Ехал с вахты на автобусе: стало известно, как заразился COVID-19 житель села Родино

Житель алтайского поселка Мирный Родинского района, у которого был подтвержден диагноз COVID-19, возвращался домой с вахты на рейсовом автобусе Барнаул – Табуны и имел контакт с пассажирами. В дороге он почувствовал недомогание, повышение температуры тела. Сейчас представители Роспотребнадзора ищут пассажиров рейса, которые ехали вместе с мужчиной. Они могут находиться в пяти других районах Алтайского края.

Как стало известно amic.ru, мужчина с коронавирусом ехал на автобусе 18 апреля. После подтверждения диагноза он доставлен для лечения автомобилем скорой медицинской помощи в инфекционный госпиталь в Барнаул. Как сообщает местное издание "Дело Октября", всего в Родинском районе на заражение коронавирусом проверено более 50 человек.

В контакте с заразившимся мужчиной могло быть несколько человек, включая студента из Барнаула и молодую девушку. Все они находятся дома на самоизоляции. Медицинским работникам в районах, где автобус по пути следования высаживал пассажиров, в случае вызова скорой помощи рекомендовали уточнять у пациентов ехали ли они на этом автобусе.

Отметим, что коронавирус стал распространяться по районам Алтайского края. На утро 22 апреля только в одном Змеиногорском районе заразившимися считаются 38 человек. 37 из них – работники рудника. После подтверждения результатов анализов большинство из них госпитализированы в инфекционный госпиталь Рубцовской ЦРБ и другие клиники.

Кроме того, на четыре человека увеличилось количество заболевших в Барнауле (теперь здесь 53 инфицированных), на одного – в Бийске (трое больных), появился коронавирус и в Родинском районе (райцентр Родино, один человек).