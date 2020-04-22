Полиция нашла 35 барнаульских детей, которые не самоизолировались

Администрация Индустриального района совместно с сотрудниками полиции провела рейд по проверке соблюдения ограничений во время распространения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города Барнаула.

Всего проверили пять объектов, на которых обнаружили 35 несовершеннолетних нарушителей режима самоизоляции. С ними провели профилактические беседы, а в отношении одного из родителей составили протокол об административном правонарушении.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Индустриального района обращается к родителям с просьбой ограничить пребывание несовершеннолетних в общественных местах в связи с нестабильной эпидемической обстановкой.