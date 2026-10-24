Терапевт перечислил ключевые причины — от наследственности до приема лекарств

24 октября 2026, 16:14, ИА Амител

Боль в груди / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Язва желудка — хроническое заболевание с периодами обострений. О том, как развивается болезнь, какие виды язвы бывают и кто находится в группе риска, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал врач‑терапевт Андрей Кондрахин. Специалист пояснил, что язва не возникает внезапно: ей обычно предшествуют другие состояния.

"Сначала формируется гастрит, затем — эрозивный гастрит, и только потом может развиться язва желудка. То есть до язвы надо дожить — она сразу не формируется", — отметил Кондрахин.

При этом существует и особый вид заболевания — стрессорная язва. По словам врача, она может появиться у пациентов во время или после инфаркта миокарда — именно из‑за сильного физиологического стресса.

"Поэтому они разные, и язва желудка может быть связана с различными проблемами", — подчеркнул терапевт.

Среди основных факторов риска врач выделил несколько ключевых. В частности, чаще заболевание встречается у мужчин с первой группой крови.

"Страдают все, но чаще — люди с первой группой крови. Чаще всего это холерики, они очень эмоциональные, и язвенная болезнь характеризуется вот этими проблемами", — пояснил Кондрахин.

Важную роль играет и наследственность. Как отметил специалист, наличие язвы у отца повышает риск развития болезни у детей — чаще у мальчиков, но возможно и у девочек.

"Поэтому язвенная болезнь желудка может быть как генетическим фактором, так и приобретенным", — добавил врач.

Еще одна распространенная причина — прием определенных лекарств. В частности, спровоцировать язву могут нестероидные противовоспалительные препараты, включая ацетилсалициловую кислоту.

"Тогда мы говорим, что у человека развивается язвенная болезнь желудка в результате действия этих препаратов", — предупредил терапевт.

Напомним, ранее стало известно о смерти актера театра и кино Андрея Терентьева, известного по фильмам "Мы из будущего", сериалу "Тайны следствия" и другим работам. Артист ушел из жизни в возрасте 44 лет, причиной смерти стало обострение язвы желудка.