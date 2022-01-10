В Алтайском крае из-за коронавируса выросла смертность от инсультов, сообщает "Толк" со ссылкой на главного внештатного невролога региона Сергея Федянина. Причём чаще всего инсульты случаются у непривитых пациентов.

Как объяснил врач, COVID-19 стимулирует образование тромбов в сердечно-сосудистой системе. Они обычно появляются в сосудах, которые питают мозг или сердце. Проблема затронула даже молодых людей.

"Это люди, которым по 40-45 лет. Для инсульта это молодой возраст, и такие пациенты встречались раньше крайне редко, теперь встречаются чаще. Эти больные поступают одновременно и с инфекцией, и с инсультом. Наличие ковида у больных с инсультом значительно утяжеляет их состояние. И зачастую эти больные погибают", – рассказывает Сергей Федянин.

Также часто случается, что пациенты выздоравливают после тяжёлого течения ковида, но через несколько месяцев умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Коронавирус вызывает и другие неврологические заболевания. Инфекция может приводить в том числе к синдрому "мозгового тумана" – снижению когнитивных функций. В ряде случаев развивается полиневрит, когда парализует руки и ноги.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае зарегистрировано 283 новых случая заболевания ковидом.