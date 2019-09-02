Олег Хорохордин открыл проблемный ледовый дворец за неделю до выборов в Горном Алтае

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин открыл ледовый дворец "Атлант", сообщается на официальном сайте региона.

"Свершилось то, чего мы все так долго ждали. Обещали, что встану здесь на коньки 1 сентября. Сегодня у нас пробный запуск, техническое открытие, идет тестирование сложного оборудования, в том числе по заливке льда, остались некоторые доработки, после которых объект начнет функционировать в полную силу", – сказал Хорохордин на техническом открытии первого ледового дворца в регионе.

На объекте смонтированы системы отопления и электроснабжения, водопровод, канализация и другие инфраструктурные элементы. Трибуны ледовой арены вмещают свыше 560 человек, построены раздевалки, душевые и другие помещения. Здесь также будет открыт спортзал с трибунами на 200 человек, фитнес-зал и тренажерный зал.

После технической пробы и завершения всех пусконаладочных работ, установки систем видеонаблюдения и полного благоустройства территории "Атлант" будет открыт для жителей региона.

Ранее в рамках муниципального форума "Сильный Алтай" представители региональной Федерации хоккея обратились к Хорохордину с просьбой прояснить ситуацию вокруг "Атланта", они беспокоились, что сроки строительства объекта вновь будут затянуты.

При этом хоккей в Республике Алтай активно развивается. Создано девять взрослых и три детских команды. Спортсмены регулярно принимают участие в соревнованиях разного уровня. Так, в этом году представители федерации достойно выступили в Сочи на финале Ночной хоккейной лиги и завоевали третье место.

"Вся хоккейная общественность очень благодарна. Несмотря на то, что это техническое открытие, для спортсменов сегодня настоящий праздник", – прокомментировал президент Федерации хоккея Республики Алтай Герман Чепкин.

Ранее Хорохордин анонсировал снижение тарифов на электроэнергию.

Строительство первого в республике ледового дворца в селе Майма началось по поручению президента РФ Владимира Путина еще в 2012 году, но позднее стройку заморозили. В 2017 году после выделения федеральных средств работы возобновили, однако подрядчик сильно отставал от графика, возникла угроза срыва работ. После назначения на должность врио главы республики в марте 2019 года Хорохордин проверил ход строительства и поручил сдать объект в кратчайшие сроки. В начале июня он пообещал, что к 1 сентября здесь будет залит первый лед. Техническое открытие спортивно-оздоровительного комплекса состоялось в воскресенье, 1 сентября.