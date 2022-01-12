Среда, 12 Январь, 16:29

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,84
€ 84,88
-13°


10702150 +17946
Обь
-13см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Протесты в КазахстанеИтоги года-2021Новый год-2022
Новости

Менее 300 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

, ИА "Амител"
С начала пандемии в регионе инфицировано более 100 тысяч человек
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 287 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 123 178 человек. Выздоровели 105 804 человека (+313). Умерли 8329 человек (+26), все взрослые.

По состоянию на 12 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1599 человек, а также 194 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 379, из них подключено к аппаратам ИВЛ –180.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число заражений в сутки может превысить 100 тысяч случаев.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

12.01.2022 13:49
М

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 287 случаев заражения коронавирусом, из них [столько то] были полностью вакцинированы.
Вот так надо. Полуправда уже не прокатывает, народ постепенно очухивается.

12.01.2022 14:34
- гость -

12.01.2022 13:49
М

Паспортные данные, симптомы заболевания тоже надо? Или у тебя только вакцина поперек горла?

12.01.2022 14:36
М

Для особо продвинутых: я НЕ против вакцин.

12.01.2022 14:44
- гость -

12.01.2022 14:36
М

Мопед не мой, я только дал объяву. (с)

Почему у грузчиков не потребовать отчетности по срокам хранения продуктов? А?
Чё ты пристал к врачам?

12.01.2022 15:10
Гость

Только смертность не снижается. Списывают ранее умерших,чтобы не получить от Москвы веслом по башке?

12.01.2022 15:19
Гость


М
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 287 случаев заражения коронавирусом, из них [столько то] были полностью вакцинированы.
Вот так надо.

Может так надо:"За прошедшие сутки умерло 26 человек,из них полностью вакцинированных- 0 ?

12.01.2022 15:26
гость

Заболеваемость снижается потому что все уже переболели. Я так полтора раза.
Первый раз так сильно прям, а второй даже и не заметил. Антител полно.

12.01.2022 15:37
- гость -

Я так полтора раза.

Видимо, иммунитета совсем нет.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2022  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
16:21
В Нижегородской области мужчина застрелил депутата. Возможно, из-за любовного треугольника 0
16:06
В Барнауле подросток в новогодние праздники обчистил шесть автоматов с игрушками 0
15:54
Почти все школы в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщений о минировании 2
15:39
"Лишь бы не как Украина": как протесты в Казахстане скажутся на экономике Алтайского края 4
15:20
12-летний школьник из Бийска покурил вейп и умер 4
15:04
Губернатор Томенко ликвидировал главный турцентр Алтайского края 6
14:51
Муниципалитеты Алтайского края сами решат, проводить ли крещенские купания 0
14:37
Водитель внедорожника признал вину в гибели фельдшера скорой в Алтайском крае 0
14:21
Жириновский заявил, что американцев будут эвакуировать в Сибирь, а США ждёт распад 20
14:11
Деградация и отток населения. Алтайские эсеры раскритиковали очередную реформу МСУ 7
13:54
Когда в Алтайском крае появилась прокуратура и где находилось первое здание ведомства 5
13:44
Менее 300 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки 8
13:21
Прокуратура хочет отправить главу Тальменского района в отставку 2
13:09
Более 90 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании 2
12:57
Половина жителей Алтайского края испытывают стресс на работе после новогодних каникул 4
12:42
Ретейлеры предложили ФАС ограничить наценку на продукты 8
12:26
Депутат АКЗС призвал строго наказать убийц лошадей в Алтайском крае 21
12:15
Треть россиян выступают за сохранение бумажного паспорта при выдаче электронного 28
11:59
Житель Барнаула рассказал о таксисте, который плюнул в него и не довёз до места 18
11:43
"Надо заходить в проект": власти Бийска намерены построить новый мост к 2035 году 2
11:27
Мэрия Барнаула может изъять у девелопера недостроенный многоквартирный дом 2
11:10
Барнаулец рассказал, как ему удалось сбежать из плена на складе в Санкт-Петербурге 10
10:58
"Алтай-Арена": в Барнауле могут построить спортивный дворец за миллиард рублей 21
10:46
Церемония вручения "Оскара" впервые с 2018 года пройдёт с ведущим 1
10:26
В барнаульской многоэтажке с аварийной крышей не смогут экстренно провести капремонт 20
10:11
Технопарк для производства БАДов начнут строить в Бийске в феврале 7
09:57
Россиян предупредили о том, что мошенники стали использовать голосовых роботов 12
09:45
Барнаульские врачи уникальным способом спасли жизнь пациенту с опухолью 5
09:23
Экономист рассказала о том, как формируется трудовой стаж 9
09:09
Попова заявила, что число заражений коронавирусом в сутки может превысить 100 тысяч 13
08:47
Умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский 19
08:25
Сколько дней мы будем отдыхать на 8 Марта в 2022 году? 4
08:03
Очевидцы: барнаульский торговый центр эвакуировали из-за сообщения о минировании 7
07:52
Старшего инспектора ФСИН в Барнауле подозревают в крупной взятке 6
07:37
Когда детскую вакцину от COVID-19 привезут на Алтай и как будут прививать подростков? 5
07:21
На краю света: зимний Барнаул, окутанный туманом 2
07:03
Пляж рядом с гребным каналом в Барнауле обустроят в 2022 году за 66 миллионов рублей 34
06:47
Пусть меньше всякой нечисти вокруг. Поздравления с Днём работника прокуратуры 27
06:34
Эксперт заявил о возможном вреде для иммунитета из-за частой ревакцинации от COVID 33
06:23
Когда Крещение Господне в 2022 году и как его правильно отметить? 4
06:03
До -16 градусов и южный ветер. О погоде в Алтайском крае 12 января 0
23:49
Такой день. Массовое убийство лошадей в Алтайском крае и судьба спорткомплекса "Обь" 3
23:11
Пожар произошёл в многоквартирном доме в Барнауле 0
22:32
Попавшая в больницу с инсультом Проклова рассказала о своём здоровье 2
21:59
Токаев назвал срок вывода российских миротворцев из Казахстана 0
21:35
В Госдуме взяли на контроль происшествие с расстрелом лошадей в Алтайском крае 14
20:58
Роспотребнадзор: человек с "омикроном" может быть заразен почти сразу после инфицирования 8
20:29
В ВОЗ спрогнозировали заражение 50% населения Европы "омикроном" в ближайшие недели 2
19:59
Андрей Кривов стал главой фракции КПРФ в АКЗС 3
19:29
Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана 1

© ООО «Амител», 1999 — 2022
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.