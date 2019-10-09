Два пенсионера погибли в результате серьезного ДТП под Тальменкой

В результате столкновения "Нивы" с грузовиком в Тальменском районе погибли два человека.
По предварительным данным, мужчина 1940 года рождения, находившийся за рулем автомобиля "Шевроле Нива", не уступил дорогу грузовику. "Мерседес" имел преимущество на дороге. Инцидент произошел 8 октября на 158-м км автодороги Р-256 около 16:40, сообщили очевидцы.
В результате столкновения водитель и его пассажир, женщина 1947 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда медиков.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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