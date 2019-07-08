Алтайский край занял 68 место в рейтинге регионов по доходам населения

Алтайский край оказался на 68-м месте в рейтинге регионов по доходам населения, в котором представлены 85 субъектов РФ, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".

Для расчета авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительные показатели – доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

Согласно рейтингу, в Алтайском крае соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 1,31. При этом доля населения за чертой бедности составляет 17,8%, за чертой крайней бедности – 2,7%.

Соседняя Республика Алтай заняла строчку под номером 84. Здесь соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 0,98, то есть доходов впритык хватает на самое необходимое. Доля населения за чертой бедности и крайней бедности – 24,2 и 4,3% соответственно.

Среди регионов СФО выше всех расположилась Новосибирская область (27-е место) с показателями 1,55, 16% и 2%.

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии.

Авторы исследования отмечают, что некоторая часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются за свое выживание. В России 2,1% населения имеют доходы менее 50% от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже нищетой.

Ранее сообщалось, что зарплаты в Барнауле в первом квартале 2019 года показали наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среди других городов России. При этом доходы в столице Алтайского края по-прежнему остаются одними из самых низких в стране.