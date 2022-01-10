В Алтайском крае из-за коронавируса выросла смертность от инсультов, сообщает "Толк" со ссылкой на главного внештатного невролога региона Сергея Федянина. Причём чаще всего инсульты случаются у непривитых пациентов.
Как объяснил врач, COVID-19 стимулирует образование тромбов в сердечно-сосудистой системе. Они обычно появляются в сосудах, которые питают мозг или сердце. Проблема затронула даже молодых людей.
"Это люди, которым по 40-45 лет. Для инсульта это молодой возраст, и такие пациенты встречались раньше крайне редко, теперь встречаются чаще. Эти больные поступают одновременно и с инфекцией, и с инсультом. Наличие ковида у больных с инсультом значительно утяжеляет их состояние. И зачастую эти больные погибают", – рассказывает Сергей Федянин.
Также часто случается, что пациенты выздоравливают после тяжёлого течения ковида, но через несколько месяцев умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Коронавирус вызывает и другие неврологические заболевания. Инфекция может приводить в том числе к синдрому "мозгового тумана" – снижению когнитивных функций. В ряде случаев развивается полиневрит, когда парализует руки и ноги.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае зарегистрировано 283 новых случая заболевания ковидом.
Комментарии
Тесть, закрытие больниц в прошлом году никак с этим не связано? Всему виной только ковид? Или все же идиотизм наших чиновников???
Тут всё просто и банально. Люди сами наедают себе болезни вместе с жиром.
Причём всё лечится элементарно без всяких врачей и лекарств простым переходом на бесслизистую веганскую диету.
10.01.2022 10:35
- гость -
Все верно, кроме веганства. Мы состоялись как люди благодаря тому, что мы всеядны. Миллионы лет эволюции подтверждают это.
к кому обращаться с ковидной рукой ?
Да-да-да-да. Это всё ковид проклятый. А "оптимизация" здравоохранения тут совсем ни при чём.
"чаще всего инсульты случаются у непривитых пациентов" вопрос насколько чаще? Где цифры?
Почему Голикова не говорит о количестве заболевших в тяжелой форме после вакцинации? На Западе статистика ведется и говорит что более половины заболевших привитые. У нас говорят таких 10%, Голикова сказала 2,5%. Но среди непривитых заражаются столько же! Тогда в чем смысл? В легком течении? Тогда давайте статистику.
Почему молчат об эффектах антителозависимого усиления инфекции и антигенного импринтинга (см. Супотницкий Михаил Васильевич), сколько умирают из-за этого?
Но, согласен, более всего косит людей обнуление системы здравоохранения под ковидную сурдинку.