Томенко принял участие в совещании у Медведева по развитию отстающих регионов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в совещании у председателя правительства России Дмитрия Медведева по вопросам подготовки индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического благосостояния, сообщает официальный сайт края.
"Был рассмотрен ход разработки индивидуальных программ ускоренного развития регионов, в том числе Алтайского края. Программа для каждого региона будет утверждаться специальным решением правительства России", – рассказали в пресс-службе Томенко.
В ходе совещания Медведев отметил, что правительство страны намерено оказывать территориям с отстающими показателями не только бюджетную поддержку. "Хотя и бюджетную тоже – только что были приняты решения в отношении ряда регионов на заседании правительства", – рассказал премьер-министр.
Между тем, в материалах к заседанию нет никакой особой конкретики по социально-экономическому росту регионов. Решения рассматривались на уровне разработки различных соответствующих законопроектов.
Медведев подчеркнул, что в Москве стремятся создавать дополнительные стимулы к развитию потенциала регионов.
"И у нас есть примеры, когда регионы, которые не обладают какой-то фантастической сырьевой базой или не имеют возможностей по наращиванию такого рода экономических проектов, тем не менее успешно развиваются, потому что нашли свою специализацию, свои точки роста. Поэтому мы готовы помогать территориям, которые пока только ведут над этим работу, думают о том, что может быть важным фактором развития, который необходимо использовать, для того чтобы создать новую экономику", – сказал премьер.
Для достижения поставленной цели, по словам Медведева, и был введен специальный механизм – кураторство членов правительства за отстающими регионами.
"Если хотите, это, в хорошем смысле слова, лоббист в интересах региона. И с его помощью налаживается прямой контакт региональной команды со всеми федеральными ведомствами", – пояснил премьер.
Напомним, ранее были определены 10 регионов, где наиболее сложная ситуация – по инвестициям, доходам, уровню бедности, безработице. И за каждым из них закреплен куратор: это или вице-премьер, или министр – то есть член правительства РФ.
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин определен куратором Алтайского края. 30 июля он провел в Барнауле большое совещание по разработке индивидуальной программы социально-экономического развития региона. На рассмотрение было вынесено более ста предложений для включения в проект программы.
В 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать комплекс мер по ускоренному развитию субъектов РФ с низким уровнем социально-экономического благосостояния. В число таких регионов вошли республики Алтай, Карелия, Марий Эл, Тыва, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, Псковская и Курганская области, Алтайский край. Федеральные министры назначены кураторами с целью разработки комплекса мер по ускоренному развитию регионов.
Комментарии
В материалах к заседанию никакой конкретики в отношении Алтайского края не имеется... Это все, что надо было сказать, а не переливать из пустого в порожнее. В бытность свою премьером, Фрадков сказал, посещая Барнаул - на Алтае перспектив нет.
Когда страной руководят личности, пытающиеся уменьшить число часовых поясов - реально становится страшно....страшно жить в такой стране.
всё это хорошо, но в итоге что, "держаться" дальше?
После этого совещания мы отстанем еще БОЛЬШЕ!
Время "правления" нового губернатора идет а результатов нет, точнее они отрицательные, обложил небольшое население максимально допустимым налогом во всем, после этого едет к умному начальству и говорит у нас низкий уровень социально-экономического развития. На что начальство говорит, ниче поможем, держитесь. Скоро будет ништяк! Я вот этот ништяк еще с папы Карло жду, а что то нифига не приходит. Боюсь отрицательные процессы такого деяния нас опустят еще ниже.
Вы господа, как не садитесь......
Дык, эта, а богданыча преподносили как крутого руководителя - а кто тогда край в отстающих оставил...
Ага, а Богданычу прям процветающий край достался.
Копай глубже.
А вообще каждый предыдущий губер в чем-то недорабатал. Позволял местной олигархии высасывать соки из остатков былого величия.
Сам копай! За 13 лет можно было и созидать, а не смотреть как рушится "былое величие"...
копальщики тоже, перекладывание ответственности на предыдущего. Деды после войны за короткий срок восстановили СТРАНУ! А в 61 году даже в космос вышли. А тут что не манагер то в опу опускает "былое величие"
Деды после войны за короткий срок восстановили СТРАНУ!
Это черная страница в истории нашей страны (c)
Сталин тогда торгашам и спекулянтам хвосты щемил здорово, теперь их потомки, ограбившие всю страну, кричат какой он гад, людей в гулагах держал.