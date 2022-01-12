За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 287 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 123 178 человек. Выздоровели 105 804 человека (+313). Умерли 8329 человек (+26), все взрослые.

По состоянию на 12 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1599 человек, а также 194 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 379, из них подключено к аппаратам ИВЛ –180.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число заражений в сутки может превысить 100 тысяч случаев.