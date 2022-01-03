351 случай COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки

351 случай COVID-19 зарегистрировали за минувшие сутки в Алтайском крае. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 120 524.

Выздоровел 101 901 человек (+567). Умерли 8103 человек (+24, все от COVID-19).

По состоянию на 3 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1750 человек, а также 199 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 405, из них подключен к аппаратам ИВЛ – 171.