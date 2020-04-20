На Алтае снизилась смертность от рака, пневмонии и болезней сердца

С начала года в Алтайском крае от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и пневмонии умерло на 700 человек меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на онлайн-конференции в понедельник, 20 апреля.
"За первые три месяца 2020 года смертность в крае снизилась (в сравнении с январем-мартом 2019 года, – прим. авт.) на 700 человек", – сказал министр.
В Минздраве региона amic.ru уточнили, что если годом ранее к началу апреля от указанных болезней умерло 8537 человек, то теперь на 8% меньше.
От онкозаболеваний скончалось на 6,2% пациентов меньше, от болезней сердца – на 5,5%, по внебольничной пневмонии количество летальных случаев снизилось на 17,8%.
Министр заверил, что помощь другим жителям региона, которые страдают не менее серьезными заболеваниями, чем коронавирус, никто не прекращал.
"Мы сконцентрировали свое внимание не только на оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. По другим патологиям мы оказываем помощь в полном объеме", – добавил он.
Напомним, что с конца марта из-за распространения COVID-19 в регионе закрыты все частные медицинские центры, государственные поликлиники и больницы ограничили прием граждан. Берут только тех, кому нужна неотложная помощь.
Комментарии
приведите здесь же и полные данные по смертности в регионе за сопоставляемые периоды.
иначе вероятность подтасовки = 100%
например, никто не запрещает "снижать" смертность от рака, записывая умершему другую причину смерти.
никто и никогда это не проверит и не будет оспаривать.
наверное из-за того, что самоизолировались
Да, можно сделать выводы, что без помощи местных эскулапов народ мрёт меньше
А может просто народу в крае стало меньше? Скажем на тысячу жителей сто смертей, а потом на пятьсот жителей 97 смертей, а скажут на три меньше.
Все смерти записать на коронавирус.
20.04.2020 17:24
- гость -
Да, можно сделать выводы, что без помощи местных эскулапов народ мрёт меньше
нарочно не придумаешь
17.02- параноик
Обычная манипуляция данными ради статистики и отчётов. Думаю совсем не много до того момента, когда умерших по разным причинам начнут списывать в жертвы мифического коронавируса...
Так в больница х никого не принимают кроме короновирусов. вот и снизилось. по домам помирают втихаря, вне статистики
Ещё вариант - уменьшить количество больничек и поликлиник ещё в разы, получим естественную убыль.