Алтайские врачи уезжают лечить заболевших коронавирусом в Москву

Восемь алтайских врачей уехали в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, чтобы лечить заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом во время онлайн-брифинга 20 апреля рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, отток специалистов обусловлен достаточно высоким уровнем заработной платы в центральной части страны.

Такая тенденция сейчас наблюдается по всей России. "В Алтайском крае мы следим за этой ситуацией и смотрим, какое количество медработников убыло за этот период. По нашим данным, на работу в Москву и в центральные регионы уехало восемь человек. Это два врача, пять средних медицинских работников и один младший медработник", – сказал министр.

При этом Попов добавил, что в Алтайском крае уже начали давать дополнительные выплаты медперсоналу. "При этом хотелось отметить, что средства стимулирующего характера доведены до медицинских организаций и в зарплатах за март и апрель будут выплачены. Помимо этого, средства, которые дополнительно выделяются регионам по поручению президента (в виде 25 тыс., 50 тыс., 80 тыс. рублей), также поступят на всех медработников, которые оказывают медпомощь инфицированным", – заверил Дмитрий Попов.

Ранее amic.ru писал, на доплаты медработникам федеральный бюджет выделил Алтайскому краю 91,5 млн рублей. В регистре уже более 200 человек, которым положены эти выплаты.