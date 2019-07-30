Алтайский край в 2020 году войдет в число пилотных регионов по реализации проекта по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, который во вторник, 30 июля, приехал в регион с рабочим визитом. Именно Топилин является куратором края в правительстве страны.

Глава министерства вручил ключи от 15 автомобилей учреждениям социального обслуживания Алтайского края. Новые автомобили отправятся в комплексные центры социального обслуживания населения Алейска, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Благовещенского, Каменского, Немецкого национального, Родинского, Смоленского, Троицкого, Усть-Калманского и Шипуновского районов. Для их приобретения Алтайскому краю из средств федерального бюджета выделено 28,5 миллиона рублей.

"Мы также договорились с губернатором Виктором Томенко о том, что со следующего года Алтайский край войдет одним из пилотных регионов в проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Для этого нужно в очень короткие сроки доработать соответствующую программу. Участие в этом проекте означает, что в следующем году край сможет рассчитывать на дополнительную федеральную поддержку. Это дополнительные финансовые вложения в регион", – заявил Максим Топилин.

16 июля Виктор Томенко встречался с Максимом Топилиным в Минтруде России. Они обсудили программу. По словам Максима Топилина, в 2020 году регион получит поддержку из федерального бюджета. Эти средства предстоит направить на реализацию пилотных проектов по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Также они пойдут на реализацию региональной программы по комплексной реабилитации инвалидов "Доступная среда".