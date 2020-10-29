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Вопрос дня



Мой родственник умер от коронавируса. Что делать?

, ИА "Амител"
До сих пор люди точно не знают, могут ли они попрощаться с умершими согласно принятым традициям или нет
Фото amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото amic.ru / Екатерина Смолихина

Когда в семью приходит смерть, родственники зачастую растеряны и не знают, что делать. Если же причина смерти – коронавирус, вопросов еще больше.

Можно ли провести прощание в ритуальном зале и отпевание в храме? Позволят ли родным умершего увидеть тело перед погребением? Как получить участок на кладбище? Ответы на эти и другие вопросы читайте в материале amic.ru.

1
Какие документы нужны для погребения?

Гербовое свидетельство о смерти, оформленное в загсе. Только при его наличии муниципальная специализированная похоронная служба выделит место на кладбище.

Свидетельство о смерти вам выдадут в любом загсе города или села, где жил человек или умер. К примеру, если ваш родственник скончался в ковидном госпитале больницы № 5 г. Барнаула (Центральный район), вы можете обратиться в любой другой загс города (допустим, в загс Ленинского района).

С собой нужно взять ваш паспорт и паспорт умершего, медицинское свидетельство о смерти.

Документ оформляется бесплатно в день обращения. Обычно загсы работают с понедельника по субботу, но во время пандемии могут вести прием граждан и в воскресенье.

Объявления о работе загсов в воскресенье публикуются в разделе новостей сайта Управления юстиции Алтайского края. Также на сайте вы найдете информацию о режиме работы каждого подразделения – графики у загсов различаются.

2
А где взять медицинское свидетельство о смерти?

Вы получите его в морге после патологоанатомического исследования тела.

Вообще, вскрытие может не производиться, если сам умерший или его родственники были против. Но в случае с COVID-19 этой процедуры избежать нельзя. Анатомированию подлежат тела всех умерших от инфекционного заболевания (любого, в том числе COVID-19) или при подозрении на него (приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2013 г. № 354н "Порядок проведения патологоанатомических вскрытий").

3
Только родственники могут получить документы?
Нет. Если вы заключили договор с ритуальной компанией на оказание похоронных услуг, то ее представитель самостоятельно получит свидетельства о смерти (гербовое и медицинское) и передаст вам документы. Писать для этого доверенность и нотариально заверять ее не нужно.
4
Как узнать, когда тело можно будет забрать для погребения?

Обратитесь к заведующему моргом, в которое было направлено тело. Вскрытие должно проводиться в течение трех суток после смерти. Эти требования тоже прописаны в приложении № 1 к приказу Минздрава № 354н.

Но, к сожалению, во время пандемии морги не всегда выдерживают установленные сроки.

5
Мне нужно платить врачам морга?

Нет. Исследование тела производится бесплатно. Также бесплатно труп хранится в морге.

Платными являются услуги по подготовке тела к погребению: бритье, стрижка, одевание, укладывание в гроб и т. д. Их оказывают ритуальные компании или сами морги. К примеру, одевание и укладывание в гроб стоит около 2000 руб.

6
Можно ли открывать гроб при прощании?

Это спорный вопрос.

Многие уверены, что нельзя. Такое убеждение возникло, когда Роспотребнадзор в начале пандемии выпустил строгие рекомендации по захоронению умерших от ковида. Согласно ним, к примеру, предпочтительным было кремирование, участникам церемонии погребения запрещалось прикасаться к телу умершего.

Но 15 июня 2020 года эти рекомендации отменили. Сейчас при ковидных похоронах должны соблюдаться общие правила, указанные в СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения". Однако в этих правилах прямым текстом не говорится, можно открывать гроб для прощания или нет. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю отмечают, что санпином это не регулируется.

В ритуальных же компаниях Алтайского края заявляют, что гроб оставляют закрытым. Похоронщики ссылаются на некие требования Роспотребнадзора, а также добавляют: гроб не открывают, чтобы не допустить инфицирования сотрудников.

