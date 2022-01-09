В Алтайском крае продолжает снижаться количество больных коронавирусом

В Алтайском крае на 9 январе зарегистрировано 283 новых случая заболевания ковидом. Жертвами болезни стали ещё 25 человек, следует из данных оперштаба Алтайского края. Общее количество летальных исходов от SARS-CoV-2 уже достигло 8252 человек.

Протестированы за сутки 4755 человек, выявлены 283 новых носителя. Это на три человека меньше, чем накануне. Лидерами по количеству заражённых стали Барнаул (+87 человек), Бийск (+33) и Рубцовск (+19). Выздоровело 333 человека.

На лечении в инфекционных госпиталях с подтверждённым диагнозом находятся 1654 человека. Ещё 202 пациента госпитализированы в ковидные госпитали с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 392, из них подключено к аппаратам ИВЛ –167. В регионе развёрнуто 2755 коек, к кислороду подключено – 2641, с ИВЛ – 356 коек.

На 9 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 166 779 человек более чем из двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 195 человек.

Ранее стало известно, что в главном ковидном госпитале Алтайского края, развёрнутом на базе горбольницы № 5 (РТП) открывают "чистые" отделения на фоне снижения количества заболевших коронавирусом.