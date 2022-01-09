В Алтайском крае продолжает снижаться количество больных коронавирусом

В Алтайском крае на 9 январе зарегистрировано 283 новых случая заболевания ковидом. Жертвами болезни стали ещё 25 человек, следует из данных оперштаба Алтайского края. Общее количество летальных исходов от SARS-CoV-2 уже достигло 8252 человек.
Протестированы за сутки 4755 человек, выявлены 283 новых носителя. Это на три человека меньше, чем накануне. Лидерами по количеству заражённых стали Барнаул (+87 человек), Бийск (+33) и Рубцовск (+19). Выздоровело 333 человека.
На лечении в инфекционных госпиталях с подтверждённым диагнозом находятся 1654 человека. Ещё 202 пациента госпитализированы в ковидные госпитали с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 392, из них подключено к аппаратам ИВЛ –167. В регионе развёрнуто 2755 коек, к кислороду подключено – 2641, с ИВЛ – 356 коек.
На 9 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 166 779 человек более чем из двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 195 человек.
Ранее стало известно, что в главном ковидном госпитале Алтайского края, развёрнутом на базе горбольницы № 5 (РТП) открывают "чистые" отделения на фоне снижения количества заболевших коронавирусом.
Комментарии
После праздников показатели вернутся к максимуму.
В праздники люди общались и активно перезаражались. Через неделю их обнаружат по симптомам. А те, кто хворал, но не критично, просто не обращались к врачам. Но по выходу с праздников им потребуется больничный и их обнаружат тоже. Короче - ждем подъем.
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Антитела, возникающие у людей, переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу, как сообщает Journal of Translational Medicine (JTM), пришла группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе, США.
Ученые установили, что через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. Как подтверждение - у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.
Аутоантитела — антитела, способные взаимодействовать с аутоантигенами, то есть с антигенами собственного организма. Могут образовываться спонтанно или вследствие перенесенных инфекций. Они могут быть ранними предвестниками полномасштабного аутоиммунного заболевания.
Ранее стало известно, что даже легкое течение COVID-19 может привести к поражению различных органов. Речь идет, в частности, об уменьшении объема легких, увеличении сопротивления дыхательных путей, проблемах с сердцем, снижении функции почек и возрастании риска тромбоза вен нижних конечностей... - а нам все доказывают, что наличие антител это круто, вакцинацинируемся ради антител, их наличие - куаркод со всеми последующими "преимуществами"...
9.01.2022 12:50
- гость - - а нам все доказывают, что наличие антител это круто
так ты не путай антитела от ковида и аутоимумнные заболевания.
Последние всегда были, есть и будут.
Половина пожылых людей имеют больные суставы и сердца ровно по этой причине, из-за ошибочного действия собственного иммунитета.
А то что аутоимунка у некоторых выстреливает после ковида, так это не новость.
И после "старого доброго" гриппа часты осложнения на суставы и сердце - это ровно такая же ошибочная реакция иммунитета.
Ничто не ново.
кол-во тестов уменьшилось - вот и кол-во больных уменьшилось.
верните показатели к началу декабря - и больных за 500+ будет