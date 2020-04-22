Полиция нашла 35 барнаульских детей, которые не самоизолировались

Администрация Индустриального района совместно с сотрудниками полиции провела рейд по проверке соблюдения ограничений во время распространения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города Барнаула.
Всего проверили пять объектов, на которых обнаружили 35 несовершеннолетних нарушителей режима самоизоляции. С ними провели профилактические беседы, а в отношении одного из родителей составили протокол об административном правонарушении.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Индустриального района обращается к родителям с просьбой ограничить пребывание несовершеннолетних в общественных местах в связи с нестабильной эпидемической обстановкой.
Комментарии
Что-то мало насобирали? На улицах не смотрели? Тоже общественное место.
Дык этто... У нас же наказание за то что покинул режим самоизоляции, а разве есть наказание за то что ты в нём не был в принцыпе. Как можно покинуть то где тебя нет?
И в каких общественных местах чады пребывали?
С ними провели профилактические беседы, а в отношении одного из родителей составили протокол об административном правонарушении.
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И чем этот один отличился от других?
Да детей много на улицах и во дворах. Каждый день полный стиадион кадетской школы, к примеру.
Весна какая выдалась, какие дни настали..
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Как их в четырех стенах удержать.
22.04.2020 17:40
Morena
Скорее всего за "великий и могучий русский язык".
Когда уже начнут проводить профилактические беседы с торгашами которые не обеспечивают торговые точки антисептиками, а кассиров масками?
детей полно на улицах, найти всего 35...это надо великими сыщиками быть
Смешно!!!!! Не надо народ смешить такими новостями! Нашли они 35 детей... Для отчёта?!?! Для галочки?!?! В любой двор, особенно в новостройках, загляните вечером. Их там будет 350 и не только детей.
Приходите вечером во двор Новгородской 16. Тут в одном дворе 35+ детей