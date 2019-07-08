Понедельник, 8 Июль, 14:10

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,58
€ 71,66
Обь
290см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Министр труда РФ приедет в Алтайский край решать проблему бедности

, ИА "Амител"
Топилин пообещал подготовить к 1 сентября программу развития региона
Максим Топилин / Фото: rosmintrud.ru

Максим Топилин / Фото: rosmintrud.ru

Проблемой бедности в Алтайском крае уже в текущем месяце займутся на федеральном уровне, сообщает Минтруд РФ.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, назначенный куратором Алтайского края, в июле приедет в регион, чтобы детально изучить причины низкого уровня социально-экономического развития региона.

По результатам поездки и отчетов, занимающихся вопросом специалистов, будет составлен комплекс мер по ускоренному развитию территории.

"Индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края будет разработана к 1 сентября. Подготовка ее проекта уже началась", – пообещал руководитель ведомства.

Он уже инициировал несколько встреч и совещаний, где рассматривались возможные направления индивидуальной программы.

На прошлой неделе вопрос обсуждался с депутатом Госдумы от Алтайского края Даниилом Бессарабовым.

"В следующем году программа Алтайского края по комплексной реабилитации инвалидов будет софинансироваться из средств федерального бюджета в рамках госпрограммы "Доступная среда", – заявил в ходе беседы Топилин.

Участники встречи договорились создать рабочую группу при Минтруде России по подготовке проекта программы. В нее войдут депутаты и сенаторы, представляющие Алтайский край, а также представители региональных и федеральных органов исполнительной власти.

Ранее ведомство провело совещание по вопросу подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, где решили подготовить список проблемных вопросов социально-экономического развития на основе официальных данных и обращений населения.

В зависимости от него определят перечень мероприятий для достижения показателей социально-экономического развития с финансово-экономическим обоснованием, которые включат в проект.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.07.2019 11:28
- гость -

перестаньте воровать, проблема сама решится.

0  0
8.07.2019 11:49
- гость -

Топилин и бедность????????
Свою проблему бедности он давно решил

0  0
8.07.2019 11:58
- гость -

Обирая народ, доводя до нищеты, решают проблему бедности...

0  0
8.07.2019 11:59
BLATNOI

Запустите завод Трансмаш . Моторный завод. Химволокно . Ати. Рти . Мехпресса и вопрос решен !!!

1  0
8.07.2019 12:02
- гость -

приедет он глазом подмигивать.....
Заводик может какойнить откроет численностью 3 500 - 6 000 тогда можно говорить а так БАЛАБОЛЬСТВО. !!!Ну вы держитесь!!!

1  0
8.07.2019 12:05
- гость -

Никогда Алтайский край не был "ни бедным"
За всю свою историю.
В отличии от остальных регионов державы

0  0
8.07.2019 12:09
- гость -

1. Проблему бедности надо решать не в Барнауле, а в Москве.
2. Если появилась проблема бедности, значит появилась бедность людей. Когда появилась? Кто виноват? Кто понёс наказание?
3. Бедность народа это его геноцид. Почему это страшное преступление замалчивается?

0  0
8.07.2019 12:25
- гость -

Правительство сделало все для решения бедности народа - Повышение НДС, акцизов на бензин, увеличение пенсионного возраста...

0  0
8.07.2019 12:30
- гость -

Трудовик приехал, ждём физрука. Работать не мешайте, делов-то. Кооперацию селу, дешёвые патенты производителям, защиту от произвола чиновников и бандюков тем и другим. Мелкий бизнес развивать надо, а не гнобить, параллельно

0  0
8.07.2019 12:34
Муля

С 90-х годов Алтайский край не является бедным, он нищий край

0  0
8.07.2019 12:53
- гость -

Зазеркалье будет в гости к нам...

0  0
8.07.2019 12:56
- гость -

В деревнях натуральный обмен. Люди платят за одежду молоком и маслом своей коровы. А потом продавец одежды сбывает эти продукты в городе.

Видимо ЭТО и есть признаки современной цифровизации России.

0  0
8.07.2019 13:00
- гость -

ну и зачем он едет?
улучшить ситуацию в алтайском крае невозможно

0  0
8.07.2019 13:03
- гость -

В деревнях натуральный обмен. Люди платят за одежду молоком и маслом своей коровы. А потом продавец одежды сбывает эти продукты в городе.
---
денег типа в деревне нет, и как ими платить за молоко и масло они не знают!
и одежду кто-то делает в деревне?

на самом деле живут за счет денег пенсионеров, за счет скотины и огорода
и гос-во за детей денег дает

0  0
8.07.2019 13:03
- гость -

«В нее войдут депутаты и сенаторы, представляющие Алтайский край, а также представители региональных и федеральных органов исполнительной власти.» —ЛЮДЕЙ!!! ЛЮДЕЙ НАДО ПРИГЛАШАТЬ НА ТАКИЕ ВСТРЕЧИ!!! Они и проблемы расскажут и пути решения подскажут!!!
А так - сытый голодного не разумеет

0  0
8.07.2019 13:09
- гость -

прилетит вдруг волшебник , в голубом вертолете...

