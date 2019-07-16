Путин и Хорохордин обсудили текущую ситуацию в Республике Алтай / Фото: kremlin.ru

Текущую ситуацию в Республике Алтай и приоритетные направления социально-экономического развития обсудил сегодня президент России Владимир Путин с временно исполняющим обязанности главы региона Олегом Хорохординым, сообщается на сайте Кремля.

"Сразу поехал по республике, посетил все районы и отдаленные села. Выяснил первоочередные проблемы, какие есть, они подтвердились, как тогда мы и обсуждали с вами. Безработица очень большая, в два с половиной раза превышает среднероссийский уровень, доходы населения низкие, самые низкие в Сибирском федеральном округе. Средняя зарплата — 29 тысяч рублей, в сравнении с общероссийской, которая 42 тысячи", — начал отвечать Хорохордин на вопрос "как вошел в работу".

"Уже больше даже", — поправил его Путин, судя по всему подразумевая выросшую среднюю зарплату по России.

Хорохордин продолжил перечислять основные трудности: "Проблема безработицы и низкий уровень доходов — самая большая проблема, которую надо решать. Высокие тарифы на ЖКХ и электроэнергию: киловатт-час для юрлиц — восемь рублей, для населения — до пяти. Опять самый высокий в Сибирском федеральном округе, повторюсь, при самых низких доходах. И уровень образования, качество медицинских услуг в том смысле, что ремонтировать школы, садики, больницы нужно, а еще не хватает кадров, в отдаленные районы ни медики, ни учителя особо не едут, если честно, то есть это насущная социальная проблема".

Однако, как он отметил, ему понятны и точки роста. "Так как регион сельскохозяйственный, 70 процентов населения — сельское, многие занимаются сельским хозяйством, отсюда точка роста. Потому что сезон выпаса небольшой… Не успевают животные набрать вес, и поэтому приезжают крупные компании, из приграничного Казахстана приезжают предприниматели, живьем забирают. Соответственно, надо делать глубокую переработку. А продукт качественный", — рассказал врио главы региона.

Вторая точка роста — это развитие туризма. "И лесопереработка. Несколько районов еще с советского времени занимались лесопереработкой", — добавил Хорохордин.

"Решили сделать краткосрочную программу на пятилетку для решения именно этих насущных проблем. Так и назвали — "Программа развития Республики Алтай", и предложили всем участвовать. Активно участвуют. Решили отдельно сделать небольшую, но тоже краткосрочную программу развития туризма", — заключил Хорохордин.

Ранее Хорохордин назвал "болевые точки" Республики Алтай. По его словам, существуют четыре основные проблемы, на решении которых следует сосредоточиться в ближайшее время.

Накануне он анонсировал iPhone с алтайской раскладкой клавиатуры. Специальное приложение для iOS разработают в Республике Алтай.