351 случай COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки

351 случай COVID-19 зарегистрировали за минувшие сутки в Алтайском крае. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 120 524.
Выздоровел 101 901 человек (+567). Умерли 8103 человек (+24, все от COVID-19).
По состоянию на 3 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1750 человек, а также 199 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 405, из них подключен к аппаратам ИВЛ – 171.
Комментарии
Семья знакомых антипривиочников на скорой уехала.
С кт2 и кислородной поддержкой лежат.
Как прятались полтора года и почему раньше не переболели - загадка.
А до кого ещё очередь не дошла отмечают год китайского тигра
Прям таки ",Стокгольмский синдром"
3.01.2022 14:04
- гость -
Там им составят компанию лоховаксеры, которых в разы больше в палатах
Оливье Ариас, основатель Arias Heritage: «Я предпочитаю нанимать невакцинированных уже в 2022 году. Я был достаточно глуп, чтобы поверить в пропаганду правительства, теперь я знаю и ищу умных людей для своего бизнеса».
3.01.2022 14:08
- гость -
Там им составят компанию лоховаксеры, которых в разы больше в палатах
Какие ваши доказательства?
Какие ваши доказательства?
А какие ваши? Вы же местный тролль, который за деньги что угодно напишет!
3.01.2022 14:18
гость
Оливье Ариас, основатель Arias Heritage: «Я предпочитаю нанимать невакцинированных уже в 2022 году.
Им такие и нужны, отработал, потом внезапно помер.
Как прятались полтора года и почему раньше не переболели - загадка.
А вы у них в гостях накануне не были случайно?)
3.01.2022 14:49
- гость -
Вы же местный тролль, который за деньги что угодно напишет!
Куда мне обратиться за зарплатой? Еще ни разу не получал. Накопилось, наверное, много
Там им составят компанию лоховаксеры, которых в разы больше в палатах
Ты был в тех палатах? А у меня близкий человек там был, и я побольше тебя знаю о привитых и не привитых в тех палатах.(как и реанимации) Но смысла убеждать тебя нет-ты всё равно будешь отрабатывать свои серебренники.