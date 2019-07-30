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Максим Топилин вручил автомобили и подарил iPad девочке из Барнаула

, ИА "Амител"
Вместе с Топилиным на Алтай прибыли представители нескольких федеральных ведомств

Топилин и Томенко вручили организациям машины, а людям кресла-коляски и подарки / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, прибывший сегодня, 30 июля, в Барнаул с рабочим визитом, вручил спецавтомобили бюджетным организациям, а людям с ограниченными возможностями – кресла-коляски для реабилитации и подарки.

Напомним, Топилин определен куратором Алтайского края с целью подготовки комплекса мер по ускоренному социально-экономическому развитию региона. Министр должен детально проанализировать проблемы в субъекте.

Вначале министр вместе с губернатором региона Виктором Томенко вручил специальные автомобили краевым государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания. Мероприятие прошло в полдень на площадке возле театра Драмы.

После вручались средства реабилитации (кресла-коляски) – в здании алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, расположенном на ул. Крупской, 97д.

Вместе с Максимом Топилиным на Алтай прибыли представители нескольких федеральных ведомств. Подготовку документа по анализу социально-экономического развития региона планируется завершить к 1 сентября.

Читайте также в сюжете: Ускоренное развитие Алтая
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

30.07.2019 13:58
- гость -

капец, вручил коляски инвалидам(( Все равно, что сломавшему ногу торжественно вручить костыли.

0  2
30.07.2019 14:12
- гость -

iPad вообще жизненно необходимое устройство, ага

0  2
30.07.2019 14:18
- гость -

Под Путина косит, начальничка своего. Видишь, девочке подарил, а тот все мальчикам дарит. Гудвин, одним словом, дед мороз.

0  2
30.07.2019 14:37
Алексей


30.07.2019 13:58
- гость -

капец, вручил коляски инвалидам(( Все равно, что сломавшему ногу торжественно вручить костыли.

Стоять в очереди, брать в аренду (за свои деньги) или покупать коляску за опять же свои деньги, а потом ждать компенсации, которая ещё и, скорее всего, не покроет всей суммы покупки, т. к., если я правильно понимаю суть дел, министерство выплатит лишь принятую в нём же базовую стоимость этой коляски, а всё, что сверх этого, уже, как говорится, не их проблемы. И если ты просто сломал ногу, то через n-цать месяцев, пусть хромая, но зашагаешь сам, то человек получивший инвалидность и которому данное средство необходимо для того, чтобы хоть как-то передвигаться в пространстве за пределами "четырёх стен" ни месяц, ни два и не три, а постоянно. Я не вижу ничего зазорного. Да и в наше время даже от бесплатных костылей не отказываются

0  2
30.07.2019 14:40
петух с докучаево

у него такая печальная лысина. по удачнее куратора не было? Прислали бы лучше какую нибудь молоденькую столичную женщину утку стриптизершу.

0  2
30.07.2019 14:47
- гость -

Это всё бюджетные деньги! В чём восторг? Это не уровень министра привозить спецмашины и показательно вручать. И свита умильная.

0  2
30.07.2019 14:55
- гость -

На фото такой важный член правительства!

0  2
30.07.2019 15:08
Иван

Ipad он же американский. А как же импортозамещение?

0  2
30.07.2019 15:09
гость

Почему помпезность такая ? Это ОБЫЧНАЯ работа . Обеспечивать машинами и колясками должны просто потому , что ДОЛЖНЫ и без всякой помпы ! В чём показушность мероприятия ? - В том , что наконец - то выполнили служебный долг ??? Что не украли народные деньги выделенные на это !!?? Работа должна делаться постоянно и без шумихи , только тогда чиновник на месте , А если так показушно , то гнать его - работать он не умеет !

0  2
30.07.2019 15:13
Саня

Господа..эти машины уже оплачены учреждениями, конкурс прошел в мае, в июне должны были отдать в районы а их просто тупо тормознули к приезду министра, а он с таким видом отдает что думаешь что сам на конвейере стоял их собирал

0  2
30.07.2019 15:14
- гость -

пусть подышит нашей гарью и поездит по нашим пробкам и колдобинам.

0  2
30.07.2019 15:38
- гость -

30.07.2019 14:40
петух с докучаево
А что это у тебя за предвзятое отношение к мужчинам? обижали в жизни что ли?

0  2
30.07.2019 15:51
- гость -

Волосы ему инвалиды подрали?

0  2
30.07.2019 16:03
- гость -

Плешивит наш куратор, вроде как лечится просто надо с другого места волосы взять и пересадить. Лишь бы там были...

0  2
30.07.2019 16:06
- гость -

Ни одного положительного комментария для путинского холуя, и ипад не помог. Вот оно истинное отношение народа к путинизму, и не надо опросов левада центра.

0  2
30.07.2019 16:14
- гость -

30.07.2019 16:06
- гость -

Вы считаете 10 комментариев это народ?)) Мне кажется это кучка не удовлетворенных жизнью людей, которые ничего не делают для её улучшения. А ждут пока им принесут тарелочку с голубой каемочкой)))).... как то так!

0  2
30.07.2019 16:16
- гость -

30.07.2019 15:14
- гость -
пусть подышит нашей гарью и поездит по нашим пробкам и колдобинам.

Поверьте у них в Москве побольше гари и пробок))) Есть еще чем удивить?

0  2
30.07.2019 16:53
- гость -

В Москве вообще постоянно щипет глаза.

0  2
30.07.2019 18:30
- гость -

Краю нужны прямые инвестиции в промышленность, т.е. деньги. А этот министрэль нам зачем？Не-е, нам министрэль не нужен, тем более такой завалящий.

0  1
31.07.2019 13:26
- гость -

Подарки аборигенам

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