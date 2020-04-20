На Алтае снизилась смертность от рака, пневмонии и болезней сердца

С начала года в Алтайском крае от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и пневмонии умерло на 700 человек меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на онлайн-конференции в понедельник, 20 апреля.

"За первые три месяца 2020 года смертность в крае снизилась (в сравнении с январем-мартом 2019 года, – прим. авт.) на 700 человек", – сказал министр.

В Минздраве региона amic.ru уточнили, что если годом ранее к началу апреля от указанных болезней умерло 8537 человек, то теперь на 8% меньше.

От онкозаболеваний скончалось на 6,2% пациентов меньше, от болезней сердца – на 5,5%, по внебольничной пневмонии количество летальных случаев снизилось на 17,8%.

Министр заверил, что помощь другим жителям региона, которые страдают не менее серьезными заболеваниями, чем коронавирус, никто не прекращал.

"Мы сконцентрировали свое внимание не только на оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. По другим патологиям мы оказываем помощь в полном объеме", – добавил он.

Напомним, что с конца марта из-за распространения COVID-19 в регионе закрыты все частные медицинские центры, государственные поликлиники и больницы ограничили прием граждан. Берут только тех, кому нужна неотложная помощь.