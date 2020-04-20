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Доля зараженных COVID-19 с тяжелой формой болезни в Алтайском крае будет расти

, ИА "Амител", Никита Иванников
Врачи прогнозируют этот процесс на конец апреля – май
Фото: Sreda24.ru

Фото: Sreda24.ru

Доля пациентов с коронавирусом в Алтайском крае, у которых будет наблюдаться тяжелое течение болезни, вырастет. Вероятно, этот период придется на конец апреля и май, заявил в ходе онлайн-брифинга 20 апреля глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

Как уже сообщал amic.ru, сейчас в Алтайском крае 86 человек с подтвержденным COVID-19. У большинства из них заболевание протекает в легкой форме, лишь трое подключены к аппаратам ИВЛ – у них тяжелые формы пневмонии.

По возрастным группам заболевшие распределились следующим образом: 11 человек – младше 17 лет, 27 человек – в возрасте от 18 до 40 лет, 12 человек – от 41 года до 50 лет, 19 человек – 51-60 год, старше 60 лет – 17 человек.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

20.04.2020 15:22
гость

Доля пациентов с коронавирусом в Алтайском крае, у которых будет наблюдаться тяжелое течение болезни, вырастет

Это в связи с чем? Все легкие формы закончились?

20.04.2020 15:25
гость

Бессимптомные будут расти и тяжелые будут расти. Какие то крайности, или или

20.04.2020 15:37
- гость -

Ничего страшного!
ИВЛ есть, койки готовы. Ждут с нетерпением!
(Это не копеечная чихня с масками, перчатками , санитайзерами - неинтересными с финансовой точки зрения некоторым товарищам, но важными, чтобы не раздувать пожар).

Немаловажный фактор - до 50 больше, чем 50+

20.04.2020 15:41
- гость -

20.04.2020 15:37
- гость -

Но тяжелые больные, скорее всего, будут 50+

20.04.2020 15:45
гость

27 человек – в возрасте от 18 до 40 лет

О, точно, больше всего в этой категории. Самые активные. Интересно под аппаратами старенькие лежат?

20.04.2020 15:47
- гость -

20.04.2020 15:41
- гость -
Но тяжелые больные, скорее всего, будут 50+
-------------
Не факт. В числе летальных, если смотреть по регионам, много молодых. Например, Хасавюрт - молодая женщина 26 лет, 3 месяца беременности. Среди москвичей большинство погибщих до 50.

20.04.2020 15:48
гость

Если большинство случаев будут тяжелые, значит большинство заболевших будут в возрасте, остальные будут болеть бессимптомно, просто разносить вирус пожилым

20.04.2020 15:54
гость

Неутешительный прогноз для алтайской ОПТИМИЗИРОВАННОЙ( уничтоженной) медицины.

20.04.2020 15:55
гость

В Новосибирской области на 16 выздоровевших 3 умерших, это хуже чем в целом по России. И тем более хуже, чем в Алтайском крае

20.04.2020 15:56
гость


В Новосибирской области на 16 выздоровевших 3 умерших

Это примерно как в США

20.04.2020 15:57
- гость -

20.04.2020 15:48
гость
Если большинство случаев будут тяжелые, значит большинство заболевших будут в возрасте, остальные будут болеть бессимптомно, просто разносить вирус пожилым
-------------------------------------
Хрен тебе! Даже не мечтай. Это сказки про пожилых, чтобы молодые не береглись и пострадали.
Большинство заболевших будут молодыми. Наиболее социально-активные.

Пожилые как раз спасутся. Будут карантиниться.

20.04.2020 16:02
гость

а власти все с..ли жуют

20.04.2020 16:04
- гость -

Ну так и правильно, лечить будет некому, т.к. врачи в Москву поедут...

20.04.2020 16:08
- гость -

Небольшой анекдот:
Два полицейских над трупом:
- Вытащи вилы и топор у него из спины, потом проведи экспресс-тест. Этот коронавирус совсем озверел!

20.04.2020 16:36
- гость -

Как вообще это можно спрогнозировать?У каждого человека свой иммунитет!Прогнозисты идите лечить!

20.04.2020 16:43
Василиса

Бездействие властей разносит заразу по краю. Полный беспредел , все гуляют и шарахаются как непуганные идиоты.

20.04.2020 17:00
- гость -

Василиса - власти при чем? Палками что ли зпгонять? Сказано сидеть дома

20.04.2020 17:16
месный

20.04.2020 17:00
- гость -

На какие шиши дома сидеть?

20.04.2020 17:42
гость

Доля зараженных COVID-19 с тяжелой формой болезни в Алтайском крае будет расти

Вот и узнаем хватает ли в Алтайском крае аппаратов ИВЛ

20.04.2020 17:53
гость

20.04.2020 17:16
месный
На какие шиши дома сидеть?

У всех по разному. Кто-то на пенсию, кто-то на минималку, которую выплачивают работникам закрытых предприятий. А для большинства ничего не изменилось, они работают. Индивидуальные предприниматели - владельцы салонов красоты и кафе стопудово имеют накопления, как зарплата учителя за год. И месяц могут отдохнуть не хуже любого учителя. Я тоже за режим ЧС, но я не верю в голодание владельцев кафе, салонов красоты и стоматологий, я знаю какие у них цены. Я им сочувствую, но что они голодают не верю

20.04.2020 18:20
гость

для некоторых Алтайский край только ступенька в карьере, поэтому возможно к жителям такое отношение, а зараза все шире по краю

20.04.2020 18:27
- гость -


20.04.2020 17:00
- гость -

На какие шиши дома сидеть?

При чём тут работа? Народ шарохается по лесам и речкам. Вчера машину, говорят, на речке негде было приткнуть. И в лесу шашлычников, как грибов после дождичка летом.
Просто так, от нечего делать, сейчас ускоренными темпами строятся восемь новых инфекционных больниц.
Минобороны к 30 апреля закончит возведение госпиталей в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом Бору и Уссурийске. А к 15 мая будет построено еще восемь центров.
Общее количество койко-мест в 16 госпиталях — 1600. Клиники хотя и входят в структуру Минобороны, но будут принимать любых пациентов с COVID-19.
Строительство началось 20 марта при поддержке правительства. Работа на площадках не останавливается ни на минуту.

20.04.2020 18:35
гость

Общее количество койко-мест в 16 госпиталях — 1600

А зараженных уже 47 тысяч. Охренеть

20.04.2020 19:09
- гость -

20.04.2020 18:35
гость
Общее количество койко-мест в 16 госпиталях — 1600

А зараженных уже 47 тысяч. Охренеть

47 тысяч с разной формой тяжести. Тяжёлых, по опыту других стран, 5 процентов. Им и готовят.

20.04.2020 19:27
- гость -

Обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, французский вирусолог Люк Монтанье выдвинул версию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 был создан в лаборатории.
Он также рассказал, что с COVID-19 случилась «манипуляция», так как в него были включены частицы ВИЧ.
При этом он отметил, что не знает о том, кто, для какой цели и почему создал данный вирус.
«Возможно, они хотели произвести вакцину против СПИДа», — предположил Монтанье.

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