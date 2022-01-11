Летальность "омикрона" оказалась в разы ниже, чем у других штаммов COVID-19

Летальность омикрона в 4-17 раз ниже, чем у предыдущих штаммов коронавируса. Об этом заявил заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов, сообщает ТАСС.

В конце января — начале февраля в России может возникнуть подъем заболеваемости коронавирусом из-за омикрона, предупредил Логунов.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что в структуре омикрона есть фрагмент от совершенно другой инфекции. Он добавил, что омикрон-штамм обладает большей способностью к распространению, чем дельта-вариант, на смену которого он пришел. Однако, пока процесс вытеснения не завершился, в мире будут случаи одновременного заражения человеком двумя вариантами COVID-19.