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Глава Змеиногорского района: "Главное – сохранять спокойствие"

, ИА "Амител"
В районе резко выросло число заболевших

Глава Змеиногорского района Евгений Фролов обратился к жителям после сообщения о 34 новых инфицированных. Видеозапись опубликовал портал "Змеиногорский вестник".

Фролов рассказал, что первый случай в районе был зафиксирован 17 апреля, затем к нему добавились еще трое, а 21 апреля стало известно о 34 зараженных Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы". Сегодня все они направлены в городскую больницу Рубцовска. 

Глава района добавил, что спецслужбы проводят дезинфекцию подъездов и приступают к обработке остановочных павильонов. Администрация заключает договор с ЦРБ, чтобы каждый житель мог на  платной основе пройти тест на коронавирус. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.04.2020 14:06
petuh_s_dokuchaevo_instagram

туда круглосуточно казахи с китайцами за зерновыми шныряют туды сюды , а тут заразились из башкирии якобы. студеная былина

21.04.2020 14:06
- гость -

Организовал им платные тесты. Красавчик. Спасибо отец родной, если бы не ваши меры городу было бы хана. А как зимой с дорогами дела обстояли? Когда скорая не могла доехать до дома, а бабку водрузили на ковер самолет и тащили до машины? Это фиаско.

21.04.2020 14:12
Гость

Сейчас короновирус сойдет на нет, и появятся комары. Страшно представить себе, сколько покусанных людей будет. Надо срочно строить больницы для покусанных комарами!

21.04.2020 14:14
- гость -

Тесты за свой счет???? А глава в отставку не хочет???

21.04.2020 14:16
- гость -

Интересно, а для чего администрация договор заключает с ЦРБ? Может там за обязательные тесты из двух карманов брать планируют?

21.04.2020 14:39
- гость -

Вот эти гаврики при должностях обходятся слишком дорого, а толку от них нет.

21.04.2020 14:46
- гость -

21.04.2020 14:39
- гость - Ну что вы на них наговариваете?! Вот этот конкретно "гаврик" обходится не так дорого, посмотрите, за ним чайничек,(столовой должно быть нет), стол под типа книжка, стулья простые. Нет вы не правы, этот не дорогой. Вы бы у Собянина посмотрели, вот там да.

21.04.2020 15:32
- гость -

чтобы каждый житель мог на платной основе пройти тест на коронавирус.

И еще раз через 10 дней, и так до конца пандемии.

22.04.2020 06:44
- гость -

В районе вспышка инфекции, надо срочно проверять максимально возможный круг людей, а они предлагают это делать добровольно за счёт людей? Да для людей, особенно в сёлах и малых городах каждый рубль на счету. Сейчас время упустят, а потом ситуация гораздо хуже будет...

22.04.2020 08:35
Змеиногорцы

Мы этого хлопчика не выбирали! Его нам назначили. Дуб дубом.
Зимой засада была, теперь гастробайтера проморгал. Шахта это единственное место где люди постоянно в движении и они все не местные. И ты валенок на это не обратил внимания?

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