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Паники нет. Но будет. Как Змеиногорск воспринял новость о 38 зараженных коронавирусом

, ИА "Амител"
Почти все носители COVID-19 работают на местном руднике
Змеиногорск / Фото: 'Змеиногорский вестник'

Змеиногорск / Фото: "Змеиногорский вестник"

Плюс 34 – настолько резко выросло число инфицированных коронавирусом в Змеиногорске. Первый случай там подтвердили несколько дней назад. Все зараженные, кроме одного, – работники промплощадки Корбалихинского рудника, который разрабатывает АО "Сибирь-Полиметаллы". В город COVID-19 официально не зашел, но, конечно, люди очень переживают. Что делают власти и как реагирует население, узнал amic.ru.

Глава района Евгений Фролов оперативно записал обращение к жителям. Он сообщил, что первый случай заболевания подтвердили 17 апреля. Затем к этому человеку добавились еще трое. И вот теперь еще 34 человека. То есть всего 38 человек. Всего тесты сдали 84 человека, контактировавшие с первым заболевшим.

Известно, что 37 подтвержденных носителей вируса живут в общежитии территории рудника, в нескольких километрах от Змеиногорска. Сейчас они госпитализированы в Рубцовскую больницу.

Секретарь местного отделения партии "Единая Россия", бывший глава района Борис Афанасьев рассказал amic.ru, что после выявления первого заболевшего (приезжий из Башкирии) контакты рабочих были ограничены. Но среди них есть не только вахтовики из других районов, но и местные жители. Так что опасения по поводу распространения вируса, конечно, есть.

Власти призывают сохранять спокойствие.

"Администрация района предпринимает определенные шаги в этом направлении. Производится дезинфекция многоквартирных домов. С сегодняшнего дня приступаем к обработке остановок. Просим жителей не забывать про свои жилища. У нас будет возможность заключить договор со Змеиногорской ЦРБ на предмет получения тестов, чтобы каждый житель мог платно провериться на коронавирус", – сказал глава района.

Главный редактор газеты "Змеиногорский вестник" Людмила Кейбол рассказала amic.ru, что никакой паники пока нет.

"Но она будет. Позже. Люди переживают за себя и близких", – сказала она.

Но с сожалением добавила, что население не слишком прилежно соблюдает режим самоизоляции, в масках в основном только продавцы в магазинах, а многие покупатели их уже поснимали, разметку не соблюдают.

Сегодня, по словам Кейбол, по городу поедут машины с громкоговорителями – объяснять необходимость соблюдения режима.  

Еще одна жительница Змеиногорска, которая согласилась поговорить анонимно, тоже описывает ситуацию волне спокойно.

"Да все пока нормально. Конечно, не все сидят на самоизоляции. Но бурных переживаний я пока не вижу, может, просто рано еще, не осознали, что у нас тут такой "рассадник". Представляете, сколько людей могли перезаразить эти 38 заболевших, – сказала она.

По данным на 21 апреля, в Алтайского крае коронавирус официально подтвердили у 127 человек из 14,4 тысячи обследованных. Больше всего больных в Барнауле – 53, есть случаи в Камне-на-Оби, Заринске, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Горняке и еще девяти населенных пунктах. Уже выздоровело девять человек.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.04.2020 14:57
гость

Конечно будет, еще 8 статей до конца дня про 38 заразившихся жителей Змеиногорска напечатайте.

21.04.2020 15:12
- гость -

Спасибо башкиру!!!

21.04.2020 15:27
- гость -

держись башкир, нагулялся ты знатно.

21.04.2020 15:33
гость

алтайский край уже на 14 месте по России, так скоро и Москву догоним

21.04.2020 15:34
petuh_s_dokuchaevo_instagram

вирус через укус комара переносится наверное ....что думают об то РАН? Голикова? Надо еще посидеть полгодика дома....мы же не хотим как в Нью Йорке?

21.04.2020 15:53
- гость -

одно не пойму - зачем госпитализировать бессимптомных или с легким течением? Деньги девать некуда? Зачем тратить на них физические и материальные ресурсы больниц? Посадить их дома под наблюдение и все. Нет, устроили цирк какой то. А потом эти "больные" выходят из стационара и справедливо рассказывают, что фактически никакого лечения не получали. От этого только еще больше сомнений и кривотолков.

21.04.2020 16:22
- гость -

21.04.2020 15:53
- гость -

Если домой, то с браслетом (наедятся что эти люди сознательны, ну не очень, статья УК нужно еще подтвердить факт, что он заразил (на автобусе покатался, контакт в магазине - это не отследишь)), как у тех кто на домашнем аресте (Высунул нос из дома, за тобой сразу приехали).

А так для слежки соседям рассказать, те сами ему дверь заколотят, что бы ни куда не ходил.

Еще можно рассмотреть вариант с обсерватором, для бессимптомных больных.

Так что, пока есть места для всех в больнице, это нормальный вариант.

21.04.2020 16:24
- гость -

21.04.2020 15:53
- гость -
одно не пойму - зачем госпитализировать бессимптомных или с легким течением? Деньги девать некуда? Зачем тратить на них физические и материальные ресурсы больниц? Посадить их дома под наблюдение и все. Нет, устроили цирк какой то. А потом эти "больные" выходят из стационара и справедливо рассказывают, что фактически никакого лечения не получали. От этого только еще больше сомнений и кривотолков.

Как раз для того и делается, чтобы они сидели под присмотром безвылазно и не шарились по городу, распространяя дальше вирус. Они же заражают всех вокруг себя, хотя и болеют бессимптмно. А как они будут дома сидеть мы все уже догадываемся...

21.04.2020 16:51
Александр

А администрация не хочет разве бесплатно организовать тесты ? Или сразу начинают химичить с госсредствами ?!?

21.04.2020 17:46
Из Рубцовска

Позвоните главному редактору газеты в Рубцовск, пусть он расскажет, есть ли паника в Рубцовске, куда привезли всех с рудника.

22.04.2020 11:55
дед

всё на самотёк пустили.

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