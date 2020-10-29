Мой родственник умер от коронавируса. Что делать?

Какие документы нужны для погребения?

Гербовое свидетельство о смерти, оформленное в загсе. Только при его наличии муниципальная специализированная похоронная служба выделит место на кладбище.

Свидетельство о смерти вам выдадут в любом загсе города или села, где жил человек или умер. К примеру, если ваш родственник скончался в ковидном госпитале больницы № 5 г. Барнаула (Центральный район), вы можете обратиться в любой другой загс города (допустим, в загс Ленинского района).

С собой нужно взять ваш паспорт и паспорт умершего, медицинское свидетельство о смерти.

Документ оформляется бесплатно в день обращения. Обычно загсы работают с понедельника по субботу, но во время пандемии могут вести прием граждан и в воскресенье.

Объявления о работе загсов в воскресенье публикуются в разделе новостей сайта Управления юстиции Алтайского края. Также на сайте вы найдете информацию о режиме работы каждого подразделения – графики у загсов различаются.