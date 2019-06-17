Алтайский край занял 80-е место в рейтинге по благосостоянию семей

Алтайский край занял 80-е место в рейтинге, составленном по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года, сообщает РИА "Новости".
Рейтинг рассчитывался по остатку от зарплаты после минимальных расходов на основании данных Росстата. Согласно итогам рейтинга, 2018 год стал одним из лучших для российской экономики за последние несколько лет. По данным Росстата, в 2018 году ВВП вырос на 2,3%, промышленное производство достигло наивысшего темпа роста за шесть лет, розничная торговля – за четыре года, строительство – за десять лет.
Согласно данным рейтинга, Алтайский край опустился на одну позицию, по сравнению с данными за 2017 год. Так, "максимально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2018 г." в регионе составил 12 099 руб. в месяц. А "максимально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с одним ребенком после минимальных расходов" составил 21 773 руб. в месяц.
Соседняя Республика Алтай расположилась на 54-й позиции, поднявшись на 12 строчек. Здесь показатели составили соответственно 21 461 и 31 275 руб. в месяц. Республика Тыва также показала большой рост, поднявшись на 10 пунктов.
"В обоих случаях движение вверх связано с опережающим ростом номинальных начисленных зарплат в сравнении с минимальными затратами семей, выраженных в величине прожиточных минимумов", – отмечается в исследовании.
Среди регионов СФО самое высокое место в рейтинге имеет Красноярский край – 17-я позиция (опустившись на одну строчку), с показателями 40 577 и 52 814 руб. в месяц.
В среднестатистической российской семье с двумя детьми и двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, максимально возможный остаток после минимальных трат составляет 44,3 тыс. рублей.
В топ рейтинга по благосостоянию семей попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области. К примеру, в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128 519 руб.
Нижние строчки в рейтинге заняли Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня. В Кабардино-Балкарии результаты оказались следующими – 6 010 и 17 525 руб. в месяц.
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