Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 1 августа

Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае приближается к четырём тысячам, а из-за тяжёлой ситуации в Барнауле отменили празднование Дня ВДВ. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 1 августа – в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 24 человека с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Также за прошедшие сутки зафиксировано 276 новых случая заражения.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 62 365 человек. Выздоровели всего 49 095 человек (+ 71). Умер 3981 человек (+ 24).
По состоянию на 1 августа на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3257 человек.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- чем отличается вакцина "Спутник Лайт";
- можно ли вакцинироваться беременным;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
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