Мой родственник умер от коронавируса. Что делать?

Когда в семью приходит смерть, родственники зачастую растеряны и не знают, что делать. Если же причина смерти – коронавирус, вопросов еще больше.
Можно ли провести прощание в ритуальном зале и отпевание в храме? Позволят ли родным умершего увидеть тело перед погребением? Как получить участок на кладбище? Ответы на эти и другие вопросы читайте в материале amic.ru.
Гербовое свидетельство о смерти, оформленное в загсе. Только при его наличии муниципальная специализированная похоронная служба выделит место на кладбище.
Свидетельство о смерти вам выдадут в любом загсе города или села, где жил человек или умер. К примеру, если ваш родственник скончался в ковидном госпитале больницы № 5 г. Барнаула (Центральный район), вы можете обратиться в любой другой загс города (допустим, в загс Ленинского района).
С собой нужно взять ваш паспорт и паспорт умершего, медицинское свидетельство о смерти.
Документ оформляется бесплатно в день обращения. Обычно загсы работают с понедельника по субботу, но во время пандемии могут вести прием граждан и в воскресенье.
Объявления о работе загсов в воскресенье публикуются в разделе новостей сайта Управления юстиции Алтайского края. Также на сайте вы найдете информацию о режиме работы каждого подразделения – графики у загсов различаются.
Вы получите его в морге после патологоанатомического исследования тела.
Вообще, вскрытие может не производиться, если сам умерший или его родственники были против. Но в случае с COVID-19 этой процедуры избежать нельзя. Анатомированию подлежат тела всех умерших от инфекционного заболевания (любого, в том числе COVID-19) или при подозрении на него (приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2013 г. № 354н "Порядок проведения патологоанатомических вскрытий").
Обратитесь к заведующему моргом, в которое было направлено тело. Вскрытие должно проводиться в течение трех суток после смерти. Эти требования тоже прописаны в приложении № 1 к приказу Минздрава № 354н.
Но, к сожалению, во время пандемии морги не всегда выдерживают установленные сроки.
Нет. Исследование тела производится бесплатно. Также бесплатно труп хранится в морге.
Платными являются услуги по подготовке тела к погребению: бритье, стрижка, одевание, укладывание в гроб и т. д. Их оказывают ритуальные компании или сами морги. К примеру, одевание и укладывание в гроб стоит около 2000 руб.
Это спорный вопрос.
Многие уверены, что нельзя. Такое убеждение возникло, когда Роспотребнадзор в начале пандемии выпустил строгие рекомендации по захоронению умерших от ковида. Согласно ним, к примеру, предпочтительным было кремирование, участникам церемонии погребения запрещалось прикасаться к телу умершего.
Но 15 июня 2020 года эти рекомендации отменили. Сейчас при ковидных похоронах должны соблюдаться общие правила, указанные в СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения". Однако в этих правилах прямым текстом не говорится, можно открывать гроб для прощания или нет. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю отмечают, что санпином это не регулируется.
В ритуальных же компаниях Алтайского края заявляют, что гроб оставляют закрытым. Похоронщики ссылаются на некие требования Роспотребнадзора, а также добавляют: гроб не открывают, чтобы не допустить инфицирования сотрудников.
В Барнауле по просьбам родственников умерших от COVID-19 стали делать гробы с окошками. Люди просят об этом ритуальные компании, потому что им сложно прощаться, не увидев покойного. Также по просьбам родственников сотрудники морга или ритуальных компаний делают посмертные фотографии.
Ритуальные компании забирают гроб с телом из морга и сразу везут на кладбище или в крематорий (в ритуальные залы и храмы гроб не завозят).
На кладбище гроб устанавливают для прощания (в том числе отпевания) либо рядом с часовней, либо у могилы. По времени процедура прощания, поскольку она проходит на улице, не ограничена, по количеству участников – тоже. Главное, чтобы строго соблюдались правила: на всех присутствующих были маски и перчатки, соблюдалась социальная дистанция.
Если в закрытых помещениях и проводят прощание, то без гроба. В зале устанавливают портрет покойного, показывают фото и видео с его участием, зажигают свечи. Такой формат прощания позволяет собраться вместе людям, которые были близки с умершим, выразить соболезнования, поделиться воспоминаниями.
Каждому жителю Алтайского края положено пособие на погребение. На сегодняшний день, по данным регионального Министерства социальной защиты, оно составляет около 7000 руб. (в 43 муниципалитетах – 7043,59 руб., в 14 – 7349,83 руб., в 12 – 7656,083 руб.).
Если умер пенсионер, за пособием нужно обратиться в Пенсионный фонд РФ, если работающий гражданин – в отдел кадров его компании, если безработный – в органы соцзащиты (ст. 10 ФЗ № 8 "О погребении и похоронном деле"). С собой нужно взять справку о смерти, которую вам выдадут в загсе вместе с гербовым свидетельством о смерти.
Каких-то дополнительных пособий в связи со смертью от COVID-19 в нашем регионе не введено, уточнили в Минсоцзащиты Алтайского края.
Нет. Участок предоставляется бесплатно с учетом места жительства или волеизъявления умершего. Для этого нужно обратиться в муниципальную специализированную похоронную службу. К примеру, в Барнауле это МУП "Память".
Погребение рядом с могилами других родственников возможно, если для этого достаточно места.
В ином случае место погребения определяет специализированная служба по вопросам похоронного дела "с учетом места смерти, заслуг умершего перед обществом и государством, а также установленных правил захоронения на данном кладбище" (ст. 9 закона Алтайского края "О погребении и похоронном деле в Алтайском крае").
Подробнее о финансовой стороне похорон читайте в материале amic.ru "Сколько стоит умереть в Барнауле?".
Добавим, что у родственников умерших от COVID-19 возникают вопросы, ответы на которые мы еще не смогли найти. Один из них касается ситуаций, когда тело "теряется": в больнице, в которой умер человек, сообщают, что труп отвезли в один морг, а на самом деле его направили в другой. Искать тело приходится самим родственникам, объезжая и обзванивая морги. С похожей ситуацией столкнулся наш коллега Андрей Панченко (недавно у журналиста от коронавируса умерла тетя).
Где родственникам получить достоверную информацию о местонахождении тела? Этот вопрос мы задали пресс-службе Минздрава Алтайского края, и на данный момент ждем ответа.
Также мы спросили: если человек умер дома, куда обращаться родственникам, чтобы медработники максимально быстро констатировали смерть? Для констатации смерти вызывают скорую помощь или врача из поликлиники. Но если скорая помощь едет к живым по несколько суток, а врача из поликлиники сложно вызвать на дом, то когда они доберутся до умерших?
Как только ответы будут получены, amic.ru расскажет об этом.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии