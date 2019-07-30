Топилин и Томенко вручили организациям машины, а людям кресла-коляски и подарки / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, прибывший сегодня, 30 июля, в Барнаул с рабочим визитом, вручил спецавтомобили бюджетным организациям, а людям с ограниченными возможностями – кресла-коляски для реабилитации и подарки.

Напомним, Топилин определен куратором Алтайского края с целью подготовки комплекса мер по ускоренному социально-экономическому развитию региона. Министр должен детально проанализировать проблемы в субъекте.

Вначале министр вместе с губернатором региона Виктором Томенко вручил специальные автомобили краевым государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания. Мероприятие прошло в полдень на площадке возле театра Драмы.

После вручались средства реабилитации (кресла-коляски) – в здании алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, расположенном на ул. Крупской, 97д.

Вместе с Максимом Топилиным на Алтай прибыли представители нескольких федеральных ведомств. Подготовку документа по анализу социально-экономического развития региона планируется завершить к 1 сентября.