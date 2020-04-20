В Барнауле продолжают дезинфицировать общественные пространства

20 апреля в Барнауле продолжается дезинфекция общественных мест, подземных переходов и остановок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
В 10 часов началась обработка на проспекте Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина. Специалисты продезинфицируют около 70 остановочных павильонов, 20 общественных территорий и подземный переход на площади Октября. После окончания работ на местах проведения будет временно ограничено пребывание людей.
В ночь с 20 на 21 апреля начнется повторная обработка дорог и тротуаров. Средство для дезинфекции готовят специалисты Барнаульского водоканала под контролем Центральной аналитической лаборатории предприятия и лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Алтайского края.
Всего будет обработано более 600 остановок, 57 общественных пространств, 3 подземных перехода.
Комментарии
Раз в неделю? Серьёзно?
Солнце убивает. Зачем бюджетные деньги тратить впустую? Еще бы спиртом поливали.
Прочитал заголовок: "В Барнауле продолжают дезинформировать общественные пространства", ну думаю, наконец признались... ан нет. Сколько бабосов попилите, франкмасоны?
Неплохая прачечная... Можно цыфирки озвучить о госконтракте данных работ?
Я так понимаю что мы тут в п.Октябрьский к городу не относимся, хоть бы один в химзащите с баллоном появился. Вот хоть ради статистики)))
Автобусы помойте! Ведь грязища вековая!
Автобусы должны мыть их собственники. Они все частные. Но перевозчики бедные)))==или жадные
Город хоть что-то делает в отличие от края....
Так вы сходите в свою местную администрацию. Вы - поселок
Ага, тут один депутат предложил спирт всем раздавать на рабочем месте. Спирт нынче в дефиците
Остановку возле моего регулярно обрабатывают. А вот, чтобы в подъездах эти работы проводили, пришлось с ук ругаться. УК начала работать только после того, как прокуратурой пригрозили
Подъезд не моют и не обрабатывают. Никто в Барнауле не контролирует. Такое ощущение, что власти нет.
Подъезд не моют и не обрабатывают. Никто в Барнауле не контролирует. Такое ощущение, что власти нет.
Так вы претензии предъявляете не кому-там из власти, а для начала своей управляющей компании. Мы свою УК построили. Задницу от дивана на самоизоляции оторвите
Ставьте гребаные санитайзеры в магазины. Обяжите бизнес делать это! Обяжите бизнес не выпускать сотрудников за кассы без масок.
Обязательность масок и дезинфицирование рук - это самое основное средство для подавления роста заболевания. Но делается все что угодно только не это.
Если была бы зараза реальная, то мы давно все бы издохли с такими мерами защиты. НО! Статистику не будем портить и официально напишем "В результате оперативно проведенных работ по дезинфецированию города Барнаула, коронавирус был уничтожен." и смета к проведенным работам, ну конечно не озвучена.
20.04.2020 12:31
Ржу просто
Подъезд не моют и не обрабатывают. Никто в Барнауле не контролирует. Такое ощущение, что власти нет.
Так вы претензии предъявляете не кому-там из власти, а для начала своей управляющей компании. Мы свою УК построили. Задницу от дивана на самоизоляции оторвите
--------------------------
Старушка встанет с дивана, пойдет в УК, погрозит сухоньким пальчиком. УК испугается! Пошлёт бабушку. Бабушку, не доходя до дома, выловят на улице как нарушительницу режима и оштрафуют на 15тыс.
Бабушку, не доходя до дома, выловят на улице как нарушительницу режима и оштрафуют на 15тыс.
----
Денежные средства направят на содержание властей, которым нельзя предъявлять претензий, как пишут некоторые "ржу просто"
Именно бабушки и способны построить свои УК. Больше это не под силу никому))))))))