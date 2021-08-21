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Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 21 августа

, ИА "Амител"
270 новых случаев заражения и жительница Горного Алтая, умершая от COVID-19

270 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае и ещё одна смерть от COVID-19 среди жителей Горного Алтая. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 21 августа – в ежедневной подборке amic.ru.

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270 новых случаев заражения
270 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 67 852. Скончались ещё 24 человека, из которых 21 – от самого COVID-19. Общее число умерших достигло 4458 человек. Выздоровели ещё 153 пациента, всего от коронавируса вылечились 51 882 жителя региона.
2
Что там у соседей?

Ещё один пациент с COVID-19 скончался в Горном Алтае. Как сообщает региональный оперштаб, в июле умерла 69-летняя жительница Кош-Агачского района. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии.

Также в Республике Алтай выявили 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся достигло 20 387.

За сутки выздоровели 45 пациентов. По данным на 21 августа, за весь период в регионе вылечились 18 885 человек.

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В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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