В Барнауле по просьбам родственников умерших от COVID-19 стали делать гробы с окошками. Люди просят об этом ритуальные компании, потому что им сложно прощаться, не увидев покойного. Также по просьбам родственников сотрудники морга или ритуальных компаний делают посмертные фотографии.

7
Как сейчас проходят похороны?

Ритуальные компании забирают гроб с телом из морга и сразу везут на кладбище или в крематорий (в ритуальные залы и храмы гроб не завозят).

На кладбище гроб устанавливают для прощания (в том числе отпевания) либо рядом с часовней, либо у могилы. По времени процедура прощания, поскольку она проходит на улице, не ограничена, по количеству участников – тоже. Главное, чтобы строго соблюдались правила: на всех присутствующих были маски и перчатки, соблюдалась социальная дистанция.

Если в закрытых помещениях и проводят прощание, то без гроба. В зале устанавливают портрет покойного, показывают фото и видео с его участием, зажигают свечи. Такой формат прощания позволяет собраться вместе людям, которые были близки с умершим, выразить соболезнования, поделиться воспоминаниями.

8
Поминальные обеды можно проводить?
Да. Поминальные обеды проводятся в заведениях общепита (в августе алтайский губернатор разрешил им работать в закрытых помещениях), но с каждым из них вопрос по количеству
участников нужно решать отдельно. Все зависит от того, какой площадью располагает заведение. Главное условие – заполняемость должна быть не больше 30%.
9
Какая-то материальная помощь оказывается семье умершего?

Каждому жителю Алтайского края положено пособие на погребение. На сегодняшний день, по данным регионального Министерства социальной защиты, оно составляет около 7000 руб. (в 43 муниципалитетах – 7043,59 руб., в 14 – 7349,83 руб., в 12 – 7656,083 руб.).

Если умер пенсионер, за пособием нужно обратиться в Пенсионный фонд РФ, если работающий гражданин – в отдел кадров его компании, если безработный – в органы соцзащиты (ст. 10 ФЗ № 8 "О погребении и похоронном деле"). С собой нужно взять справку о смерти, которую вам выдадут в загсе вместе с гербовым свидетельством о смерти.

Каких-то дополнительных пособий в связи со смертью от COVID-19 в нашем регионе не введено, уточнили в Минсоцзащиты Алтайского края.

10
Нужно платить за участок на кладбище?

Нет. Участок предоставляется бесплатно с учетом места жительства или волеизъявления умершего. Для этого нужно обратиться в муниципальную специализированную похоронную службу. К примеру, в Барнауле это МУП "Память".

Погребение рядом с могилами других родственников возможно, если для этого достаточно места.

В ином случае место погребения определяет специализированная служба по вопросам похоронного дела "с учетом места смерти, заслуг умершего перед обществом и государством, а также установленных правил захоронения на данном кладбище" (ст. 9 закона Алтайского края "О погребении и похоронном деле в Алтайском крае").

Подробнее о финансовой стороне похорон читайте в материале amic.ru "Сколько стоит умереть в Барнауле?".

11
Куда обращаться, чтобы констатировали смерть и как искать "потерявшиеся" тела?

Добавим, что у родственников умерших от COVID-19 возникают вопросы, ответы на которые мы еще не смогли найти. Один из них касается ситуаций, когда тело "теряется": в больнице, в которой умер человек, сообщают, что труп отвезли в один морг, а на самом деле его направили в другой. Искать тело приходится самим родственникам, объезжая и обзванивая морги. С похожей ситуацией столкнулся наш коллега Андрей Панченко (недавно у журналиста от коронавируса умерла тетя).

Где родственникам получить достоверную информацию о местонахождении тела? Этот вопрос мы задали пресс-службе Минздрава Алтайского края, и на данный момент ждем ответа.

Также мы спросили: если человек умер дома, куда обращаться родственникам, чтобы медработники максимально быстро констатировали смерть? Для констатации смерти вызывают скорую помощь или врача из поликлиники. Но если скорая помощь едет к живым по несколько суток, а врача из поликлиники сложно вызвать на дом, то когда они доберутся до умерших?

Как только ответы будут получены, amic.ru расскажет об этом.

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

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