Куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача. Нужные телефоны в одной инфографике

В поликлиниках Барнаула организовывают кол-центры, где пациенты могут получить консультацию по вопросам оказания медицинской помощи (в том числе и по коронавирусу), а также записаться к врачу. Предполагается, что создание таких центров снизит нагрузку на регистратуры поликлиник и поможет людям получать необходимую информацию, лишний раз не посещая медучреждения. Чтобы все необходимые телефоны были у вас под рукой, собрали их в инфографику. Сохраните себе на всякий случай и будьте здоровы.