449 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, 118 106 человек.

Выздоровели 97 624 человека (+1077). Умерли 7954 человека (+25, все от коронавируса).

По состоянию на 28 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2154 человека, а также 208 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 499, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 220.