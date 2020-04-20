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Алтайские врачи уезжают лечить заболевших коронавирусом в Москву

, ИА "Амител"
В центральных регионах страны высокие зарплаты
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Восемь алтайских врачей уехали в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, чтобы лечить заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом во время онлайн-брифинга 20 апреля рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, отток специалистов обусловлен достаточно высоким уровнем заработной платы в центральной части страны. 

Такая тенденция сейчас наблюдается по всей России. "В Алтайском крае мы следим за этой ситуацией и смотрим, какое количество медработников убыло за этот период. По нашим данным, на работу в Москву и в центральные регионы уехало восемь человек. Это два врача, пять средних медицинских работников и один младший медработник", – сказал министр.

При этом Попов добавил, что в Алтайском крае уже начали давать дополнительные выплаты медперсоналу. "При этом хотелось отметить, что средства стимулирующего характера доведены до медицинских организаций и в зарплатах за март и апрель будут выплачены. Помимо этого, средства, которые дополнительно выделяются регионам по поручению президента (в виде 25 тыс., 50 тыс., 80 тыс. рублей), также поступят на всех медработников, которые оказывают медпомощь инфицированным", – заверил Дмитрий Попов. 

Ранее amic.ru писал, на доплаты медработникам федеральный бюджет выделил Алтайскому краю 91,5 млн рублей. В регистре уже более 200 человек, которым положены эти выплаты.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

20.04.2020 16:01
- гость -

Да, и оклад по основному месту сохраняется, и СИЗами там лучше обеспечены.

20.04.2020 16:09
- гость -

А как же узбеки доктора? Нам обещали медицину ими поднять на достойный уровень, не?

20.04.2020 16:17
- гость -

20.04.2020 16:09
- гость -
А как же узбеки доктора? Нам обещали медицину ими поднять на достойный уровень, не?

Может, уровень достойный. Но что касается доверия населения...Пойдут ли пациенты к чужакам?

20.04.2020 16:28
С Писарев

А поставить вопрос перед правительством можно? Уезжают учителя. Уезжают врачи. Может и нам всем в Москву переехать?. Или кто то начнет регулировать вопрос бюджетного финансирования данных профессий?

20.04.2020 16:54
- гость -

20.04.2020 16:17
- гость -

А как же узбеки доктора? Нам обещали медицину ими поднять на достойный уровень, не?

Может, уровень достойный. Но что касается доверия населения...Пойдут ли пациенты к чужакам?
------
Почему нет? Главное, чтобы язык знал и был нормальным специалистом.

20.04.2020 16:54
Гость

Это предсказуемо. При данной власти только мск содержат и уже давно, мы никому не интересны.

20.04.2020 16:59
сметанный кот

20.04.2020 16:09
- гость -
Вот и заменят узбеками врачей в барнауле. Нашим господам-боярам из москвы и спб русские врачи нужнее.

20.04.2020 17:07
Пионер

А поставить вопрос перед правительством можно? Уезжают учителя. Уезжают врачи. Может и нам всем в Москву переехать?. Или кто то начнет регулировать вопрос бюджетного финансирования данных профессий?

Можно. Сергей, кто то начнет регулировать вопрос бюджетного финансирования данных профессий? Вы представитель партии власти - вот и объясните, как так получилось.

20.04.2020 17:11
- гость -

20.04.2020 16:59
сметанный кот

Вот и заменят узбеками врачей в барнауле. Нашим господам-боярам из москвы и спб русские врачи нужнее.
--------
В Москве врачей с нерусскими фамилиями заметно больше, чем в Барнауле. Те же узбеки предпочитают работать за московскую зарплату врача, чем за барнаульскую.

20.04.2020 17:27
гость

В центральных регионах страны высокие зарплаты

В США еще больше зарплаты, может они туда уезжать будут? Немецким врачам американцы пообещали баснословные зарплаты, а их государство тупо не отпустило, как будто там железный занавес. И теперь в Германии с лечением лучше всех в мире. А могло быть лучше всех в США

20.04.2020 18:32
- гость -

А у нас никто никого не держит, и никто никому не нужен: ни медики с их желанием нормальной з/п и условий труда, ни тем более больные люди в регионах
Поэтому всем нужно надеяться только на себя. Никто вам врачей держать не будет - ни финансово, ни административно.

20.04.2020 19:38
Гость

Может и правильно сделали, в Москве за 6 часов дежурства анестезиологи получают по 35 тыс. (на проф. форуме данные есть). А у нас в Алтайском крае все какие-то придумывают тарифные сетки безумные, только-бы не платить. Вот и получили, что хотели: медики стали уезжать! Что господин Попов теперь будет говорить и делать? Ситуация-то "аховая". Кстати, всех участковых отправили на больничные - кому за 65, и никого не осталось в поликлиниках! Одни фильтры с температурящими. Вот господа чиновники здравоохранения ваша оптимизация и модернизация! Правильно Мурашко сказал, что все это провалилось.

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