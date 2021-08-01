Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 1 августа

Почти четыре тысячи умерших

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 24 человека с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 276 новых случая заражения.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 62 365 человек. Выздоровели всего 49 095 человек (+ 71). Умер 3981 человек (+ 24).

По состоянию на 1 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3257 человек.