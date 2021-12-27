27 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 27 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 117 657 человек. Выздоровели 96 547 человек (+ 627). Умерли 7929 человек (+27).

По состоянию на 27 декабря на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2278 человек, а также 219 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 499, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 219.

Ранее сообщалось, что на жительницу Барнаула завели уголовное дело за распространение фейков о коронавирусе.