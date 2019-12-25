Среда, 25 Декабрь, 17:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,17
€ 68,91
Обь
23см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

Пенсионерка из Славгорода вышила для Путина картину с медведем и собакой

, ИА "Амител"
Этот подарок главе государства пообещали передать активисты ОНФ

Пенсионерка из Славгорода Фаина Климова вышила в подарок Владимиру Путину картину. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Представители ОНФ обещали передать картину (по произведению Сергея Волкова "Охота на медведя") президенту. С этой просьбой  женщина обратилась в рамках выездов волонтерского штаба после летней прямой линии с главой государства. Тогда к Путину обратилось более 10,3 тысячи человек. 90 из них уже получили помощь от волонтеров.

"Основная часть обращений жителей Алтайского края касается оказания медицинской помощи, льготного лекарственного обеспечения, пенсионных выплат. Конечно, многие проблемы носят системный характер. Информацию о них мы передаем на федеральный уровень. Между тем новый формат работы с обращениями позволяет волонтерам и местной власти решать проблемы многих людей оперативно, не дожидаясь вмешательства президента", – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина.

Кстати, сама Гущина купила по просьбе бийчанки Натальи Макуровой прогулочную коляску для сына-инвалида.

А в Барнауле волонтеры привезли десятилетнему Данилу Приму, страдающему ДЦП и эпилепсией, противосудорожный препарат.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

25.12.2019 15:20
- гость -

Лев Толстой: "Сила правительства держится на невежестве народа..."

25.12.2019 16:27
- гость -

сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина, сама купила по просьбе бийчанки Натальи Макуровой прогулочную коляску для сына-инвалида.
**********************
сама это как? Заплатила свои деньги или на деньги ОНФ? Вообще откуда у ОНФ деньги? Это же бюджетные деньги, так почему создали параллельную структуру и тратят государственные деньги непонятно на что? При этом государственные структуры не работают, но их не не разгоняют

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
17:35
Вожатый, который выложил свастику из детей в Бийске, объяснил свой поступок 0
17:18
Алтайская "Единая Россия" резко повысила свой рейтинг на фоне остальных отделений 0
17:05
Как замело Барнаул перед Новым годом и почему не стоит выезжать за пределы города 0
16:52
РЖД разрешили пассажирам с верхних полок садиться на нижние 1
16:35
Очень много машин. Массовая авария произошла на трассе в Алтайском крае 4
16:22
На обеспечение жителей Алтайского края льготными проездными билетами выделили 719 млн 0
16:14
Депутаты "рассекретят" голосование за мэра Барнаула 4
16:01
Комфортный 4G для шопинга без забот: "Билайн" усилил позиции в ТРЦ Galaxy в Барнауле 0
15:46
Соцсети: в бийском лагере детей на полу выложили в форме свастики 5
15:30
Барнаульский кот Барсик вошел в топ главных котов десятилетия 2
15:20
Стало известно, какие аптеки будут выдавать лекарства для льготников Барнаула 2
15:10
Российский комик Ефим Шифрин в 63 года поразил пользователей Сети невероятным телом 4
15:02
Пенсионерка из Славгорода вышила для Путина картину с медведем и собакой 2
14:45
В Алтайском крае могут закрыть отделение центральной районной больницы 4
14:30
Житель Бийска разгромил новогоднюю инсталляцию и забрал с собой елку 7
14:25
Синоптики рассказали, где сейчас в Алтайском крае самый сильный ветер 0
14:14
Прокуратура поймала девять барнаульцев на мошенничестве с материнским капиталом 13
14:07
Из вуза – на завод. Как алтайский "Политех" готовит кадры для предприятий обороны 5
13:58
В Барнауле горела 18-этажка с газовой котельной. Эвакуировали больше 70 человек 10
13:45
Прорывы будут. Главный алтайский депутат Романенко о бюджете и острых проблемах края 10
13:32
Экс-игрок мадридского "Реала" прилетел отдохнуть перед Новым годом на Алтай 1
13:29
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями 6
13:14
Лидер "Единой России" ушел от ответа, кого партия хочет видеть мэром Барнаула 8
12:59
Российским пенсионерам предложили выплачивать "новогодний капитал" 2
12:39
Глухой телефон: стало понятно, остается ли инвестор Radisson в Барнауле 18
12:30
Стоп-кадр. Найди свою машину 2
12:30
Уборка снега в пригороде Барнаула находится на особом контроле дорожников 14
12:15
Воспитать и не промахнуться: как превратить ребенка в психологически сильную личность 4
12:10
Instagram Виктора Томенко вошел в топ-10 эффективных среди губернаторов 5
12:00
Время чудес. Бурятская сказка "Зима-лето" 6
12:00
Время чудес. Волшебный проект amic.ru к Новому году 1
11:59
Чуйский тракт и другие трассы перекрыли в Алтайском крае из-за погоды 0
11:53
Чиновников хотят пересадить со служебных автомобилей на такси 14
11:19
Почему барнаульцам 25 декабря лучше сидеть дома. Фоторепортаж 19
11:07
РФС отказался отправлять барнаульское "Динамо" в другую зону и реформировать лигу 6
11:00
115 каналов и быстрый интернет: пора переходить на новый тариф "Рекорд" 7
10:39
Собственник ТЭЦ Ярового подводит жителей другого поселения Алтайского края 4
10:27
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих 14
10:13
Размер минимального взноса на капремонт домов вырастет в Алтайском крае 9
10:05
"Мы будем сворачиваться". Инвестор гостиницы Radisson не дождался участка в Барнауле 32
10:01
Пробег не имеет значения: расширена гарантия на выпускаемые в России автомобили 2
09:55
Трассу в Алтайском крае снова закрыли из-за метели 0
09:26
Многокилометровые пробки в Барнауле сковали движение транспорта 60
09:14
Дмитрий Медведев открыл охоту на снюс и его аналоги 11
09:02
Главный нарколог Минздрава назвал самый безопасный алкоголь 4
08:42
Безвредное новогоднее меню рекомендуют жителям Алтайского края 4
08:13
Алтайский край вошел в тройку наименее криминогенных регионов Сибири 2
07:59
Спрячьте это немедленно. В чем нельзя встречать Новый год 2020, чтобы быть счастливым 4
07:46
"Самая грустная вечеринка" с аниматорами прошла в Красноярске. Видео 7
07:33
Погибли лучшие из лучших. Вспоминаем авиакатастрофу в Сочи 2016 6
07:16
Усадьбу в Барнауле включили в топ-10 жутких архитектурных потерь России 14
07:05
Пять причин, почему стоит поехать на "Авальман" 12
06:53
Непогода в Алтайском крае сохранится 25 декабря 0
06:39
Власти решили, как будут бороться со снюсами и другой отравой, убивающей подростков 17
06:21
Яркая и бесснежная: как выглядит новогодняя Москва 4
06:03
Кому Белая Крыса принесет удачу, а кому – проблемы: восточный гороскоп на 2020 год 1
22:58
Главы сельсоветов обратились к сорвавшим прием бюджета каменским депутатам 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.