Врач объяснил, кто чаще всего подвержен язве желудка
Терапевт перечислил ключевые причины — от наследственности до приема лекарств
24 октября 2026, 16:14, ИА Амител
Язва желудка — хроническое заболевание с периодами обострений. О том, как развивается болезнь, какие виды язвы бывают и кто находится в группе риска, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал врач‑терапевт Андрей Кондрахин. Специалист пояснил, что язва не возникает внезапно: ей обычно предшествуют другие состояния.
"Сначала формируется гастрит, затем — эрозивный гастрит, и только потом может развиться язва желудка. То есть до язвы надо дожить — она сразу не формируется", — отметил Кондрахин.
При этом существует и особый вид заболевания — стрессорная язва. По словам врача, она может появиться у пациентов во время или после инфаркта миокарда — именно из‑за сильного физиологического стресса.
"Поэтому они разные, и язва желудка может быть связана с различными проблемами", — подчеркнул терапевт.
Среди основных факторов риска врач выделил несколько ключевых. В частности, чаще заболевание встречается у мужчин с первой группой крови.
"Страдают все, но чаще — люди с первой группой крови. Чаще всего это холерики, они очень эмоциональные, и язвенная болезнь характеризуется вот этими проблемами", — пояснил Кондрахин.
Важную роль играет и наследственность. Как отметил специалист, наличие язвы у отца повышает риск развития болезни у детей — чаще у мальчиков, но возможно и у девочек.
"Поэтому язвенная болезнь желудка может быть как генетическим фактором, так и приобретенным", — добавил врач.
Еще одна распространенная причина — прием определенных лекарств. В частности, спровоцировать язву могут нестероидные противовоспалительные препараты, включая ацетилсалициловую кислоту.
"Тогда мы говорим, что у человека развивается язвенная болезнь желудка в результате действия этих препаратов", — предупредил терапевт.
Напомним, ранее стало известно о смерти актера театра и кино Андрея Терентьева, известного по фильмам "Мы из будущего", сериалу "Тайны следствия" и другим работам. Артист ушел из жизни в возрасте 44 лет, причиной смерти стало обострение язвы желудка.
23:16:51 24-10-2026
Привет. С духовной точки зрения, все болезни желудка связаны с не проработанными эмоциями обиды, особенно вредно обижаться на близких. На втором месте неправильное питание, особенно хотелось бы выделить увлечение шашлыком, для молодых людей этот продукт необходимо полностью исключить из рациона до 18 летнего возраста. Те, кто заботиться о своем здоровье, думаю, что дополнительно давно исключили из своего рациона напитки, готовые блюда и полуфабрикаты, которые уже официально признаны нежелательными не только для детей, но и для взрослых. Конечно, как уже сказано, прием лекарственных средств, особенно БАДов, так же способствует появлению болезней не только желудка.
В заключении, хотелось бы сказать о том, что полезно, думаю, двигательная активность способствует лучшей работе желудочно-кишечного тракта тем, что она ускоряет прохождение пищи по нему, а следовательно, выводу из организма не только остатков переработанной пищи, но и других побочных продуктов, которые оказались внутри человека.