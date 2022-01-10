Глава алтайского Минздрава Попов рассказал, когда детей на Алтае будут прививать от COVID

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов во время пресс-конференции рассказал о вакцине от коронавируса для детей.

"Вакцины для детей против коронавируса нет, по информации Минздрава она проходит контроль на безопасность. После всех тестов ждём в регионах. <...> Прививка будет выполняться с согласия законных представителей в поликлиниках или коллективах (школах)", – заявил Попов.

Ранее министр Попов рассказал, как на Алтае открывают отдельные морги для пациентов с ковидом. Глава ведомства отметил, что нагрузка на патологоанатомов очень велика – они работают без выходных и праздничных дней. Однако сейчас ситуация "более управляемая", чем осенью 2020 года.