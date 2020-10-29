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Вопрос дня



Нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине?

, ИА "Амител"
ВОЗ прописал рекомендации для детей
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Во время пандемии, наверное, уже каждый житель Алтайского края, собираясь на работу или за покупками, запомнил, что нужно взять с собой маску. Без нее не пустят в магазин и в общественный транспорт, да еще и оштрафовать могут. А что же дети? В автобусе – без масок, в торговых центрах – без масок. Хотя некоторые магазины все же требует надевать средства защиты даже на самых маленьких посетителей. Нужно ли детям носить маски на самом деле – читайте в материале amic.ru.

1
Нужно ли носить маски детям?
Да, но не всем. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), самые маленькие детки могут не носить маски вообще, а вот подростки уже должны следовать тем же правилам, что и их родители. Правда, есть исключения, когда детям все же нужно использовать средства индивидуальной защиты в любом возрасте.
2
И до скольких лет детям можно не носить маски?

До пяти лет.

Как уточнили в ВОЗ, рекомендация основана на общей заинтересованности ребенка и умении правильно использовать медицинскую маску без помощи взрослых. Ведь в этом возрасте малыши еще не понимают, как, зачем и где нужно носить маску (а самое главное – как правильно это делать).

Однако есть исключение. Медицинскую маску ребенок все же должен надеть, если контактирует с зараженным. К примеру, если кто-то в семье заболел COVID-19. В таком случае родители должны находиться рядом с ребенком и следить, чтобы он правильно использовал маску.
3
А если ребенок старше? Что тогда?

Если вашему сыну или дочери 6-11 лет, то медицинскую маску, по рекомендации ВОЗ, следует носить только в ситуации, если:

  • ребенок умеет безопасно и правильно ею пользоваться;
  • может сам своевременно менять ее на чистую;
  • дети находятся под наблюдением взрослых, которые могут подсказать, как носить, где и когда снимать;
  • существует риск передачи инфекции в квартире;
  • ребенок общается с людьми, которые подвержены высокому риску развития серьезных заболеваний (с пожилыми бабушками и дедушками, людьми, которые имеют хронические заболевания).
4
А если ребенок старше?

По рекомендации ВОЗ, детям старше 12 лет рекомендовано носить маски в общественных местах, где существует риск инфицирования. То есть в магазинах, транспорте и так далее.

Маску нужно носить и дома, если ребенок проживает в заболевшим COVID-19 и находится с ним на расстоянии менее метра. 

Детям с муковисцидозом или онкологическими заболеваниями необходимо использовать медицинскую маску в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

5
Какая должна быть маска у ребенка?

Во время пандемии здоровым детям допускается носить немедицинскую или тканевую маску. Главное, чтобы она была правильного размера – достаточно закрывала нос, рот и подбородок.

А вот малышам, у которых есть сопутствующие заболевания (к примеру, онкологические), следует носить медицинскую маску. Она рекомендуется всем, кто подвергается более высокому риску тяжелого течения COVID-19.

Помимо ношения маски, дети, как и взрослые, должны мыть руки с мылом перед тем как надеть ее. Ребенок не должен прикасаться к передней части маски или трогать рот. Родители обязаны объяснить ему, что так можно заразиться. Также  нужно рассказать школьнику, что нельзя давать свою маску носить другим детям.
6
А ребенку нужна маска на детской площадке?

Нет. Дети не должны носить маску во время занятий спортом или физических нагрузок, таких как бег, прыжки или игры на детской площадке. В противном случае она будет мешать дыханию.

Лучше проконтролируйте, чтобы дети, играющие вместе, соблюдали дистанцию, следили за гигиеной рук.
7
Нужна ли маска ребенку в школе?

Нет. На занятиях в школах Алтайского края дети сидят без масок. Хотя ранее Роспотребнадзор рекомендовал школьникам и педагогическому составу использовать маски на переменах. Но обязательным это правило так и не стало.

Собирая ребенка в школу, все же положите маску ему в портфель. Возможно, она ему потребуется по пути домой в общественном транспорте.

8
Где в Алтайском крае нужно носить маски?

В Алтайском крае, маски нужно носить:

  • на остановках;
  • в общественном транспорте;
  • в такси;
  • в магазинах;
  • в поликлиниках;
  • в аптеках;
  • в лифтах;
  • на парковках;
  • при посещении предприятий сферы услуг (парикмахерских, ремонтных мастерских, организаций, где выдают справки и оформляют документы и т.д.).

А вообще, если заботитесь о своем здоровье, то маску нужно носить везде, где есть массовое скопление людей.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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