0  0
8.07.2019 13:15
- гость -

Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой – ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в этом НИИ младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские отношения, которые сохранились и после ее ухода в Министерство финансов.



0  0
8.07.2019 13:18
- гость -

Экономист по образованию. Тяжелее ручки ничего в руках не держал, а будет нас учить жить. Он протаскивал пенсионную реформу и внес свой вклад в повышении уровня бедности россиян.

0  0
8.07.2019 13:22
- гость -

Пока страной руководят юристы, журналисты, экономисты, КГБэшники-экономисты, результата хорошего не будет. Техничка хорошим программистом, после 2 месячных курсов программистов" не станет.

0  0
8.07.2019 13:23
- гость -

А что Николай Гнатюк в правительстве делает?

0  0
8.07.2019 13:28
гiсть

Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой – ныне председателем счетной палаты РФ
---
умнейшая женщина
и видно по ее взгляду, как этот добрый человек любит россиян
поэтому все у них получиться

0  0
8.07.2019 13:28
владимир

слушайте я не политик, не министр... мне и так все понятно, где деньги и почему зп маленькие, у нас куча гос.организаций, именно федеральных, вы там посмотрите зп, если там низкая зп значит у в других организациях будет на том же уровне, т.к. смысл им увеличивать зп? к ним и за маленькую придут работать, если в других местах такая же. все просто!

0  0
8.07.2019 13:39
Фил

За собой смотрите, горе-советчики! Мир начинается с себя. Все «проблемы» решаются только изнутри. А покуда все друг друга жить учить будут, жизнь так мимо проходить и будет...

