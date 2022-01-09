Воскресенье, 9 Январь, 14:26

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,29
€ 84,07
-0°


10634603 +0
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Протесты в КазахстанеИтоги года-2021Новый год-2022
Новости

В Алтайском крае продолжает снижаться количество больных коронавирусом

, ИА "Амител"
По данным на 9 января, в регионе зарегистрировано 283 новых случая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Алтайском крае на 9 январе зарегистрировано 283 новых случая заболевания ковидом. Жертвами болезни стали ещё 25 человек, следует из данных оперштаба Алтайского края. Общее количество летальных исходов от SARS-CoV-2 уже достигло 8252 человек.

Протестированы за сутки 4755 человек, выявлены 283 новых носителя. Это на три человека меньше, чем накануне. Лидерами по количеству заражённых стали Барнаул (+87 человек), Бийск (+33) и Рубцовск (+19). Выздоровело 333 человека.

На лечении в инфекционных госпиталях с подтверждённым диагнозом находятся 1654 человека. Ещё 202 пациента госпитализированы в ковидные госпитали с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 392, из них подключено к аппаратам ИВЛ –167. В регионе развёрнуто 2755 коек, к кислороду подключено – 2641, с ИВЛ – 356 коек.

На 9 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 166 779 человек более чем из двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 195 человек.

Ранее стало известно, что в главном ковидном госпитале Алтайского края, развёрнутом на базе горбольницы № 5 (РТП) открывают "чистые" отделения на фоне снижения количества заболевших коронавирусом.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей +73852594466

Комментарии

9.01.2022 12:05
Гость

После праздников показатели вернутся к максимуму.

9.01.2022 12:49
Мимопроходящий

В праздники люди общались и активно перезаражались. Через неделю их обнаружат по симптомам. А те, кто хворал, но не критично, просто не обращались к врачам. Но по выходу с праздников им потребуется больничный и их обнаружат тоже. Короче - ждем подъем.

9.01.2022 12:50
- гость -

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Антитела, возникающие у людей, переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу, как сообщает Journal of Translational Medicine (JTM), пришла группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе, США.

Ученые установили, что через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно. Как подтверждение - у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Аутоантитела — антитела, способные взаимодействовать с аутоантигенами, то есть с антигенами собственного организма. Могут образовываться спонтанно или вследствие перенесенных инфекций. Они могут быть ранними предвестниками полномасштабного аутоиммунного заболевания.

Ранее стало известно, что даже легкое течение COVID-19 может привести к поражению различных органов. Речь идет, в частности, об уменьшении объема легких, увеличении сопротивления дыхательных путей, проблемах с сердцем, снижении функции почек и возрастании риска тромбоза вен нижних конечностей... - а нам все доказывают, что наличие антител это круто, вакцинацинируемся ради антител, их наличие - куаркод со всеми последующими "преимуществами"...

9.01.2022 13:30
- гость -

9.01.2022 12:50
- гость - - а нам все доказывают, что наличие антител это круто

так ты не путай антитела от ковида и аутоимумнные заболевания.

Последние всегда были, есть и будут.
Половина пожылых людей имеют больные суставы и сердца ровно по этой причине, из-за ошибочного действия собственного иммунитета.
А то что аутоимунка у некоторых выстреливает после ковида, так это не новость.
И после "старого доброго" гриппа часты осложнения на суставы и сердце - это ровно такая же ошибочная реакция иммунитета.
Ничто не ново.

9.01.2022 14:15
- гость -

кол-во тестов уменьшилось - вот и кол-во больных уменьшилось.
верните показатели к началу декабря - и больных за 500+ будет

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2022  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
14:20
ДТП с пострадавшими произошло на заснеженной алтайской трассе 0
14:03
В Китае сгорел самолёт, который должен был доставить в Сибирь 22 тонны посылок 3
13:32
Около 600 человек удалось спасти во время пожаров на Алтае благодаря извещателям 0
13:02
На родине Шукшина на Алтае продают единственную гостиницу за 20 миллионов рублей 1
12:45
ООО "Энергия Маркет" раскрыла информацию за декабрь 2021 года 2
12:31
Астероид сблизится с Землёй в 2095 году. В Роскосмосе рассказали, насколько он опасен 2
12:01
В Алтайском крае продолжает снижаться количество больных коронавирусом 5
11:31
Жительница Барнаула потеряла 19 тысяч рублей, переведя деньги за поездку на BlaBlaCar 2
11:03
Самые богатые люди Казахстана из-за беспорядков потеряли 3 миллиарда долларов 32
10:33
Вторая часть "Последнего богатыря" стала самым кассовым фильмом в 2021 году на Алтае 2
10:03
В главном ковидном госпитале Алтая освобождают отделения для лечения от других болезней 4
09:45
Звезда сериала "Интерны" "потерялся" во время экспедиции в Казахстан 11
09:21
Рыба и сахар. Какие продукты резко подешевеют после новогодних праздников 6
08:51
Прощай, Apple. CША могут запретить ввоз в Россию телефонов и компьютеров 64
08:35
Цены, ставки, генплан. Главные события 2021 года в строительной сфере Барнаула 1
08:00
Поезд-призрак. Когда ждать запуска скоростной "Ласточки" из Барнаула в Новосибирск 30
07:33
Барнаульцам рассказали, куда сдать ёлку после новогодних праздников 5
07:15
Стройки, Олимпиада и Кубок мира. Чем запомнился 2021 год для алтайского спорта 0
07:07
Какие дороги отремонтируют в Алтайском крае в 2022 году? 1
06:48
Разрушитель лайфхаков, игра в кальмара и покупатели рыбов. Лучшие мемы 2021 года 0
06:00
Умные дороги. Как в Барнауле внедрят светофоры, которые будут "управлять" городом 10
22:40
Такой день. Смена дилера BMW в Алтайском крае и новый детсад в Барнауле 0
21:41
Рекордную сумму перевела мошенникам жительница Алтая, мечтавшая заработать на инвестициях 2
20:36
Названы время и место похорон бывшего полпреда президента в СФО Анатолия Квашнина 1
19:55
В Казахстане на фоне протестов заморозили тарифы на ЖКУ до лета 2022 года 11
19:19
В ходе поисковой операции у Каракольских озёр удалось спасти мужчину и двух детей 0
18:58
Житель Бурятии расправился с подругами в общежитии после совместного застолья 1
18:30
Стали известны российские города с самым высоким качеством жизни по итогам 2021 года 0
17:59
Президент Казахстана рассказал Владимиру Путину о стабилизации обстановки в стране 1
17:29
В России вторые сутки подряд фиксируют менее 800 смертей от ковида 0
16:58
Минобороны эвакуирует россиян на военных бортах из Казахстана 9 января 6
16:12
В Алтайском крае с начала пандемии ковидом переболели 122 тысячи жителей 5
15:51
Российские теннисисты проиграли Канаде в полуфинале АТР Cup 0
15:24
Президент Казахстана объявил общенациональный траур по жертвам массовых беспорядков 21
14:55
Мешали построить амбар. Директор мехтока на Алтае заплатил штраф за срубленные берёзы 5
14:23
Алтайский край на фоне пандемии нарастил запасы медкислорода до 2023 года 1
13:54
Скончался первый темнокожий обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль 0
13:29
Патриарх Кирилл рассказал, когда наступит конец истории человечества 8
12:58
Бывшего главу комитета нацбезопасности Казахстана задержали по подозрению в госизмене 33
12:20
Постпраздничный синдром. Как правильно настроиться на работу 10 января 5
11:51
Алтайский край замкнул пятёрку экологически безопасных регионов России 3
11:23
Смертельная авария с участием двух иномарок произошла на алтайской трассе 8
10:58
Президент Казахстана рассказал о 20 тысячах боевиков, напавших на Алма-Ату 65
10:25
Новый детский сад откроют в Барнауле сразу после январских каникул 6
09:55
Четыре человека погибло при пожаре в кузбасском пансионате. СК возбудил уголовное дело 5
09:03
"Забвение" Навального, новая Госдума и зловещий QR-код. Чем запомнился 2021 год в политике 59
08:45
Красноярцы вместо барнаульцев. В Алтайском крае сменится официальный дилер BMW 15
08:08
Президент Казахстана поручил бесплатно предоставить каждому жителю по 200 sms и 300 минут 32
07:42
Алтайский биатлонист Серохвостов впервые вошёл в топ-10 на этапе Кубка мира 1
07:06
Отменили, но не всё. Авиабилеты в Казахстан из Новосибирска продолжают продавать 3

© ООО «Амител», 1999 — 2022
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.