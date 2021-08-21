Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 21 августа

270 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае и ещё одна смерть от COVID-19 среди жителей Горного Алтая. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 21 августа – в ежедневной подборке amic.ru.
Ещё один пациент с COVID-19 скончался в Горном Алтае. Как сообщает региональный оперштаб, в июле умерла 69-летняя жительница Кош-Агачского района. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии.
Также в Республике Алтай выявили 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся достигло 20 387.
За сутки выздоровели 45 пациентов. По данным на 21 августа, за весь период в регионе вылечились 18 885 человек.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
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