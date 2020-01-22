Барнаульцев предупредили о перебоях в работе электротранспорта из-за старых трамваев

МУП "Горэлектротранс" предупреждает жителей и гостей Барнаула о возможных перебоях в работе трамваев на время непогоды.
"Не секрет, что основу парка города составляют устаревшие трамвайные вагоны Tatra T3, которые, из-за ряда конструктивных особенностей, в сильную метель предрасположены к выходу из строя в результате попадания снега в ускоритель", — говорится на странице "Горэлектротранса" во "Вконтакте".
Перевозчик отмечает, что проблема с обновлением парка в городе есть и стоит очень остро.
"Мы надеемся, что КВР трамвайных вагонов продолжится, а также что город найдет дополнительные средства и приобретет 2 частично-низкопольных вагона АКСМ-621.03 из Смоленска", — добавили на предприятии.
Чтобы избежать неудобств горожанам порекомендовали пользоваться сайтом traffic22.ru
Комментарии
А вам лошарам предлагаи
А как там чувствует себя программа Единой России "новые трамваи городу"?
И почему в прежние годы непогода не мешала движению?
Скажите уж честно: все, ребята, нечем уж латать эту полувековую рухлядь, будем теперь ездить только в безветренную погоду и только под солнышком.
Их и так нет(трамваев)
О, теперь, как! Мы вас предупредили, мы ни за фиг не отвечаем. Так что ли?