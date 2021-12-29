Будет ли 31 декабря 2021 года официальным выходным днём в России?

Многие россияне уже давно мечтают о том, чтобы 31 декабря стал официальным выходным. Так у людей было бы больше времени, чтобы в последний день года подготовиться к главному российскому празднику. Да и работать особо не получается: вместо выполнения задач все поздравляют друг друга и строят планы на длинные выходные. А кто-то начинает "отмечать" прямо на рабочем месте. Но власти пока к этим аргументам не прислушались – день остаётся рабочим в трудовом календаре.

Но в этот раз всё сложилось по-особенному. Рассказываем, будет ли 31 декабря выходным днём в 2021 году и когда он перестанет быть рабочим навсегда.

1 Будет ли 31 декабря 2021 года выходным? Да. В этот раз власти прислушались к людям и сделали 31 декабря выходным. И это несмотря на то, что последний день 2021 года выпадает на пятницу – будний день. Обычно в таком случае день всегда был рабочим. Причём решение о выходном дне 31 декабря 2021 года власти приняли ещё год назад, в октябре 2020-го. Тогда соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

2 Ого, неужели 31 декабря наконец-то сделали выходным навсегда? Нет, только в этот раз. , только в этот раз. О том, чтобы сделать 31 декабря постоянным выходным, речи пока не идёт. Вернее, обсуждения ведутся, но решения до сих пор нет. В последний раз в Госдуме этот вопрос обсуждали в 2020 году. С инициативой установить выходной выступила фракция ЛДПР, но законопроект отклонили.

3 Почему тогда мы будем отдыхать в последний день года? Просто властям было удобно устроить россиянам выходной из-за особенностей Трудового кодекса. Мишустин перенёс на 31 декабря выходной, который выпал на воскресенье, 3 января 2021 года. Согласно Трудовому кодексу, власти передвигают календарные выходные (суббота и воскресенье), которые совпадают с праздничными днями, на другие даты. Обычно эти дни присоединяют к другим праздникам (например, к майским), чтобы устроить длинные выходные. А в этом году премьер-министр решил перенести один выходной на 31 декабря. Так, чтобы мы отдыхали и радовались.

4 А новогодние праздники не станут из-за этого короче? Нет, новогодние "каникулы" из-за этого никак не пострадают. Мы будем отдыхать 10 дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. В понедельник, 10 января, нужно будет идти на работу.