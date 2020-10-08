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Вопрос дня



Положительный тест на COVID-19. Куда звонить и что делать?

, ИА "Амител"
Жители Алтайского края жалуются, что не могут получить помощь при подтвержденном коронавирусе
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В редакцию amic.ru обратились читатели с просьбой рассказать, что делать, если тест на COVID-19 положительный, нужен больничный, а дозвониться до специалистов не получается. И действительно – в последние недели нагрузка на телефоны горячей линии краевого управления Роспотребнадзора резко возросла, а попасть на прием к врачу практически нереально (об этом amic.ru рассказывал на днях – смотрите сами). Что делать и куда можно попробовать дозвониться по вопросам о коронавирусе – читайте в материале amic.ru.

1
Получил положительный тест на COVID-19. А дальше-то что делать?

С такой ситуацией чаще всего сталкиваются люди, которые сделали тест на коронавирус в частной клинике. Как только вы получили положительные результаты теста на COVID-19, вы должны сообщить об этом в Роспотребнадзор, а после позвонить в поликлинику по месту жительства, чтобы за вами вели меднаблюдение.

"Также результат отправляется в Центр гигиены и эпидемиологии Алтайского края для проведения эпидрасследования. Мы информировали клиники, что они должны об этом результате сообщить в Министерство здравоохранения. Чтобы поликлиника по месту жительства была в курсе, что есть такой пациент с положительным результатом. И дальше все мероприятия проводятся в обычном порядке", – объяснила Ульяна Калинина, замруководителя краевого управления Роспотребнадзора, во время пресс-конференции 28 сентября. 

Если вы узнали, что заражены, то вам следует уйти на самоизоляцию и ни с кем не контактировать (не забывайте, вы заражены и можете заразить близких).

2
Я работаю. Как мне получить больничный?
Чтобы оформить больничный, нужно позвонить в поликлинику, к которой прикреплены. Пока вы находитесь на домашнем карантине, вам открывают больничный на 14 дней, уточняет сайт "Стоп. Коронавирус".
3
Звоню на горячую линию часами. Никто не берет трубку. Что делать?

С такой проблемой сейчас сталкиваются многие. Ведь поток звонков большой, поэтому линия управления Роспотребнадзора почти всегда занята, так как специалисты консультируют дозвонившихся. Пробуйте звонить позже. Если не получается, то есть еще несколько номеров, где вас проконсультируют по коронавирусу и скажут, что нужно сделать.

В Минздраве действуют три телефона для обращения:

  • 8 800 350 35 25,
  • (3852) 62 77 66,
  • (3852) 62 36 48.

Консультацию инфекциониста можно получить в Алтайском краевом врачебном дистанционно-консультативном центре по вопросам инфекционной заболеваемости: 8 800 250 24 37.

В управлении Роспотребнадзора работает горячая линия Единого консультационного центра: 8 880 555 49 43. Также можно позвонить на телефоны горячей линии управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю (3852) 66 54 27, (3852) 24 99 59.

4
У меня остались вопросы...
Если вам что-то непонятно, то напишите ваши вопросы нам в комментариях. Мы зададим их специалистам и подробно объясним в своих следующих материалах. 
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

8.10.2020 13:50
Дюша Метёлкин

ага, "горячая линия".....
висел на номере минздрава АК 43 минуты....теперь ненавижу Оркестр Поля Мориа...
в Роспотребнадзоре сказали - это не наше дело, этим заведует Минздрав АК
на третий день после 149 (посчитал) звонков дазвонился-таки в поликлинику... хоть задним числом больничный открыли...
вот все у нас вот так - через "заднее число"...

8.10.2020 13:54
- гость -

Амик,спасибо,что хоть вы занялись решением вопросов отчаявшихся людей.

8.10.2020 13:55
гость

А как добиться теста?

8.10.2020 14:03
- гость -

8.10.2020 13:55
гость

Дожить до 65.

8.10.2020 14:07
- гость -

А куда делась новость про " Добрый доктор " ? Или коммент о том что работающие там хорошие врачи это одно , а воровство гос (народных налогов) денег руководством это совсем другое , не понравился ?
И напомню : под подозрением эта контора была уже с зимы ( начали проверку по всем статьям ) .Обзванивали пациентов с уточнением действительно -ли предоставлялись такие услуги ? Значит попались покрупному .

8.10.2020 14:09
Ковидный

У нас в Барнауле только на словах все складно, а на самом деле это какой то крах. Всем пофиг по этим телефонам и на ваше здоровье.

8.10.2020 14:09
Злая гостья

При положительном тесте больничный получить - тот еще квест, а госпитализация при пневмонии и вовсе анриал. Нету у нас ресурсов.

8.10.2020 14:21
месный

Если вы узнали, что заражены, то вам следует уйти на самоизоляцию и ни с кем не контактировать.


Эээээ!! Стапэээ!!! Чтобы уйти на самоизоляцию нужны самосредства, а где их взять если они ещё не самозаработаны?!?!?!?!?! Кто будет обеспечивть едой, оплачивать счета копящиеся?
А потом после самоизоляции скорее всего не будет работы, потому как там её нужно самовыполнять и на неё найдут самодругого самоработника.

8.10.2020 14:31
- гость -

29.09 в Диагн. с 2 стор воспалением сдали на ковид. Сегодня, 8.10 , благодаря ЖАЛОБАМ , из 14 пол сообщили, что подтвержден ковид. Все это время члены семьи выходили , также в школу.Существует ли регламент от момента сдачи анализа, Анализ у членов семьи, Обработка подъезда? Сроки? Наказание за неисполнение????

8.10.2020 14:33
- гость -

Надо было не с этого начинать :Получил положительный тест на COVID-19. А дальше-то что делать?

А с того, что сдал анализ и как узнать его результат ?

8.10.2020 14:34
- гость -

то вам следует уйти на самоизоляцию и ни с кем не контактировать.

Ок... лечь и помереть с голоду..

8.10.2020 14:35
- гость -

"Мы информировали клиники, что они должны об этом результате сообщить в Министерство здравоохранения. Чтобы поликлиника по месту жительства была в курсе, что есть такой пациент с положительным результатом. "


СРОКИ? пока проинформируют можно полгорода заразить. Что и происходит!!!

8.10.2020 14:38
гость

то напишите ваши вопросы нам в комментариях

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, человек заболел, признаки ковида, скорая приедет? Врач придет? До того, когда пол легкого уже сожрал вирус?

8.10.2020 14:40
- гость -

Вчера на 1 канале в передаче ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ прославился Барнаул . Надеюсь, что минздрав смотрел эту передачу. А телефоны давно пора сделать многоканальными с достаточным количеством операторов ( те же студенты ) как для передачи показаний за свет.

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