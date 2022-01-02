За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 386 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 120 173 человека. Выздоровели 101 334 человека (+462). Умерли 8079 человек (+26).

По состоянию на 2 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1773 человека, а также 184 пациента с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 407, из них подключено к аппаратам ИВЛ –185.