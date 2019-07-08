Проблемой бедности в Алтайском крае уже в текущем месяце займутся на федеральном уровне, сообщает Минтруд РФ.
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, назначенный куратором Алтайского края, в июле приедет в регион, чтобы детально изучить причины низкого уровня социально-экономического развития региона.
По результатам поездки и отчетов, занимающихся вопросом специалистов, будет составлен комплекс мер по ускоренному развитию территории.
"Индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края будет разработана к 1 сентября. Подготовка ее проекта уже началась", – пообещал руководитель ведомства.
Он уже инициировал несколько встреч и совещаний, где рассматривались возможные направления индивидуальной программы.
На прошлой неделе вопрос обсуждался с депутатом Госдумы от Алтайского края Даниилом Бессарабовым.
"В следующем году программа Алтайского края по комплексной реабилитации инвалидов будет софинансироваться из средств федерального бюджета в рамках госпрограммы "Доступная среда", – заявил в ходе беседы Топилин.
Участники встречи договорились создать рабочую группу при Минтруде России по подготовке проекта программы. В нее войдут депутаты и сенаторы, представляющие Алтайский край, а также представители региональных и федеральных органов исполнительной власти.
Ранее ведомство провело совещание по вопросу подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, где решили подготовить список проблемных вопросов социально-экономического развития на основе официальных данных и обращений населения.
В зависимости от него определят перечень мероприятий для достижения показателей социально-экономического развития с финансово-экономическим обоснованием, которые включат в проект.
Комментарии
перестаньте воровать, проблема сама решится.
Топилин и бедность????????
Свою проблему бедности он давно решил
Обирая народ, доводя до нищеты, решают проблему бедности...
Запустите завод Трансмаш . Моторный завод. Химволокно . Ати. Рти . Мехпресса и вопрос решен !!!
приедет он глазом подмигивать.....
Заводик может какойнить откроет численностью 3 500 - 6 000 тогда можно говорить а так БАЛАБОЛЬСТВО. !!!Ну вы держитесь!!!
Никогда Алтайский край не был "ни бедным"
За всю свою историю.
В отличии от остальных регионов державы
1. Проблему бедности надо решать не в Барнауле, а в Москве.
2. Если появилась проблема бедности, значит появилась бедность людей. Когда появилась? Кто виноват? Кто понёс наказание?
3. Бедность народа это его геноцид. Почему это страшное преступление замалчивается?
Правительство сделало все для решения бедности народа - Повышение НДС, акцизов на бензин, увеличение пенсионного возраста...
Трудовик приехал, ждём физрука. Работать не мешайте, делов-то. Кооперацию селу, дешёвые патенты производителям, защиту от произвола чиновников и бандюков тем и другим. Мелкий бизнес развивать надо, а не гнобить, параллельно
С 90-х годов Алтайский край не является бедным, он нищий край
Зазеркалье будет в гости к нам...
В деревнях натуральный обмен. Люди платят за одежду молоком и маслом своей коровы. А потом продавец одежды сбывает эти продукты в городе.
Видимо ЭТО и есть признаки современной цифровизации России.
ну и зачем он едет?
улучшить ситуацию в алтайском крае невозможно
В деревнях натуральный обмен. Люди платят за одежду молоком и маслом своей коровы. А потом продавец одежды сбывает эти продукты в городе.
---
денег типа в деревне нет, и как ими платить за молоко и масло они не знают!
и одежду кто-то делает в деревне?
на самом деле живут за счет денег пенсионеров, за счет скотины и огорода
и гос-во за детей денег дает
«В нее войдут депутаты и сенаторы, представляющие Алтайский край, а также представители региональных и федеральных органов исполнительной власти.» —ЛЮДЕЙ!!! ЛЮДЕЙ НАДО ПРИГЛАШАТЬ НА ТАКИЕ ВСТРЕЧИ!!! Они и проблемы расскажут и пути решения подскажут!!!
А так - сытый голодного не разумеет
прилетит вдруг волшебник , в голубом вертолете...
Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой – ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в этом НИИ младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские отношения, которые сохранились и после ее ухода в Министерство финансов.
Экономист по образованию. Тяжелее ручки ничего в руках не держал, а будет нас учить жить. Он протаскивал пенсионную реформу и внес свой вклад в повышении уровня бедности россиян.
Пока страной руководят юристы, журналисты, экономисты, КГБэшники-экономисты, результата хорошего не будет. Техничка хорошим программистом, после 2 месячных курсов программистов" не станет.
А что Николай Гнатюк в правительстве делает?
Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой – ныне председателем счетной палаты РФ
---
умнейшая женщина
и видно по ее взгляду, как этот добрый человек любит россиян
поэтому все у них получиться
слушайте я не политик, не министр... мне и так все понятно, где деньги и почему зп маленькие, у нас куча гос.организаций, именно федеральных, вы там посмотрите зп, если там низкая зп значит у в других организациях будет на том же уровне, т.к. смысл им увеличивать зп? к ним и за маленькую придут работать, если в других местах такая же. все просто!
За собой смотрите, горе-советчики! Мир начинается с себя. Все «проблемы» решаются только изнутри. А покуда все друг друга жить учить будут, жизнь так мимо проходить и будет...
Зачем едешь? Губер не справляется? Смещать надо?