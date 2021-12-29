Будет ли 31 декабря 2021 года официальным выходным днём в России?

Многие россияне уже давно мечтают о том, чтобы 31 декабря стал официальным выходным. Так у людей было бы больше времени, чтобы в последний день года подготовиться к главному российскому празднику. Да и работать особо не получается: вместо выполнения задач все поздравляют друг друга и строят планы на длинные выходные. А кто-то начинает "отмечать" прямо на рабочем месте. Но власти пока к этим аргументам не прислушались – день остаётся рабочим в трудовом календаре.
Но в этот раз всё сложилось по-особенному. Рассказываем, будет ли 31 декабря выходным днём в 2021 году и когда он перестанет быть рабочим навсегда.
Да. В этот раз власти прислушались к людям и сделали 31 декабря выходным. И это несмотря на то, что последний день 2021 года выпадает на пятницу – будний день. Обычно в таком случае день всегда был рабочим.
Причём решение о выходном дне 31 декабря 2021 года власти приняли ещё год назад, в октябре 2020-го. Тогда соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
О том, чтобы сделать 31 декабря постоянным выходным, речи пока не идёт. Вернее, обсуждения ведутся, но решения до сих пор нет. В последний раз в Госдуме этот вопрос обсуждали в 2020 году. С инициативой установить выходной выступила фракция ЛДПР, но законопроект отклонили.
Просто властям было удобно устроить россиянам выходной из-за особенностей Трудового кодекса. Мишустин перенёс на 31 декабря выходной, который выпал на воскресенье, 3 января 2021 года.
Согласно Трудовому кодексу, власти передвигают календарные выходные (суббота и воскресенье), которые совпадают с праздничными днями, на другие даты. Обычно эти дни присоединяют к другим праздникам (например, к майским), чтобы устроить длинные выходные. А в этом году премьер-министр решил перенести один выходной на 31 декабря. Так, чтобы мы отдыхали и радовались.
Комментарии
Для кого выходной
ХЗ, мне 1 января на смену.
Один Новый год отработал сторожем. Дождался 12 часов, выпил четок под поздравление президента и бой курантов. Потом послушал музона наших музыкальных "грандов" и сразу уснул, и снотворного не надо.
Что за кодла воровская, выходной для парада, которого никогда не проводили ранее, и для голосования сделали легко, про "нерабочие дни" молчу, а как по настоящей просьбе народа - так всегда "кукишь"?
28.11.2021 11:10
- гость -
Очередной я писатель, не читатель.
Значит уже с 28 го никуда не сунешься, все конторские праздновать будут.
А мне так этот выходной побоку.. Я не работаю. Мне что понедельник что суббота одним цветом - красным. Пенсия.
Задолбали своими салатами - сейчас уже не модно тазиками жрать всю ночь.
Пьём, жрём и на все кладём.
Будет, ага. Держите карман шире, так же как и "нерабочие дни" в октябре?