0  1
8.07.2019 14:01
- гость -

Зачем едешь? Губер не справляется? Смещать надо?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
14:04
Продать квартиру без уплаты налога можно будет на два года быстрее 0
13:48
Хорохордин и Меняйло обсудили точки роста экономики Республики Алтай 3
13:39
Способы повысить успеваемость детей в школе рассказали ученые 0
13:16
Барнаульская легкоатлетка победила на всероссийском турнире 0
13:04
Грузинский телеканал "Рустави 2" прекратил вещание после брани в адрес Путина 5
12:53
В Барнауле частично перекрыли проспект Ленина 0
12:48
Запрет на алкогольные энергетики предложили отменить в России 5
12:45
Три сельхозкооператива получили поддержку финансовыми гарантиями на 29 млн руб. 0
12:24
Владельца алтайского зоопарка наказали за попытку контрабанды животных 0
12:14
Медики рассказали россиянам о пользе грибов 5
11:54
Список открытых пляжей в Алтайском крае расширился до 55 0
11:38
Продажи автомобилей Aurus составят в 2019 году не более 5-6 штук 4
11:25
Министр труда РФ приедет в Алтайский край решать проблему бедности 24
11:12
Алтайский край занял 68 место в рейтинге регионов по доходам населения 5
10:47
Японские ученые рассказали о пользе мороженого 1
10:31
Талантливые абитуриенты выбирают Алтайский медуниверситет 5
10:25
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за июнь 2019 года 0
10:01
Новосибирский банк оштрафовали за звонок без разрешения 6
09:53
Драгоценные минуты: главврач центра "Дар" рассказала о санавиации на Алтае 6
09:22
Барнаульцы пожаловались на крупную стаю бездомных собак 28
09:07
13 июля в Барнауле пройдет татаро-башкирский праздник Сабантуй 1
08:47
Бывшего замначальника алтайской ж/д станции осудили за аферу 0
08:32
В Барнауле перевернулись две бочки с квасом. Видео 12
08:17
До +30°C и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 июля 0
08:02
Создан с чистого листа: в Барнауле пройдет презентация нового кроссовера ARKANA 7
07:47
С 9 июля в Барнауле начнутся массовые отключения горячей воды 8
07:32
G-Energy Drift соберет в Барнауле сильнейших спортсменов Сибири 0
07:18
Пенной вечеринкой отметили праздник Ивана Купалы в Барнауле 1
07:01
DNS празднует открытие гипермаркета и дарит подарки 0
06:43
День семьи, любви и верности: что это за праздник и как его отмечают 0
06:36
Это не то, что вы подумали: десерты-обманки от британского шеф-повара 0
06:01
Алтайским врачам снизят ипотеку и будут оплачивать аренду жилья 19
23:24
Составлен рейтинг популярных подержанных люксовых авто в России 0
22:50
Dot Incorp выпустила смарт-часы для слепых 0
21:48
Властям предложили снизить цены на бензин, распечатав Росрезерв 2
20:29
Мужчина и ребенок погибли в ДТП в Алтайском крае 0
19:36
Экологи нашли 151 млн гектаров под посадку леса в России 4
18:54
В Алтайском крае приближается сезон охоты на медведей 2
17:57
Как не сгореть на солнце и что делать, если ожог уже получен 1
17:28
Росстат указал, какие товары подорожали сильнее всего 3
16:57
Сибиряки выбрали логотип ФК "Новосибирск" 0
16:37
Врача алтайского военкомата оштрафовали за взятки 5
15:59
Соцсети: Подросток чудом остался жив, делая селфи в Новоалтайске 5
15:34
МЭР: россияне будут вдвое больше путешествовать к 2035 году 4
14:55
В Грузии опасаются введения торгового эмбарго Россией 4
14:24
Рыбаки достали из реки тело мужчины в Новосибирске 0
13:45
Фотограф ужаснулась поведением туристов на Каракольских озерах 6
13:08
Полицейский УАЗ перевернулся при ДТП в Бийске. Фото и видео 6
12:33
Иномарка протаранила электроопору в Горном Алтае 0
12:09
На берегу алтайского озера нашли четыре обезглавленных скелета 0
11:35
Вредную суточную дозу молочных продуктов назвали в Минздраве 4
11:12
Составлен рейтинг типичных летних жалоб автолюбителей 0
10:30
Фармкомпании выплатили российским врачам 3,3 млрд рублей 4
10:07
Житель Новосибирской области умер от клещевого энцефалита 0
09:33
Митя Фомин и Елена Летучая поделились фото и видео с Горного Алтая 1
09:02
Коня на скаку остановит: как российская спортсменка проложила путь на "Олимпию" 3
08:35
В Бийске иномарка перевернулась, протаранив железный забор 0
08:01
"Самые читающие звездочки": в Яровом хотят установить новый рекорд 1
07:23
Жара сохраняется: прогноз погоды на 7 июля 0
07:14
Тариф на свет: из чего складывается и почему в Барнауле дороже, чем в Иркутске 16
06:44
Коты, которые очень переживают за хозяев в ванне 0
06:24
Где цветет папоротник: обычаи, традиции и обряды праздника Ивана Купалы 9
06:01
На Алтае выросла заболеваемость женскими видами рака 1
23:50
Увеличить число бюджетных мест в вузах на 25% попросили министра образования 1
22:41
Пожилого мужчину ищут в Барнауле, вышедшего рано утром из кардиоцентра 2
21:56
Галкин объяснил, почему его появление на корпоративе стоит 3,5 млн рублей 2
20:26
Успеть до осенних дождей: глава Барнаула проверил ход строительства школы № 136 0
19:57
Американскую концепцию противодействия России назвали неадекватной 0
18:34
От +12 до +31: погода в Алтайском крае на 7 июля 0
18:22
Ликвидацию разрушений от паводка в Приангарье оценили в 31,2 млрд рублей 0
17:51
Барнаульцы оказались в западне на городском пляже из-за слишком тесной парковки 19
17:29
Разводы идут на север: составлен рейтинг регионов по числу распавшихся пар 0
16:58
Два перевернувшихся автомобиля без хозяев нашли под Бийском 2
16:39
Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен людьми в пять раз 0
15:56
Каждая пятая пачка: объемы нелегальной табачной продукции растут на Алтае 4
15:31
Безногую россиянку осудили за убийство мужа, избивавшего ее и ребенка 1
14:56
Бегали и догоняли: врачи рубцовских больниц приняли участие в сдаче норм ГТО 0
14:31
Мутко назвал сумму для восстановления социальной инфраструктуры в Приангарье 1
13:19
Крупный пожар произошел в жару в малосемейном доме Барнаула 5
12:46
Российский космический телескоп "Спектр-М" подорожал до 20 млрд рублей 1
12:14
ТЦ "Норд-Вест" и "Пассаж" вновь продают в Барнауле, но на 100 млн дешевле 4
11:54
КВНщик Сангаджи Тарбаев станет главным кандидатом в сенаторы от Калмыкии 9
11:26
Бийчанина будут судить за "пьяное" смертельное ДТП по ужесточенному закону 1
10:41
ВЦИОМ заявил о незначительном падении рейтинга Путина 8
10:11
Барнаулец, желая устроиться на работу за границей, отдал мошеннику 40 тысяч руб. 0
09:43
Медведев распорядился провести всеобщую диспансеризацию россиян 9
09:27
Движение по Старому мосту в Барнауле ограничено с 5 июля из-за ремонта по ночам 1
08:56
Семь ванных комнат и бассейн: особняк за 370 млн рублей нашли у Маслякова 4
07:56
Куда идти купаться: цены и адреса открытых бассейнов Барнаула 2
07:43
Можно ли купаться в ночь на Ивана Купалу и зачем нужно прыгать через костер 2
07:28
Нежные и легкие: рулетики из цукини с курицей от Sofi 0
07:02
Как спастись от жары и почему она может быть опасна 0
06:44
Флешмоб с открытием бутылок захватил Интернет 1
06:30
Какие недочеты благоустройства общественных территорий нашли в Барнауле 0
06:13
Аномальная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 6 июля 1
06:02
Аналогов в России нет: уникальный реабилитационный центр открылся в Барнауле 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.