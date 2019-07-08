Проблемой бедности в Алтайском крае уже в текущем месяце займутся на федеральном уровне, сообщает Минтруд РФ.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, назначенный куратором Алтайского края, в июле приедет в регион, чтобы детально изучить причины низкого уровня социально-экономического развития региона.

По результатам поездки и отчетов, занимающихся вопросом специалистов, будет составлен комплекс мер по ускоренному развитию территории.

"Индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края будет разработана к 1 сентября. Подготовка ее проекта уже началась", – пообещал руководитель ведомства.

Он уже инициировал несколько встреч и совещаний, где рассматривались возможные направления индивидуальной программы.

На прошлой неделе вопрос обсуждался с депутатом Госдумы от Алтайского края Даниилом Бессарабовым.

"В следующем году программа Алтайского края по комплексной реабилитации инвалидов будет софинансироваться из средств федерального бюджета в рамках госпрограммы "Доступная среда", – заявил в ходе беседы Топилин.

Участники встречи договорились создать рабочую группу при Минтруде России по подготовке проекта программы. В нее войдут депутаты и сенаторы, представляющие Алтайский край, а также представители региональных и федеральных органов исполнительной власти.

Ранее ведомство провело совещание по вопросу подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, где решили подготовить список проблемных вопросов социально-экономического развития на основе официальных данных и обращений населения.

В зависимости от него определят перечень мероприятий для достижения показателей социально-экономического развития с финансово-экономическим обоснованием, которые включат в проект.