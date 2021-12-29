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Вопрос дня



Будет ли 31 декабря 2021 года официальным выходным днём в России?

, ИА "Амител"
Идти на работу в последний день года или начинать резать салаты?
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Многие россияне уже давно мечтают о том, чтобы 31 декабря стал официальным выходным. Так у людей было бы больше времени, чтобы в последний день года подготовиться к главному российскому празднику. Да и работать особо не получается: вместо выполнения задач все поздравляют друг друга и строят планы на длинные выходные. А кто-то начинает "отмечать" прямо на рабочем месте. Но власти пока к этим аргументам не прислушались – день остаётся рабочим в трудовом календаре.

Но в этот раз всё сложилось по-особенному. Рассказываем, будет ли 31 декабря выходным днём в 2021 году и когда он перестанет быть рабочим навсегда.

1
Будет ли 31 декабря 2021 года выходным?

Да. В этот раз власти прислушались к людям и сделали 31 декабря выходным. И это несмотря на то, что последний день 2021 года выпадает на пятницу – будний день. Обычно в таком случае день всегда был рабочим.

Причём решение о выходном дне 31 декабря 2021 года власти приняли ещё год назад, в октябре 2020-го. Тогда соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

2
Ого, неужели 31 декабря наконец-то сделали выходным навсегда?
Нет, только в этот раз.

О том, чтобы сделать 31 декабря постоянным выходным, речи пока не идёт. Вернее, обсуждения ведутся, но решения до сих пор нет. В последний раз в Госдуме этот вопрос обсуждали в 2020 году. С инициативой установить выходной выступила фракция ЛДПР, но законопроект отклонили.

3
Почему тогда мы будем отдыхать в последний день года?

Просто властям было удобно устроить россиянам выходной из-за особенностей Трудового кодекса. Мишустин перенёс на 31 декабря выходной, который выпал на воскресенье, 3 января 2021 года.

Согласно Трудовому кодексу, власти передвигают календарные выходные (суббота и воскресенье), которые совпадают с праздничными днями, на другие даты. Обычно эти дни присоединяют к другим праздникам (например, к майским), чтобы устроить длинные выходные. А в этом году премьер-министр решил перенести один выходной на 31 декабря. Так, чтобы мы отдыхали и радовались.

4
А новогодние праздники не станут из-за этого короче?
Нет, новогодние "каникулы" из-за этого никак не пострадают. Мы будем отдыхать 10 дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. В понедельник, 10 января, нужно будет идти на работу.
5
Получается, 30 декабря будет сокращённым рабочим днем?
Нет. Хотя обычно так и бывает: день накануне праздника сокращают на один час. По крайней мере, в бюджетной сфере это правило соблюдают неукоснительно. Но 30 декабря 2021 года будет стандартным рабочим днём. Об этом уже предупредил Минтруд. Поэтому придётся собраться и поработать, а уже 31 декабря начинать празднование.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

28.11.2021 08:43
- гость -

Для кого выходной

28.11.2021 09:08
- гость -

ХЗ, мне 1 января на смену.

28.11.2021 09:31
- гость -

Один Новый год отработал сторожем. Дождался 12 часов, выпил четок под поздравление президента и бой курантов. Потом послушал музона наших музыкальных "грандов" и сразу уснул, и снотворного не надо.

28.11.2021 11:10
- гость -

Что за кодла воровская, выходной для парада, которого никогда не проводили ранее, и для голосования сделали легко, про "нерабочие дни" молчу, а как по настоящей просьбе народа - так всегда "кукишь"?

28.11.2021 11:13
- гость -

28.11.2021 11:10
- гость -

Очередной я писатель, не читатель.

28.11.2021 11:33
Гость

Значит уже с 28 го никуда не сунешься, все конторские праздновать будут.

28.11.2021 12:55
- гость -

А мне так этот выходной побоку.. Я не работаю. Мне что понедельник что суббота одним цветом - красным. Пенсия.

28.11.2021 13:19
Гость

Задолбали своими салатами - сейчас уже не модно тазиками жрать всю ночь.

28.11.2021 15:36
- гость -

Пьём, жрём и на все кладём.

29.11.2021 14:14
- гость -

Будет, ага. Держите карман шире, так же как и "нерабочие дни" в октябре?

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