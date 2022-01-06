Менее 300 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

За последние сутки в Алтайском крае зарегистрировали ещё 293 случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе. За это же время в регионе скончалось 24 человека с диагнозом COVID-19.

Кроме того, за сутки выздоровели 300 человек, всего за время пандемии лечение прошли 103 933 человека.

На лечении в госпиталях с лабораторно подтверждённым ковидом находятся 1650 человек, а также 207 пациентов с подтверждённой вирусной пневмонией. Тяжелобольных в регионе 378 человек, из них 167 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае зафиксировано 121 467 заболевших, в том числе 10 785 детей. За всё время в регионе от COVID-19 умерло 8178 человек.