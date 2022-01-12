За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 287 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 123 178 человек. Выздоровели 105 804 человека (+313). Умерли 8329 человек (+26), все взрослые.
По состоянию на 12 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1599 человек, а также 194 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 379, из них подключено к аппаратам ИВЛ –180.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число заражений в сутки может превысить 100 тысяч случаев.
Комментарии
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 287 случаев заражения коронавирусом, из них [столько то] были полностью вакцинированы.
Вот так надо. Полуправда уже не прокатывает, народ постепенно очухивается.
12.01.2022 13:49
М
Паспортные данные, симптомы заболевания тоже надо? Или у тебя только вакцина поперек горла?
Для особо продвинутых: я НЕ против вакцин.
12.01.2022 14:36
М
Мопед не мой, я только дал объяву. (с)
Почему у грузчиков не потребовать отчетности по срокам хранения продуктов? А?
Чё ты пристал к врачам?
Только смертность не снижается. Списывают ранее умерших,чтобы не получить от Москвы веслом по башке?
М
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 287 случаев заражения коронавирусом, из них [столько то] были полностью вакцинированы.
Вот так надо.
Может так надо:"За прошедшие сутки умерло 26 человек,из них полностью вакцинированных- 0 ?
Заболеваемость снижается потому что все уже переболели. Я так полтора раза.
Первый раз так сильно прям, а второй даже и не заметил. Антител полно.
Я так полтора раза.
Видимо, иммунитета совсем нет.