Куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача. Нужные телефоны в одной инфографике

В поликлиниках Барнаула организовывают кол-центры, где пациенты могут получить консультацию по вопросам оказания медицинской помощи (в том числе и по коронавирусу), а также записаться к врачу. Предполагается, что создание таких центров снизит нагрузку на регистратуры поликлиник и поможет людям получать необходимую информацию, лишний раз не посещая медучреждения. Чтобы все необходимые телефоны были у вас под рукой, собрали их в инфографику. Сохраните себе на всякий случай и будьте здоровы.
Комментарии
Фигня какая то, Городская поликлиника № 12 на Юрина и там вообще другие телефоны. Там никто трубку не берет, говорят вам ответит первый освободившийся оператор и скидывают звонок
Кхе-кхе, звоните в Спортлото, мням-мням.
В 12 поликлинике сказали, что врач придет через 5 дней, звоните в скорую, скорая сейчас едет столько же, поэтому можно расслабится. И ведь нет про это больше публикаций
Я и говорю - нужно привлекать Бессарабова и Кувшинову
Теперь скорую помощь через Бессарабова надо вызывать, дожились, ...
А может через Путина?
Экономика нашей страны понесла ощутимые потери. И Алтай, к сожалению, не исключение. Но особенно сильно ограничительные меры сказались на туристической отрасли.
У меня на округе есть замечательный город-курорт федерального значения «Белокуриха», где сейчас обыденная привычная жизнь практически парализована. Больно смотреть, как пустуют санатории, отели, закрыты рестораны и кафе. А самое главное – люди сидят без работы! Так быть не должно…
Именно поэтому сегодня подготовил письмо на имя губернатора Алтайского края. Мы все вместе должны добиться этой амбициозной цели…Первыми в России открыть отели и санатории Белокурихи, чтобы туристы всей страны приехали к нам, и в полной мере насладились нашим гостеприимством.
Ведь для этого есть все необходимое. Не понаслышке знаю, что сегодня предприниматели не падают духом и во всю готовятся к сезону, ремонтируют помещения, оснащают лечебницы новым оборудованием.
Город небольшой, зараженных #covid19 нет. Cанатории и гостиницы обособлены и готовы соблюдать разумные противовирусные меры. Власти города также готовы двигаться к этой цели.
Конечно же, здесь нужно поддержка Роспотребнадзора. В связи с этим, обращусь к Главному государственному санитарному врачу РФ А.Ю.Поповой, чтобы ее служба поддержала нас, а Белокуриха могла стать пилотной территорией жизни в обновленных условиях!
07.05.2020
Российская пропаганда: в Германии критическая стадия эпидемии, Меркель в беспокойстве.
В Германии за 3 последних МЕСЯЦА от COVID-19 умер 631 человек.
В России умерли 769 человек за 3 последних ДНЯ.
а где 11я поликлиника в списке?
16.10.2020 11:53
- гость -
Я тебе больше скажу: в Германии вообще не умирают, ни от Ковида, ни от других болезней, ни по возрасту. Там вообще все бессмертные. Это всё ватная пропаганда на них наговаривает. Атвичаю)
16.10.2020 12:12
- гость -
Патвирждаю!Бывал в Германиях не раз, и кругом одни зомби.Уж очень деуки у них страшные!!!Бесцветные, неопределенного возраста, и на камбалу похожие.))