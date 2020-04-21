Депутаты и бизнесмены собрали деньги на 20 тыс. защитных костюмов для алтайских врачей

Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития собрал 3,4 млн рублей. На них сейчас покупают и изготавливают более 20 тысяч одноразовых защитных костюмов для работников больниц, задействованных в выявлении и лечении коронавируса. Сбор средств инициировала партия "Единая Россия".
Помощь оказали депутаты федерального, краевого и городского уровня. Это не только деньги, но и бытовая техника, антисептики. Например, депутат АКЗС Дмитрий Аганов привозит в больницы, поликлиники и ТОСы средства для дезинфекции. Депутат Барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов передал медикам горбольницы № 5 стиральную машину, чайник и термопот. Депутаты Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов, Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова, депутат АКЗС Вадим Смагин – маски, респираторы, защитные костюмы, антисептические и дезинфицирующие средства.
К сбору помощи подключились депутаты АКЗС Николай Данилин, Игорь Пляко, Сергей Бенслер, Сергей Приб, Юрий Кайро, Анатолий Вытоптов, Александр Траутвейн, Александр Дёмин, Владимир Устинов, Татьяна Ильюченко, Денис Голобородько и другие. А также депутаты Барнаула Ксения Белоусова, Александр Лисицын, Александр Тайчер.
Пожертвования фонду поступили от АПЗ "Ротор", "ЖБИ Сибири", "Алтайкрайгазсервиса", Бийского олеумного завода, "Ренессанс-Косметик" и "Алтайтары".
Напомним, о сборе средств в поддержку врачей заявила "Единая Россия". Партия призвала к этому чиновников и бизнес. Сбор средств продолжается.
Реквизиты для перечисления:
Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития
ОГРН 1022200526644
ИНН 2225056528
КПП 222401001
р/с 40703810800000415001
в "СИБСОЦБАНК" ООО г. Барнаул
к/с 30101810800000000745
БИК 040173745
Назначение платежа "Добровольное пожертвование на оказание помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции".
Комментарии
Молодцы, только общими усилиями мы сможем победить эту заразу!!!
Хорошо оптимизация прошла, продуктивно. Интересно на что же будем скидываться завтра? Может быть на бинты и вату?
Все положительное делается под эгидой едра, даже федеральные деньги на дороги- под этой вывеской.
Деньги есть в ФНБ, но скоро не будет.
Все логично, так и должно быть. Сами единая россия развалили медицину в крае - сами и сбросились загладить свои косяки. Еще и сэкономили.
Тоскливо...
А как же обязанность обеспечить медиков!! ? Уже не такая обязательная. Налоги заплати, поборы с садика до института. Детям по смс собираем. Стыдно-то как.. Прости, нас, медицина! Образование, прости! .. Страна.. За что так с тобой, с народом. Для чего это публикуют? Сделал добро и оглянулся - все ли увидели ширину твоего жеста?? Развалить все и вся и на голубом глазу, не помогать людям, а собрать с людей и выглядеть при этом благородно и в белом. Стыдно... (
Любую новость троллякам обгадить надо. А новость хорошая! Есть достойные люди.
Позор государству, и это признает сама ,,ЕР,,
Хватает наглости побираться.
Что то Сечин с Миллером ,не очень ,,разбежались,, помочь медицине.
И остальные олигархи.В гнилой америке,деньги народу раздает государство,для поддержки.пусть помогут те,кого ,,кумир,, ,освободил от налогов.сидят,как мышки.
А чего это оптимизаторы всего и вся, в том числе и медицины, переполошились? А?
ЕР - враги русского народа. И никакие "акции" этого не изменят.
Молодцы.
Кто-то на что-то скидывается, а у кого-то избыток дерьма и желчи, который регулярно выплёскивается в сеть.
Судя по количеству имён " благодетелей " собрано должно быть не 3 млн а 30 млн рублей , "оптимизировали" по карманам больше . Не они ли приложили свои руки к тому , что происходит с медициной в стране ? Не они ли были у руля когда её гробили , хоть один заступился за неё или все были -за ?
И ещё : когда хотят сделать что -то доброе - просто делают , молча , а не трубят из каждого утюга . Пиар , просто пиар . ( и предвидя отвечу про быдло : то самое нищее быдло не один миллион , а может уже и миллиард СМСками собрало на лечение детям и помощи неимущим , как и посадило бесплатно гектары леса , вырубленного ради наживы " радетелями " депутатами и торгашами )