое главное – как правильно это делать).Однако есть исключение. Медицинскую маску ребенок все же должен надеть, если контактирует с зараженным. К примеру, если кто-то в семье заболел COVID-19. В таком случае родители должны находиться рядом с ребенком и следить, чтобы он правильно использовал маску.
Если вашему сыну или дочери 6-11 лет, то медицинскую маску, по рекомендации ВОЗ, следует носить только в ситуации, если:
- ребенок умеет безопасно и правильно ею пользоваться;
- может сам своевременно менять ее на чистую;
- дети находятся под наблюдением взрослых, которые могут подсказать, как носить, где и когда снимать;
- существует риск передачи инфекции в квартире;
- ребенок общается с людьми, которые подвержены высокому риску развития серьезных заболеваний (с пожилыми бабушками и дедушками, людьми, которые имеют хронические заболевания).
По рекомендации ВОЗ, детям старше 12 лет рекомендовано носить маски в общественных местах, где существует риск инфицирования. То есть в магазинах, транспорте и так далее.
Маску нужно носить и дома, если ребенок проживает в заболевшим COVID-19 и находится с ним на расстоянии менее метра.
Детям с муковисцидозом или онкологическими заболеваниями необходимо использовать медицинскую маску в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
Во время пандемии здоровым детям допускается носить немедицинскую или тканевую маску. Главное, чтобы она была правильного размера – достаточно закрывала нос, рот и подбородок.
А вот малышам, у которых есть сопутствующие заболевания (к примеру, онкологические), следует носить медицинскую маску. Она рекомендуется всем, кто подвергается более высокому риску тяжелого течения COVID-19.Помимо ношения маски, дети, как и взрослые, должны мыть руки с мылом перед тем как надеть ее. Ребенок не должен прикасаться к передней части маски или трогать рот. Родители обязаны объяснить ему, что так можно заразиться. Также нужно рассказать школьнику, что нельзя давать свою маску носить другим детям.
Нет. Дети не должны носить маску во время занятий спортом или физических нагрузок, таких как бег, прыжки или игры на детской площадке. В противном случае она будет мешать дыханию.Лучше проконтролируйте, чтобы дети, играющие вместе, соблюдали дистанцию, следили за гигиеной рук.
Нет. На занятиях в школах Алтайского края дети сидят без масок. Хотя ранее Роспотребнадзор рекомендовал школьникам и педагогическому составу использовать маски на переменах. Но обязательным это правило так и не стало.
Собирая ребенка в школу, все же положите маску ему в портфель. Возможно, она ему потребуется по пути домой в общественном транспорте.
В Алтайском крае, маски нужно носить:
- на остановках;
- в общественном транспорте;
- в такси;
- в магазинах;
- в поликлиниках;
- в аптеках;
- в лифтах;
- на парковках;
- при посещении предприятий сферы услуг (парикмахерских, ремонтных мастерских, организаций, где выдают справки и оформляют документы и т.д.).
А вообще, если заботитесь о своем здоровье, то маску нужно носить везде, где есть массовое скопление людей.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии