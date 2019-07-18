Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр труда и социальной защиты России Максим Топилин обсудили индивидуальную программу социально-экономического развития края, сообщается на официальном сайте региона.

"Рабочая встреча состоялась 16 июля в Минтруде России. Стороны обсудили возможные направления индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, которая должна быть разработана к сентябрю этого года", — сообщается на сайте региона.

На встрече были подняты, в частности, следующие темы: демографическое развитие, рынок труда, уровень доходов населения, сельское хозяйство и ЖКХ.

По словам Топилина, программа должна включать мероприятия, выполнение которых повлечет повышение качества жизни жителей края.

Министр подтвердил, что в 2020 году Алтайский край получит поддержку из федерального бюджета на реализацию пилотных проектов по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами, а также на реализацию региональной программы по комплексной реабилитации инвалидов в рамках государственной программы "Доступная среда".

Кроме того, обсуждалась подготовка предстоящей рабочей поездки министра на Алтай. Напомним, Топилин определен куратором края со стороны правительства России с целью подготовки комплекса мер по ускоренному развитию региона.

Ранее сообщалось, что министр труда РФ приедет в Алтайский край решать проблему бедности. Топилин пообещал подготовить к 1 сентября программу развития региона.