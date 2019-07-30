Алтайский край в 2020 году войдет в число пилотных регионов по реализации проекта по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, который во вторник, 30 июля, приехал в регион с рабочим визитом. Именно Топилин является куратором края в правительстве страны.
Глава министерства вручил ключи от 15 автомобилей учреждениям социального обслуживания Алтайского края. Новые автомобили отправятся в комплексные центры социального обслуживания населения Алейска, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Благовещенского, Каменского, Немецкого национального, Родинского, Смоленского, Троицкого, Усть-Калманского и Шипуновского районов. Для их приобретения Алтайскому краю из средств федерального бюджета выделено 28,5 миллиона рублей.
"Мы также договорились с губернатором Виктором Томенко о том, что со следующего года Алтайский край войдет одним из пилотных регионов в проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Для этого нужно в очень короткие сроки доработать соответствующую программу. Участие в этом проекте означает, что в следующем году край сможет рассчитывать на дополнительную федеральную поддержку. Это дополнительные финансовые вложения в регион", – заявил Максим Топилин.
16 июля Виктор Томенко встречался с Максимом Топилиным в Минтруде России. Они обсудили программу. По словам Максима Топилина, в 2020 году регион получит поддержку из федерального бюджета. Эти средства предстоит направить на реализацию пилотных проектов по повышению доходов граждан и долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. Также они пойдут на реализацию региональной программы по комплексной реабилитации инвалидов "Доступная среда".
Комментарии
в новосибирске пенсионеры бесплатно ездят на общ транспорте, а в Барнауле хотя бы тем, кому за 80 сделали. Позорище. Дети войны нищенствуют, лекарства недоступные. Можно 90 летним хотя бы скидку сделать
Зато у нас самые большие парковки рассчитаныне для инвалидов. как не подъедешь к ТЦ - хрен найдешь где встать, чтобы под знак коляски не попасть. На всю Россию мест инвалидных настроили. дурдом.
30.07.2019 15:23
krash
Это верно, но на этих стоянках паркуются сплошь путриоты, для инвалидов там мест как правило нет!!!
А как же пилотный проект горнозаводской туристический кластер
30.07.2019 15:27
- гость -
А куда деваться?У анс все тлько для показухи и делается, что забота якобы об инвалидах. А чем я хуже? Я так же работаю и плачу налоги, и почему я не имею права припарковаться около магазина? Почему должен втридалеко переться с тяжелыми сумарями? Я не сторонник парковки на местах таких, и следую правилам ПДД, несмотря на то, что у меня перелом, я хромаю из за отсутствия части кости в коленном суставе, но официально я не инвалид - а значит мне топать чертиоткуда. А есть инвалиды, которые не огранчиены в передвижении - встают близонько. - где справедливость? Нету, но это наша раша
Следственный комитет (СК) Алтайского края возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере против главного специалиста отдела лицензирования видов деятельности управления региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, сообщается на сайте ведомства.
Башкардина или Сапрыкина?
ой, как только они за что-то берутся активно - жди беды...