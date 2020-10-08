Положительный тест на COVID-19. Куда звонить и что делать?

Получил положительный тест на COVID-19. А дальше-то что делать?

С такой ситуацией чаще всего сталкиваются люди, которые сделали тест на коронавирус в частной клинике. Как только вы получили положительные результаты теста на COVID-19, вы должны сообщить об этом в Роспотребнадзор, а после позвонить в поликлинику по месту жительства, чтобы за вами вели меднаблюдение.

"Также результат отправляется в Центр гигиены и эпидемиологии Алтайского края для проведения эпидрасследования. Мы информировали клиники, что они должны об этом результате сообщить в Министерство здравоохранения. Чтобы поликлиника по месту жительства была в курсе, что есть такой пациент с положительным результатом. И дальше все мероприятия проводятся в обычном порядке", – объяснила Ульяна Калинина, замруководителя краевого управления Роспотребнадзора, во время пресс-конференции 28 сентября.

Если вы узнали, что заражены, то вам следует уйти на самоизоляцию и ни с кем не контактировать (не забывайте, вы заражены и можете заразить близких).