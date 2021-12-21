491 новый случай COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

491 новый случай COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, общее число заразившихся достигло 114 806 человек, в том числе 9983 ребёнка.

Выздоровели 92 336 человек (+1035). Умерли 7772 (+29, все от коронавируса).

По состоянию на 21 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2550 человек, а также 214 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 562, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 235.